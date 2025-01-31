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Более 56 тысяч боевиков потеряла Украина на Курском направлении - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Более 56 тысяч боевиков потеряла Украина на Курском направлении
Более 56 тысяч боевиков потеряла Украина на Курском направлении - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Более 56 тысяч боевиков потеряла Украина на Курском направлении
Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, которые за сутки потеряли еще более 270 военнослужащих. Об РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T14:39
2025-01-31T14:32
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, которые за сутки потеряли еще более 270 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, с начала боевых действий на этом направлении российские войска поразили 327 танков, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть MLRS производства США, девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину и другую военную технику.Также подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступления нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина потеряла более 11 тысяч боевиков за неделю Удары по Украине: что поражено высокоточным оружиемНачальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"
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РИА Новости Крым
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новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф
Более 56 тысяч боевиков потеряла Украина на Курском направлении

ВСУ потеряли еще более 270 военнослужащих на территории Курской области

14:39 31.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, которые за сутки потеряли еще более 270 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации военного ведомства, с начала боевых действий на этом направлении российские войска поразили 327 танков, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть MLRS производства США, девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину и другую военную технику.
Также подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступления нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ.
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Новости СВОСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУМинистерство обороны РФ
 
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