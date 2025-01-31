https://crimea.ria.ru/20250131/nachalnik-genshtaba-nagradil-boytsov-gruppirovki-vostok-1143823059.html

Начальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"

Начальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток" - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Начальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне спецоперации, отметил ее успехи и... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T10:45

2025-01-31T10:45

2025-01-31T10:45

новости сво

валерий герасимов

генштаб мо рф

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новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне спецоперации, отметил ее успехи и поставил новые задачи. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, Герасимову был представлен доклад командующего группировкой войск "Восток" генерал-лейтенанта Андрея Иванаева о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.Наиболее отличившимся военнослужащим Герасимов вручил государственные награды. Он также поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в боях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и техникуАрмия России освободила Новоелизаветовку в ДНР Войска РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской областиВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военных

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, валерий герасимов, генштаб мо рф, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф