https://crimea.ria.ru/20250226/80-let-yaltinskoy-konferentsii-v-gosdume-otkryli-tematicheskuyu-vystavku-1144489300.html

80 лет Ялтинской конференции: в Госдуме открыли тематическую выставку

80 лет Ялтинской конференции: в Госдуме открыли тематическую выставку - РИА Новости Крым, 26.02.2025

80 лет Ялтинской конференции: в Госдуме открыли тематическую выставку

В Государственной Думе России открылась выставка, посвященная 80-летию Ялтинской конференции. Об этом сообщается на официальном сайте ГД. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T21:31

2025-02-26T21:31

2025-02-26T21:31

государственная дума рф

выставка

ялтинская конференция

новости

россия

история

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144488283_0:4:1541:871_1920x0_80_0_0_a6b3d9524c234cf2546d1093e29308ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Государственной Думе России открылась выставка, посвященная 80-летию Ялтинской конференции. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.Экспозицию собрали из архивных фотографий и документов с использованием материалов Российского государственного архива социально-политической истории и Архивной службой Вооруженных Сил РФ.Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне СССР, США и Великобритании, созванная для согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира.Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Ялте в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.В конференции приняли участие председатель Совета народных комиссаров (правительства) СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а также министры иностранных дел этих держав, начальники высших штабов и советники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Историк назвал главный урок Ялтинской конференции для современной РоссииЯлта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войныВосемь дней, которые поменяли мир

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, выставка, ялтинская конференция, новости, россия, история, великая отечественная война