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Восемь дней, которые поменяли мир - РИА Новости Крым, 04.02.2023
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https://crimea.ria.ru/20230204/Vosem-dney-kotorye-pomenyali-mir_-1117912065.html
Восемь дней, которые поменяли мир
Восемь дней, которые поменяли мир - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Восемь дней, которые поменяли мир
Февраль. Крым. Местечко под Ялтой, чье название вдруг прогремело на весь мир. Ливадия. Именно здесь 4 февраля 1945 года встретились главы трех великих держав и... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T09:11
2023-02-04T09:11
общество
новости
крым в истории: секреты, факты, фото
ялта-45
эксклюзивы риа новости крым
крым
ялтинская конференция
иосиф сталин
уинстон черчилль
франклин делано рузвельт
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Февраль. Крым. Местечко под Ялтой, чье название вдруг прогремело на весь мир. Ливадия. Именно здесь 4 февраля 1945 года встретились главы трех великих держав и приняли решения, которые на десятилетия определили судьбу человечества.Рассекреченная Ялта-45: трофеи, дополнительная ПВО и белые перчатки&gt;&gt;О встрече лидеров СССР, США и Великобритании написаны тысячи научных трудов, политологами проанализирован каждый документ и слово участников. РИА Новости Крым – о том, что оставалось за кулисами: безопасность, комфорт, еда, погода, отопление. Все то, что делает жизнь человека хорошей или невыносимой, соответственно влияя на его поступки и решения.Почему КрымМногие архивы ялтинской встречи до сих пор засекречены, так как относятся к вопросам безопасности. Ряд исследователей смогли получить допуск и выпустить исследования. Ряд документов еще ждут своего часа. А тогда и вовсе все держалось в строжайшей тайне. Участники конференции давали подписку о неразглашении, фотографировать было нельзя, после конференции все документы централизованно перевезли в Москву.Переговоры о том, что нужна повторная политическая встреча, аналогичная саммиту в Тегеране в 1943-м, начались примерно с лета 1944-го. Возникла дилемма. Западные союзники хотели уговорить Сталина приехать на Средиземное море. Сталин ответил: во время военных действий территорию СССР он не покинет. Долго обсуждали место, называли Батуми, Новороссийск, Одессу.И только потом появилась Ялта. Теплый климат, разрушений меньше, чем в Новороссийске, Сакский аэродром со специальной полосой из плит для "литерных" бортов, рядом – порт Севастополя, который мог принять крупнотоннажные судна, а сам черноморский регион уже очищен от противника.БезопасностьСталин ехал в Симферополь из Москвы спецпоездом, премьер-министр Британии Уинстон Черчилль и президент США Франклин Делано Рузвельт – летели. 150 летчиков-истребителей, охранявших небо над Сакским аэродромом, получили приказ сбивать без предупреждения любой самолет, не отвечающий на сигналы распознавания "свой-чужой".Крым еще находился в зоне действия немецкой авиации. Хотя на момент встречи советские войска находились уже в 60 км от Берлина, союзники – в полутысяче.В помощь советским военным прибыли более 500 английских и американских. В мероприятиях по обеспечению безопасности участвовала почти тысяча оперативников НКВД и НКГБ Крымской АССР. В течение двух недель рядом с местом проведения конференции не осталось ни одного немецкого военнопленного.За несколько дней до начала вся территория была оцеплена, введен запрет на посещение спецзоны, проводилась оперативная работа по выявлению антисоветских элементов и тех, кто мог сотрудничать с немцами. Была задача исключить любую вероятность инцидента, как произошло в Тегеране.