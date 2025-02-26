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Дорогу Алушта – Ялта засыпает снегом: ограничено движение большегрузов - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Дорогу Алушта – Ялта засыпает снегом: ограничено движение большегрузов
Дорогу Алушта – Ялта засыпает снегом: ограничено движение большегрузов - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Дорогу Алушта – Ялта засыпает снегом: ограничено движение большегрузов
На участке Ялтинской трассы от Алушты до Ялты временно ограничено движение большегрузов – в районе идет сильный снегопад. Об этом предупредили в Крымавтодоре. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T18:43
2025-02-26T18:45
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крымавтодор
крымская погода
алушта
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транспорт
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. На участке Ялтинской трассы от Алушты до Ялты временно ограничено движение большегрузов – в районе идет сильный снегопад. Об этом предупредили в Крымавтодоре.На данный момент дорожные службы ведут работы по очистке покрытия. В дорожной службе напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим."Обращаем внимание на соблюдение скоростного режима и по возможности просим воздержаться от поездок в этом направлении", – просят в Крымавтодоре.22 февраля в службе предупреждали о снежных переметах на дорогах Крыма. Накануне метелями замело дороги на южном берегу Крыма, в Алуште и Ялте специалисты очистили от снега и обработали около 2500 километров дорожного покрытия. В период сильных снегопадов Крымавтодор ведет круглосуточный мониторинг ситуации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожники работают усиленно: ситуация на дорогах Крыма к этому часуВласти оценили обстановку в Алуште после сильного снегопадаСнежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крымавтодор, крымская погода, алушта, ялта, транспорт, ограничение движения
Дорогу Алушта – Ялта засыпает снегом: ограничено движение большегрузов

В Крыму из-за снегопада временно ограничили движение грузовых машин на Ялтинской трассе

18:43 26.02.2025 (обновлено: 18:45 26.02.2025)
 
© РИА Новости КрымСнег на Ялтинской трассе
Снег на Ялтинской трассе - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. На участке Ялтинской трассы от Алушты до Ялты временно ограничено движение большегрузов – в районе идет сильный снегопад. Об этом предупредили в Крымавтодоре.
"ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" обращает внимание всех участников дорожного движения! На участке от Алушты до Ялты идет сильный снег, видимость снижена. В связи с этим движение грузового транспорта на данном участке ограничено!" – говорится в сообщении.
На данный момент дорожные службы ведут работы по очистке покрытия. В дорожной службе напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим.
"Обращаем внимание на соблюдение скоростного режима и по возможности просим воздержаться от поездок в этом направлении", – просят в Крымавтодоре.
22 февраля в службе предупреждали о снежных переметах на дорогах Крыма. Накануне метелями замело дороги на южном берегу Крыма, в Алуште и Ялте специалисты очистили от снега и обработали около 2500 километров дорожного покрытия. В период сильных снегопадов Крымавтодор ведет круглосуточный мониторинг ситуации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости КрымаКрымавтодорКрымская погодаАлуштаЯлтаТранспортОграничение движения
 
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