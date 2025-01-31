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Более 56 тысяч боевиков потеряла Украина на Курском направлении

Более 56 тысяч боевиков потеряла Украина на Курском направлении - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Более 56 тысяч боевиков потеряла Украина на Курском направлении

Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, которые за сутки потеряли еще более 270 военнослужащих. Об РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T14:39

2025-01-31T14:39

2025-01-31T14:32

новости сво

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, которые за сутки потеряли еще более 270 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, с начала боевых действий на этом направлении российские войска поразили 327 танков, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть MLRS производства США, девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину и другую военную технику.Также подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступления нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина потеряла более 11 тысяч боевиков за неделю Удары по Украине: что поражено высокоточным оружиемНачальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф