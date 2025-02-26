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80 лет Ялтинской конференции: в Госдуме открыли тематическую выставку - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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80 лет Ялтинской конференции: в Госдуме открыли тематическую выставку
80 лет Ялтинской конференции: в Госдуме открыли тематическую выставку - РИА Новости Крым, 26.02.2025
80 лет Ялтинской конференции: в Госдуме открыли тематическую выставку
В Государственной Думе России открылась выставка, посвященная 80-летию Ялтинской конференции. Об этом сообщается на официальном сайте ГД. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T21:31
2025-02-26T21:31
государственная дума рф
выставка
ялтинская конференция
новости
россия
история
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Государственной Думе России открылась выставка, посвященная 80-летию Ялтинской конференции. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.Экспозицию собрали из архивных фотографий и документов с использованием материалов Российского государственного архива социально-политической истории и Архивной службой Вооруженных Сил РФ.Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне СССР, США и Великобритании, созванная для согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира.Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Ялте в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.В конференции приняли участие председатель Совета народных комиссаров (правительства) СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а также министры иностранных дел этих держав, начальники высших штабов и советники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Историк назвал главный урок Ялтинской конференции для современной РоссииЯлта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войныВосемь дней, которые поменяли мир
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Новости
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государственная дума рф, выставка, ялтинская конференция, новости, россия, история, великая отечественная война
80 лет Ялтинской конференции: в Госдуме открыли тематическую выставку

В Госдуме открылась выставка в память о 80-летии Ялтинской конференции 1945 года

21:31 26.02.2025
 
© Государственная Дума РоссииВ Госдуме открыли выставку, посвященную 80-летию Ялтинской конференции 1945 года
В Госдуме открыли выставку, посвященную 80-летию Ялтинской конференции 1945 года
© Государственная Дума России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Государственной Думе России открылась выставка, посвященная 80-летию Ялтинской конференции. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.
Экспозицию собрали из архивных фотографий и документов с использованием материалов Российского государственного архива социально-политической истории и Архивной службой Вооруженных Сил РФ.
© Государственная Дума РоссииВ Госдуме открыли выставку, посвященную 80-летию Ялтинской конференции 1945 года
В Госдуме открыли выставку, посвященную 80-летию Ялтинской конференции 1945 года
© Государственная Дума России
В Госдуме открыли выставку, посвященную 80-летию Ялтинской конференции 1945 года

"Когда мы вспоминаем историю 1945 года, Ялтинской конференции, в первую очередь мы говорим об оценке роли нашего советского народа, потерявшего 27 миллионов человек. Война прошла через каждую семью. И наш долг, долг внуков, правнуков – сделать все возможное для защиты памяти о тех, кто уже себя защитить не может", – отметил на открытии спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне СССР, США и Великобритании, созванная для согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира.
© Государственная Дума РоссииВ Госдуме открыли выставку, посвященную 80-летию Ялтинской конференции 1945 года
В Госдуме открыли выставку, посвященную 80-летию Ялтинской конференции 1945 года
© Государственная Дума России
В Госдуме открыли выставку, посвященную 80-летию Ялтинской конференции 1945 года
Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Ялте в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.
В конференции приняли участие председатель Совета народных комиссаров (правительства) СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а также министры иностранных дел этих держав, начальники высших штабов и советники.
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Государственная Дума РФВыставкаЯлтинская конференцияНовостиРоссияИсторияВеликая Отечественная война
 
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