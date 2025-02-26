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Некоторые члены НАТО больше не получат субсидий от США – Белый дом

Некоторые члены НАТО больше не получат субсидий от США – Белый дом - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Некоторые члены НАТО больше не получат субсидий от США – Белый дом

Вашингтон больше не может продолжать субсидировать некоторых союзников по НАТО, которые тратят недостаточно средств на оборону. Об этом заявил госсекретарь США... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T17:30

2025-02-26T17:30

2025-02-26T17:30

новости

марк рубио

сша

белый дом

европа

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Вашингтон больше не может продолжать субсидировать некоторых союзников по НАТО, которые тратят недостаточно средств на оборону. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в эфире телеканала Fox News.По словам госсекретаря, речь идет о "богатых странах, особенно в Западной Европе", у которых есть достаточно средств, но они не вкладывают их в национальную безопасность.Как отметил Рубио, эти государства тратят на оборону 1-1,5% от своего ВВП."Мы попросту не может продолжать субсидировать это. Это нечестно и неустойчиво", – подчеркнул он.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что допускает остановку финансирования НАТО со стороны Вашингтона. По его словам, члены альянса должны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине – РюттеНАТО отменила учения по переброске солдат на восточный фланг альянсаРютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в Европе

сша

европа

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, марк рубио, сша, белый дом, европа, нато, европейский союз (ес)