…3 февраля небо над Саками огласилось самолетным ревом. Первым приземлился самолет Черчилля. Через 20 минут – Рузвельта. Вместе с лидерами Великобритании и США прибыли их дочери – Сара Черчилль и Анна Беттигер. Следом приземлились еще десятки самолетов с секретарями, переводчиками, министрами, военными.Как встречалиПо прибытии для гостей прямо в чистом поле на аэродроме организовали шатры, в которых подали завтрак. В меню были вареные яйца, черная икра, белый и черный хлеб, семга, копченая осетрина, водка, коньяк, шампанское, чай с лимоном.Кортеж из бронированных ЗИСов и Виллисов отправился в 8-часовое путешествие на Южный берег Крыма. Кортеж, по признанию Черчилля, напоминал великое переселение народов.По дороге высокие гости видели красоты меняющегося крымского ландшафта, а вместе с этим – остовы сгоревшей техники, развалины зданий. Поговаривали, на этот контраст и рассчитывал Сталин, настаивая на встрече в Крыму.Как ремонтировалиДо конференции здесь был госпиталь с операционными, процедурными, комнатами для восстановления. Когда госпиталь эвакуировали, оставались голые стены. Когда было принято решение проводить встречу в Ливадии, дворец начали срочно ремонтировать.Мероприятие было секретным, все знали только то, что должны были знать. Из Севастополя перебросили военных строителей, которые занялись ремонтом, отделкой и меблировкой помещений.На окна поставили двойные стекла, завезли запасы дров и угля, было проведено электричество, поставлены дополнительные дизель-генераторы на случай аварийной ситуации. Знающие люди утверждают: по ходу ремонта в стены дворца, конечно, заложили и прослушку. В дни конференции горел камин. Сотрудники музея в Ливадии говорят, что камин может работать и по сей день – воздуховоды в полной исправности.Для комфортаАмериканский президент был официальным главой ялтинской конференции. Сталин пошел на такую уступку. Поэтому именно президент США стал хозяином императорского дворца Николая II в Ливадии.Рузвельта, учитывая его инвалидность, разместили на первом этаже, чтобы ему легче было передвигаться. Несколько комнат на первом этаже располагались непосредственно рядом с залами, где впоследствии подписывались исторические документы.Формально это считалось нарушением протокола – лидеру нельзя было работать и проживать в одном месте. Но было решено: американскому президенту тяжело добираться, поэтому встречаться будем здесь. Дворец был предоставлен в распоряжение американской делегации. Англичане и русские ездили в Ливадию.Был оборудован кабинет, где Рузвельт знакомился с корреспонденцией, которую ему курьерским самолетом доставляли из США или из посольства в Москве. Был даже развернут радиоузел, который мог принимать и отправлять шифрограммы. Ванна была подготовлена со специальным откидным бортиком, между комнатами нет даже порожков в дверных проемах – все было продумано до мелочей.Парадный кабинет императрицы Александры Федоровны стал спальней американского президента. Рузвельт нашел ее идеальной. Даже распорядился не устанавливать специальную кровать, на которой обычно спал в поездках. Рядом в комнате располагался слуга Рузвельта, который его брил, помогал одеваться.Ялтинская конференция: секретный код операции - "Аргонавт". Часть I &gt;&gt;На первом этаже проживала также дочь Рузвельта. Три женщины, которые присутствовали, конечно, в неофициальном статусе на мероприятии: Элеонора Рузвельт, дочь президента США Анна Беттигер и дочь посла Гарримана Кетлин.Они были своего рода моральной поддержкой вдали от родного дома. Рузвельт с Анной провели поездку по Ливадии на автомобилях, осмотрели ландшафт, возможно, обсудили какие-то вопросы, не предназначавшиеся для чужих ушей, возможно, через дочь осуществлялся также дополнительный источник связи.Ялтинская конференция: секретный код операции - "Аргонавт". Часть II &gt;&gt;Для переговоров и заседаний оборудовали бильярдную комнату Николая II. Она также служила столовой для Рузвельта и его ближайшего окружения. Именно здесь, говорят историки, подписан протокол о репарациях с Германией, соглашение о Дальнем Востоке, коммюнике о Крымской конференции с ее итогами.