https://crimea.ria.ru/20250226/nekotorye-chleny-nato-bolshe-ne-poluchat-subsidiy-ot-ssha--belyy-dom-1144500800.html
Некоторые члены НАТО больше не получат субсидий от США – Белый дом
Некоторые члены НАТО больше не получат субсидий от США – Белый дом - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Некоторые члены НАТО больше не получат субсидий от США – Белый дом
Вашингтон больше не может продолжать субсидировать некоторых союзников по НАТО, которые тратят недостаточно средств на оборону. Об этом заявил госсекретарь США... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T17:30
2025-02-26T17:30
2025-02-26T17:30
новости
марк рубио
сша
белый дом
европа
нато
европейский союз (ес)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111619/11/1116191150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc80f95a573058776f3be6a75c666133.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Вашингтон больше не может продолжать субсидировать некоторых союзников по НАТО, которые тратят недостаточно средств на оборону. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в эфире телеканала Fox News.По словам госсекретаря, речь идет о "богатых странах, особенно в Западной Европе", у которых есть достаточно средств, но они не вкладывают их в национальную безопасность.Как отметил Рубио, эти государства тратят на оборону 1-1,5% от своего ВВП."Мы попросту не может продолжать субсидировать это. Это нечестно и неустойчиво", – подчеркнул он.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что допускает остановку финансирования НАТО со стороны Вашингтона. По его словам, члены альянса должны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны НАТО перевыполнили план военной помощи Украине – РюттеНАТО отменила учения по переброске солдат на восточный фланг альянсаРютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в Европе
сша
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111619/11/1116191150_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65459d3103cedee05c2c3bca000ccbe4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, марк рубио, сша, белый дом, европа, нато, европейский союз (ес)
Некоторые члены НАТО больше не получат субсидий от США – Белый дом
США больше не будут субсидировать некоторых союзников по НАТО в Европе – Рубио
СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Вашингтон больше не может продолжать субсидировать некоторых союзников по НАТО, которые тратят недостаточно средств на оборону. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в эфире телеканала Fox News.
"Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это тот факт, что у нас есть союзники, у которых едва ли имеются вооруженные силы или чьи военные не очень эффективны, потому что они провели 40 лет, не тратя на это никаких денег", – приводят слова Рубио РИА Новости.
По словам госсекретаря, речь идет о "богатых странах, особенно в Западной Европе", у которых есть достаточно средств, но они не вкладывают их в национальную безопасность.
Как отметил Рубио, эти государства тратят на оборону 1-1,5% от своего ВВП.
"Мы попросту не может продолжать субсидировать это. Это нечестно и неустойчиво", – подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что допускает остановку финансирования НАТО со стороны Вашингтона. По его словам, члены альянса должны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% своего ВВП.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: