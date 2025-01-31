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Начальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток" - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Начальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"
Начальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток" - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Начальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне спецоперации, отметил ее успехи и... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T10:45
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валерий герасимов
генштаб мо рф
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне спецоперации, отметил ее успехи и поставил новые задачи. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, Герасимову был представлен доклад командующего группировкой войск "Восток" генерал-лейтенанта Андрея Иванаева о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.Наиболее отличившимся военнослужащим Герасимов вручил государственные награды. Он также поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в боях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и техникуАрмия России освободила Новоелизаветовку в ДНР Войска РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской областиВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военных
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новости сво, валерий герасимов, генштаб мо рф, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
Начальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов наградил бойцов группировки "Восток"

10:45 31.01.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФНачальник Генштаба ВС РФ Герасимов наградил бойцов группировки "Восток"
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов наградил бойцов группировки Восток
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне спецоперации, отметил ее успехи и поставил новые задачи. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, Герасимову был представлен доклад командующего группировкой войск "Восток" генерал-лейтенанта Андрея Иванаева о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.
"Начальник Генерального штаба отметил успехи группировки "Восток" при освобождении населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка, поставил задачи на дальнейшие действия", - говорится в сообщении.
Наиболее отличившимся военнослужащим Герасимов вручил государственные награды. Он также поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в боях.
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Новости СВОВалерий ГерасимовГенштаб МО РФВооруженные силы РоссииНовостиМинистерство обороны РФ
 
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