Для премьер-министраВоронцовский дворец в Алупке, самая английская из крымских вилл, стал местом пребывания Уинстона Черчилля. В первой четверти XIX века дворец спроектировал англичанин Блор для графа Воронцова – дипломата, высокого сановника, генерал-губернатора южных российских провинций. После 1917 года дворец был превращен в музей и потому сохранился лучше других.Во дворце также сделали ремонт, проложив в полуподвале нечто вроде современных теплых полов. Трубы под паркетом через специальные дырочки в полу подавали в комнаты теплый воздух. Мебель в оба дворца везли из лучших гостиниц страны. Бирки на гарнитурах указывали: вот стул из "Савоя", это кресло – собственность "Националя". После конференции всю мебелировку отправили обратно в Москву или на госдачи первых лиц СССР на Южном берегу Крыма…Черчиллю так понравился дворец, что, по легенде, он хотел купить у Сталина одного из львов каррарского мрамора, размещенных перед Южным фасадом дворца. Выбор пал на скульптуру спящего царя зверей – он усмотрел в нем портретное сходство с собой. Сталин льва не продал.Окна спальни Черчилля выходили в парк с видом на море. Оттуда он хорошо видел, что на рейде у берегов Ялты на страже стоит флот. А на первом плане этого пейзажа - в феврале! - цвели знаменитые розы Воронцовского дворца, удивлявшие всех иностранных гостей Южнобережья.ПогодаВ итальянский дворик Ливадийского дворца выходили участники конференции в перерывах. Здесь же была сделана знаменитая фотосессия. А погоды в тот год стояли чудесные, были "февральские окна". Так называют несколько дней в феврале, когда светит солнце, а температура в Крыму поднимается днем до 18 градусов.Атмосфера Ялтинской конференции&gt;&gt;Что ели и пилиЕли много, как и пили. Однако голову не теряли. У Рузвельта были свои филиппинские повара, при этом советская сторона предоставляла продукты.Вечером 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце проходит торжественный прощальный ужин. Главный из череды приемов, на которых, как вспоминают очевидцы, на убой кормили и поили не только первых лиц, но и всех участников конференции.Старания поваров и официантов был оценены – за свое умение главный повар Дементий Гогиберидзе был отмечен наградой - причем как нашей, так и американской. Сталин подарил всем гостям "гостинцы": пачки превосходного сливочного масла, икра, ветчина, бутылки шампанского и коньяк. Звучит смешно, но до 1947 года жители Англии получали продукты по карточкам.ИтогДо недавнего времени наш мир выглядел именно так во многом благодаря встречам тех дней в Крыму. А хорош ли этот мир или плох, потом скажут историки.У участников Ялтинской конференции ощущения окончания войны не было&gt;&gt;…В Ялте одна из старейших улиц с 1960 года носит имя Франклина Делано Рузвельта. Он скончался всего через два месяца после ялтинской встречи, так и не дожив до окончательной победы коалиции трех великих государств. Это единственная улица имени Рузвельта в России.РИА Новости Крым выражает благодарность за помощь в подготовке материала Дмитрию Блинцову и Ксении Гернет, сотрудникам Ливадийского дворца-музея, Александру Балинченко, директору Алупкинского дворцово-паркового музея и Констанину Касперовичу, заместителю директора, сотруднику музея Марине Лукачевой, а также Черноморскому флоту РФ.
https://crimea.ria.ru/20210209/Kak-Cherchill-v-Sevastopole-koleno-preklonyal_-1117930724.html
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общество, новости, крым в истории: секреты, факты, фото, ялта-45, крым, ялтинская конференция, иосиф сталин, уинстон черчилль, франклин делано рузвельт, политика, в мире, вторая мировая война

