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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 26.02.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T18:50
2025-02-26T18:50
2025-02-26T18:50
севастополь
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
северная сторона
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с этим для жителей организована работа компенсационного маршрута – автобусы отправляются с площадей Нахимова и Захарова.При этом причина приостановки морского транспорта не сообщается.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
В связи с этим для жителей организована работа компенсационного маршрута – автобусы отправляются с площадей Нахимова и Захарова.
При этом причина приостановки морского транспорта не сообщается.
Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.