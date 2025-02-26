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Некоторые члены НАТО больше не получат субсидий от США – Белый дом - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Некоторые члены НАТО больше не получат субсидий от США – Белый дом
Некоторые члены НАТО больше не получат субсидий от США – Белый дом - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Некоторые члены НАТО больше не получат субсидий от США – Белый дом
Вашингтон больше не может продолжать субсидировать некоторых союзников по НАТО, которые тратят недостаточно средств на оборону. Об этом заявил госсекретарь США... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T17:30
2025-02-26T17:30
новости
марк рубио
сша
белый дом
европа
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Вашингтон больше не может продолжать субсидировать некоторых союзников по НАТО, которые тратят недостаточно средств на оборону. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в эфире телеканала Fox News.По словам госсекретаря, речь идет о "богатых странах, особенно в Западной Европе", у которых есть достаточно средств, но они не вкладывают их в национальную безопасность.Как отметил Рубио, эти государства тратят на оборону 1-1,5% от своего ВВП."Мы попросту не может продолжать субсидировать это. Это нечестно и неустойчиво", – подчеркнул он.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что допускает остановку финансирования НАТО со стороны Вашингтона. По его словам, члены альянса должны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине – РюттеНАТО отменила учения по переброске солдат на восточный фланг альянсаРютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в Европе
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РИА Новости Крым
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новости, марк рубио, сша, белый дом, европа, нато, европейский союз (ес)
Некоторые члены НАТО больше не получат субсидий от США – Белый дом

США больше не будут субсидировать некоторых союзников по НАТО в Европе – Рубио

17:30 26.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Вашингтон больше не может продолжать субсидировать некоторых союзников по НАТО, которые тратят недостаточно средств на оборону. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в эфире телеканала Fox News.
"Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это тот факт, что у нас есть союзники, у которых едва ли имеются вооруженные силы или чьи военные не очень эффективны, потому что они провели 40 лет, не тратя на это никаких денег", – приводят слова Рубио РИА Новости.
По словам госсекретаря, речь идет о "богатых странах, особенно в Западной Европе", у которых есть достаточно средств, но они не вкладывают их в национальную безопасность.
Как отметил Рубио, эти государства тратят на оборону 1-1,5% от своего ВВП.
"Мы попросту не может продолжать субсидировать это. Это нечестно и неустойчиво", – подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что допускает остановку финансирования НАТО со стороны Вашингтона. По его словам, члены альянса должны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% своего ВВП.
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НовостиМарк РубиоСШАБелый домЕвропаНАТОЕвропейский Союз (ЕС)
 
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Заголовок открываемого материала
17:30Некоторые члены НАТО больше не получат субсидий от США – Белый дом
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