Восемь дней, которые поменяли мир

09:11 04.02.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоЛивадийский дворец. Памятник большой тройке: Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту, Уинстону Черчиллю.
Ливадийский дворец. Памятник большой тройке: Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту, Уинстону Черчиллю. - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
Февраль. Крым. Местечко под Ялтой, чье название вдруг прогремело на весь мир. Ливадия. Именно здесь 4 февраля 1945 года встретились главы трех великих держав и приняли решения, которые на десятилетия определили судьбу человечества.
Рассекреченная Ялта-45: трофеи, дополнительная ПВО и белые перчатки>>
О встрече лидеров СССР, США и Великобритании написаны тысячи научных трудов, политологами проанализирован каждый документ и слово участников. РИА Новости Крым – о том, что оставалось за кулисами: безопасность, комфорт, еда, погода, отопление. Все то, что делает жизнь человека хорошей или невыносимой, соответственно влияя на его поступки и решения.

Почему Крым

Многие архивы ялтинской встречи до сих пор засекречены, так как относятся к вопросам безопасности. Ряд исследователей смогли получить допуск и выпустить исследования. Ряд документов еще ждут своего часа. А тогда и вовсе все держалось в строжайшей тайне. Участники конференции давали подписку о неразглашении, фотографировать было нельзя, после конференции все документы централизованно перевезли в Москву.
Переговоры о том, что нужна повторная политическая встреча, аналогичная саммиту в Тегеране в 1943-м, начались примерно с лета 1944-го. Возникла дилемма. Западные союзники хотели уговорить Сталина приехать на Средиземное море. Сталин ответил: во время военных действий территорию СССР он не покинет. Долго обсуждали место, называли Батуми, Новороссийск, Одессу.
И только потом появилась Ялта. Теплый климат, разрушений меньше, чем в Новороссийске, Сакский аэродром со специальной полосой из плит для "литерных" бортов, рядом – порт Севастополя, который мог принять крупнотоннажные судна, а сам черноморский регион уже очищен от противника.
9 февраля 2021, 07:02
Как Черчилль в Севастополе колено преклонялВокруг визита премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Севастополь в феврале 1945 года – сразу после Ялтинской конференции - ходит много слухов. Корреспондент РИА Новости Крым попытался на основе скудной информации восстановить картину пребывания в городе "величайшего (по мнению жителей Соединенного Королевства) британца в истории".

Безопасность

Сталин ехал в Симферополь из Москвы спецпоездом, премьер-министр Британии Уинстон Черчилль и президент США Франклин Делано Рузвельт – летели. 150 летчиков-истребителей, охранявших небо над Сакским аэродромом, получили приказ сбивать без предупреждения любой самолет, не отвечающий на сигналы распознавания "свой-чужой".
Крым еще находился в зоне действия немецкой авиации. Хотя на момент встречи советские войска находились уже в 60 км от Берлина, союзники – в полутысяче.
В помощь советским военным прибыли более 500 английских и американских. В мероприятиях по обеспечению безопасности участвовала почти тысяча оперативников НКВД и НКГБ Крымской АССР. В течение двух недель рядом с местом проведения конференции не осталось ни одного немецкого военнопленного.
За несколько дней до начала вся территория была оцеплена, введен запрет на посещение спецзоны, проводилась оперативная работа по выявлению антисоветских элементов и тех, кто мог сотрудничать с немцами. Была задача исключить любую вероятность инцидента, как произошло в Тегеране.
…3 февраля небо над Саками огласилось самолетным ревом. Первым приземлился самолет Черчилля. Через 20 минут – Рузвельта. Вместе с лидерами Великобритании и США прибыли их дочери – Сара Черчилль и Анна Беттигер. Следом приземлились еще десятки самолетов с секретарями, переводчиками, министрами, военными.

Как встречали

По прибытии для гостей прямо в чистом поле на аэродроме организовали шатры, в которых подали завтрак. В меню были вареные яйца, черная икра, белый и черный хлеб, семга, копченая осетрина, водка, коньяк, шампанское, чай с лимоном.
© Архив Минобороны РФПремьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в Севастополе. Февраль1945 года
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в Севастополе. Февраль1945 года
© Архив Минобороны РФ
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в Севастополе. Февраль1945 года
Кортеж из бронированных ЗИСов и Виллисов отправился в 8-часовое путешествие на Южный берег Крыма. Кортеж, по признанию Черчилля, напоминал великое переселение народов.
По дороге высокие гости видели красоты меняющегося крымского ландшафта, а вместе с этим – остовы сгоревшей техники, развалины зданий. Поговаривали, на этот контраст и рассчитывал Сталин, настаивая на встрече в Крыму.

Как ремонтировали

До конференции здесь был госпиталь с операционными, процедурными, комнатами для восстановления. Когда госпиталь эвакуировали, оставались голые стены. Когда было принято решение проводить встречу в Ливадии, дворец начали срочно ремонтировать.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЛивадийский дворец, где прошла Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945).
Ливадийский дворец, где прошла Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945). - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Ливадийский дворец, где прошла Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945).
Мероприятие было секретным, все знали только то, что должны были знать. Из Севастополя перебросили военных строителей, которые занялись ремонтом, отделкой и меблировкой помещений.
На окна поставили двойные стекла, завезли запасы дров и угля, было проведено электричество, поставлены дополнительные дизель-генераторы на случай аварийной ситуации. Знающие люди утверждают: по ходу ремонта в стены дворца, конечно, заложили и прослушку. В дни конференции горел камин. Сотрудники музея в Ливадии говорят, что камин может работать и по сей день – воздуховоды в полной исправности.

