https://crimea.ria.ru/20250226/80-let-yaltinskoy-konferentsii-v-gosdume-otkryli-tematicheskuyu-vystavku-1144489300.html
80 лет Ялтинской конференции: в Госдуме открыли тематическую выставку
80 лет Ялтинской конференции: в Госдуме открыли тематическую выставку - РИА Новости Крым, 26.02.2025
80 лет Ялтинской конференции: в Госдуме открыли тематическую выставку
В Государственной Думе России открылась выставка, посвященная 80-летию Ялтинской конференции. Об этом сообщается на официальном сайте ГД. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T21:31
2025-02-26T21:31
2025-02-26T21:31
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ялтинская конференция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Государственной Думе России открылась выставка, посвященная 80-летию Ялтинской конференции. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.Экспозицию собрали из архивных фотографий и документов с использованием материалов Российского государственного архива социально-политической истории и Архивной службой Вооруженных Сил РФ.Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне СССР, США и Великобритании, созванная для согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира.Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Ялте в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.В конференции приняли участие председатель Совета народных комиссаров (правительства) СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а также министры иностранных дел этих держав, начальники высших штабов и советники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Историк назвал главный урок Ялтинской конференции для современной РоссииЯлта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войныВосемь дней, которые поменяли мир
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государственная дума рф, выставка, ялтинская конференция, новости, россия, история, великая отечественная война
80 лет Ялтинской конференции: в Госдуме открыли тематическую выставку
В Госдуме открылась выставка в память о 80-летии Ялтинской конференции 1945 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Государственной Думе России открылась выставка, посвященная 80-летию Ялтинской конференции. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.
Экспозицию собрали из архивных фотографий и документов с использованием материалов Российского государственного архива социально-политической истории и Архивной службой Вооруженных Сил РФ.
"Когда мы вспоминаем историю 1945 года, Ялтинской конференции, в первую очередь мы говорим об оценке роли нашего советского народа, потерявшего 27 миллионов человек. Война прошла через каждую семью. И наш долг, долг внуков, правнуков – сделать все возможное для защиты памяти о тех, кто уже себя защитить не может", – отметил на открытии спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне СССР, США и Великобритании, созванная для согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира.
Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Ялте в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.
В конференции приняли участие председатель Совета народных комиссаров (правительства) СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а также министры иностранных дел этих держав, начальники высших штабов и советники.
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