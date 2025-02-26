https://crimea.ria.ru/20250226/dorogu-alushta--yalta-zasypaet-snegom-ogranicheno-dvizhenie-bolshegruzov-1144504100.html

Дорогу Алушта – Ялта засыпает снегом: ограничено движение большегрузов

Дорогу Алушта – Ялта засыпает снегом: ограничено движение большегрузов - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Дорогу Алушта – Ялта засыпает снегом: ограничено движение большегрузов

На участке Ялтинской трассы от Алушты до Ялты временно ограничено движение большегрузов – в районе идет сильный снегопад. Об этом предупредили в Крымавтодоре. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T18:43

2025-02-26T18:43

2025-02-26T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. На участке Ялтинской трассы от Алушты до Ялты временно ограничено движение большегрузов – в районе идет сильный снегопад. Об этом предупредили в Крымавтодоре.На данный момент дорожные службы ведут работы по очистке покрытия. В дорожной службе напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим."Обращаем внимание на соблюдение скоростного режима и по возможности просим воздержаться от поездок в этом направлении", – просят в Крымавтодоре.22 февраля в службе предупреждали о снежных переметах на дорогах Крыма. Накануне метелями замело дороги на южном берегу Крыма, в Алуште и Ялте специалисты очистили от снега и обработали около 2500 километров дорожного покрытия. В период сильных снегопадов Крымавтодор ведет круглосуточный мониторинг ситуации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожники работают усиленно: ситуация на дорогах Крыма к этому часуВласти оценили обстановку в Алуште после сильного снегопадаСнежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри

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ялта

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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