Для комфорта

Американский президент был официальным главой ялтинской конференции. Сталин пошел на такую уступку. Поэтому именно президент США стал хозяином императорского дворца Николая II в Ливадии.
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев"Вольтеровские кресла" из интерьеров Ливадийского дворца.
Вольтеровские кресла из интерьеров Ливадийского дворца. - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
"Вольтеровские кресла" из интерьеров Ливадийского дворца.
Рузвельта, учитывая его инвалидность, разместили на первом этаже, чтобы ему легче было передвигаться. Несколько комнат на первом этаже располагались непосредственно рядом с залами, где впоследствии подписывались исторические документы.
Формально это считалось нарушением протокола – лидеру нельзя было работать и проживать в одном месте. Но было решено: американскому президенту тяжело добираться, поэтому встречаться будем здесь. Дворец был предоставлен в распоряжение американской делегации. Англичане и русские ездили в Ливадию.
Был оборудован кабинет, где Рузвельт знакомился с корреспонденцией, которую ему курьерским самолетом доставляли из США или из посольства в Москве. Был даже развернут радиоузел, который мог принимать и отправлять шифрограммы. Ванна была подготовлена со специальным откидным бортиком, между комнатами нет даже порожков в дверных проемах – все было продумано до мелочей.
Парадный кабинет императрицы Александры Федоровны стал спальней американского президента. Рузвельт нашел ее идеальной. Даже распорядился не устанавливать специальную кровать, на которой обычно спал в поездках. Рядом в комнате располагался слуга Рузвельта, который его брил, помогал одеваться.
Ялтинская конференция: секретный код операции - "Аргонавт". Часть I >>
На первом этаже проживала также дочь Рузвельта. Три женщины, которые присутствовали, конечно, в неофициальном статусе на мероприятии: Элеонора Рузвельт, дочь президента США Анна Беттигер и дочь посла Гарримана Кетлин.
Они были своего рода моральной поддержкой вдали от родного дома. Рузвельт с Анной провели поездку по Ливадии на автомобилях, осмотрели ландшафт, возможно, обсудили какие-то вопросы, не предназначавшиеся для чужих ушей, возможно, через дочь осуществлялся также дополнительный источник связи.
Ялтинская конференция: секретный код операции - "Аргонавт". Часть II >>
Для переговоров и заседаний оборудовали бильярдную комнату Николая II. Она также служила столовой для Рузвельта и его ближайшего окружения. Именно здесь, говорят историки, подписан протокол о репарациях с Германией, соглашение о Дальнем Востоке, коммюнике о Крымской конференции с ее итогами.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль
Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль

Для премьер-министра

Воронцовский дворец в Алупке, самая английская из крымских вилл, стал местом пребывания Уинстона Черчилля. В первой четверти XIX века дворец спроектировал англичанин Блор для графа Воронцова – дипломата, высокого сановника, генерал-губернатора южных российских провинций. После 1917 года дворец был превращен в музей и потому сохранился лучше других.
Черчиллю понравилось. "Наши хозяева сделали все возможное, чтобы создать нам комфорт, и любезно принимали к сведению любое, даже случайное замечание", — позже вспоминал он.
Во дворце также сделали ремонт, проложив в полуподвале нечто вроде современных теплых полов. Трубы под паркетом через специальные дырочки в полу подавали в комнаты теплый воздух. Мебель в оба дворца везли из лучших гостиниц страны. Бирки на гарнитурах указывали: вот стул из "Савоя", это кресло – собственность "Националя". После конференции всю мебелировку отправили обратно в Москву или на госдачи первых лиц СССР на Южном берегу Крыма…
Черчиллю так понравился дворец, что, по легенде, он хотел купить у Сталина одного из львов каррарского мрамора, размещенных перед Южным фасадом дворца. Выбор пал на скульптуру спящего царя зверей – он усмотрел в нем портретное сходство с собой. Сталин льва не продал.
Окна спальни Черчилля выходили в парк с видом на море. Оттуда он хорошо видел, что на рейде у берегов Ялты на страже стоит флот. А на первом плане этого пейзажа - в феврале! - цвели знаменитые розы Воронцовского дворца, удивлявшие всех иностранных гостей Южнобережья.

