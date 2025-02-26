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В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 26.02.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T18:50
2025-02-26T18:50
севастополь
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
северная сторона
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с этим для жителей организована работа компенсационного маршрута – автобусы отправляются с площадей Нахимова и Захарова.При этом причина приостановки морского транспорта не сообщается.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

18:50 26.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", говорится в сообщении.

В связи с этим для жителей организована работа компенсационного маршрута – автобусы отправляются с площадей Нахимова и Захарова.
При этом причина приостановки морского транспорта не сообщается.
Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
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СевастопольТранспортМорской транспортОбщественный транспортСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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