Погода

В итальянский дворик Ливадийского дворца выходили участники конференции в перерывах. Здесь же была сделана знаменитая фотосессия. А погоды в тот год стояли чудесные, были "февральские окна". Так называют несколько дней в феврале, когда светит солнце, а температура в Крыму поднимается днем до 18 градусов.
Атмосфера Ялтинской конференции>>

Что ели и пили

Ели много, как и пили. Однако голову не теряли. У Рузвельта были свои филиппинские повара, при этом советская сторона предоставляла продукты.
Вечером 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце проходит торжественный прощальный ужин. Главный из череды приемов, на которых, как вспоминают очевидцы, на убой кормили и поили не только первых лиц, но и всех участников конференции.
Иосиф Сталин, Франклин Д. Рузвельт и Уинстон Черчилль (слева направо, в центре стола). Ялта, февраль 1945 г.
7 февраля 2020, 17:01
Что ели Сталин, Рузвельт и Черчилль в Ялте: меню одного обеда10 февраля 1945 года, в предпоследний день работы Ялтинской конференции, в Парадной столовой Воронцовского дворца лидеры трех держав собрались за обеденным столом. До наших дней дошло меню с автографами Сталина, Рузвельта и Черчилля.
Старания поваров и официантов был оценены – за свое умение главный повар Дементий Гогиберидзе был отмечен наградой - причем как нашей, так и американской.
Сталин подарил всем гостям "гостинцы": пачки превосходного сливочного масла, икра, ветчина, бутылки шампанского и коньяк. Звучит смешно, но до 1947 года жители Англии получали продукты по карточкам.

Итог

До недавнего времени наш мир выглядел именно так во многом благодаря встречам тех дней в Крыму. А хорош ли этот мир или плох, потом скажут историки.
У участников Ялтинской конференции ощущения окончания войны не было>>
…В Ялте одна из старейших улиц с 1960 года носит имя Франклина Делано Рузвельта. Он скончался всего через два месяца после ялтинской встречи, так и не дожив до окончательной победы коалиции трех великих государств. Это единственная улица имени Рузвельта в России.
Стол переговоров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 19:45
"Ялта 2.0": когда переговоры о новом миропорядке станут реальностью
РИА Новости Крым выражает благодарность за помощь в подготовке материала Дмитрию Блинцову и Ксении Гернет, сотрудникам Ливадийского дворца-музея, Александру Балинченко, директору Алупкинского дворцово-паркового музея и Констанину Касперовичу, заместителю директора, сотруднику музея Марине Лукачевой, а также Черноморскому флоту РФ.
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Заголовок открываемого материала
10:17Как волонтеры помогают онкобольным в Крыму
09:47Пожар в пятиэтажке Симферополя – есть погибшие
09:30ВСУ атаковали завод в Белгородской области
09:11Восемь дней, которые поменяли мир
08:54В Севастополе проиндексируют 15 социальных выплат
08:27Когда в Крыму благоустроят маршрут к знаменитой сосне Палласа
08:02Сколько воды в водохранилищах Крыма: эксперты-водники оценили запасы
00:01Заснеженный Крым: чего ждать от погоды в субботу 4 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 4 февраля
23:15Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня"
21:59Главные новости Крыма: 3 февраля
21:36Главные новости и заявления дня: 3 февраля
21:24Сотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновников
21:01За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопроса
20:45Папочки в декрете: сколько мужчин готовы брать отпуск по уходу за детьми
20:33Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – власти
20:09На Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму дежурят спасатели
19:31В Севастополе "потеряли" бюджетные деньги на зарплаты в "Союзпечати"
19:12Февральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежно
18:31Марат Касем из-за пыток в Латвии в критическом состоянии – адвокат
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