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Восемь дней, которые поменяли мир

Восемь дней, которые поменяли мир - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Восемь дней, которые поменяли мир

Февраль. Крым. Местечко под Ялтой, чье название вдруг прогремело на весь мир. Ливадия. Именно здесь 4 февраля 1945 года встретились главы трех великих держав и... РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T09:11

2023-02-04T09:11

2023-02-04T09:11

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Февраль. Крым. Местечко под Ялтой, чье название вдруг прогремело на весь мир. Ливадия. Именно здесь 4 февраля 1945 года встретились главы трех великих держав и приняли решения, которые на десятилетия определили судьбу человечества.Рассекреченная Ялта-45: трофеи, дополнительная ПВО и белые перчатки>>О встрече лидеров СССР, США и Великобритании написаны тысячи научных трудов, политологами проанализирован каждый документ и слово участников. РИА Новости Крым – о том, что оставалось за кулисами: безопасность, комфорт, еда, погода, отопление. Все то, что делает жизнь человека хорошей или невыносимой, соответственно влияя на его поступки и решения.Почему КрымМногие архивы ялтинской встречи до сих пор засекречены, так как относятся к вопросам безопасности. Ряд исследователей смогли получить допуск и выпустить исследования. Ряд документов еще ждут своего часа. А тогда и вовсе все держалось в строжайшей тайне. Участники конференции давали подписку о неразглашении, фотографировать было нельзя, после конференции все документы централизованно перевезли в Москву.Переговоры о том, что нужна повторная политическая встреча, аналогичная саммиту в Тегеране в 1943-м, начались примерно с лета 1944-го. Возникла дилемма. Западные союзники хотели уговорить Сталина приехать на Средиземное море. Сталин ответил: во время военных действий территорию СССР он не покинет. Долго обсуждали место, называли Батуми, Новороссийск, Одессу.И только потом появилась Ялта. Теплый климат, разрушений меньше, чем в Новороссийске, Сакский аэродром со специальной полосой из плит для "литерных" бортов, рядом – порт Севастополя, который мог принять крупнотоннажные судна, а сам черноморский регион уже очищен от противника.БезопасностьСталин ехал в Симферополь из Москвы спецпоездом, премьер-министр Британии Уинстон Черчилль и президент США Франклин Делано Рузвельт – летели. 150 летчиков-истребителей, охранявших небо над Сакским аэродромом, получили приказ сбивать без предупреждения любой самолет, не отвечающий на сигналы распознавания "свой-чужой".Крым еще находился в зоне действия немецкой авиации. Хотя на момент встречи советские войска находились уже в 60 км от Берлина, союзники – в полутысяче.В помощь советским военным прибыли более 500 английских и американских. В мероприятиях по обеспечению безопасности участвовала почти тысяча оперативников НКВД и НКГБ Крымской АССР. В течение двух недель рядом с местом проведения конференции не осталось ни одного немецкого военнопленного.За несколько дней до начала вся территория была оцеплена, введен запрет на посещение спецзоны, проводилась оперативная работа по выявлению антисоветских элементов и тех, кто мог сотрудничать с немцами. Была задача исключить любую вероятность инцидента, как произошло в Тегеране.…3 февраля небо над Саками огласилось самолетным ревом. Первым приземлился самолет Черчилля. Через 20 минут – Рузвельта. Вместе с лидерами Великобритании и США прибыли их дочери – Сара Черчилль и Анна Беттигер. Следом приземлились еще десятки самолетов с секретарями, переводчиками, министрами, военными.Как встречалиПо прибытии для гостей прямо в чистом поле на аэродроме организовали шатры, в которых подали завтрак. В меню были вареные яйца, черная икра, белый и черный хлеб, семга, копченая осетрина, водка, коньяк, шампанское, чай с лимоном.Кортеж из бронированных ЗИСов и Виллисов отправился в 8-часовое путешествие на Южный берег Крыма. Кортеж, по признанию Черчилля, напоминал великое переселение народов.По дороге высокие гости видели красоты меняющегося крымского ландшафта, а вместе с этим – остовы сгоревшей техники, развалины зданий. Поговаривали, на этот контраст и рассчитывал Сталин, настаивая на встрече в Крыму.Как ремонтировалиДо конференции здесь был госпиталь с операционными, процедурными, комнатами для восстановления. Когда госпиталь эвакуировали, оставались голые стены. Когда было принято решение проводить встречу в Ливадии, дворец начали срочно ремонтировать.Мероприятие было секретным, все знали только то, что должны были знать. Из Севастополя перебросили военных строителей, которые занялись ремонтом, отделкой и меблировкой помещений.На окна поставили двойные стекла, завезли запасы дров и угля, было проведено электричество, поставлены дополнительные дизель-генераторы на случай аварийной ситуации. Знающие люди утверждают: по ходу ремонта в стены дворца, конечно, заложили и прослушку. В дни конференции горел камин. Сотрудники музея в Ливадии говорят, что камин может работать и по сей день – воздуховоды в полной исправности.Для комфортаАмериканский президент был официальным главой ялтинской конференции. Сталин пошел на такую уступку. Поэтому именно президент США стал хозяином императорского дворца Николая II в Ливадии.Рузвельта, учитывая его инвалидность, разместили на первом этаже, чтобы ему легче было передвигаться. Несколько комнат на первом этаже располагались непосредственно рядом с залами, где впоследствии подписывались исторические документы.Формально это считалось нарушением протокола – лидеру нельзя было работать и проживать в одном месте. Но было решено: американскому президенту тяжело добираться, поэтому встречаться будем здесь. Дворец был предоставлен в распоряжение американской делегации. Англичане и русские ездили в Ливадию.Был оборудован кабинет, где Рузвельт знакомился с корреспонденцией, которую ему курьерским самолетом доставляли из США или из посольства в Москве. Был даже развернут радиоузел, который мог принимать и отправлять шифрограммы. Ванна была подготовлена со специальным откидным бортиком, между комнатами нет даже порожков в дверных проемах – все было продумано до мелочей.Парадный кабинет императрицы Александры Федоровны стал спальней американского президента. Рузвельт нашел ее идеальной. Даже распорядился не устанавливать специальную кровать, на которой обычно спал в поездках. Рядом в комнате располагался слуга Рузвельта, который его брил, помогал одеваться.Ялтинская конференция: секретный код операции - "Аргонавт". Часть I >>На первом этаже проживала также дочь Рузвельта. Три женщины, которые присутствовали, конечно, в неофициальном статусе на мероприятии: Элеонора Рузвельт, дочь президента США Анна Беттигер и дочь посла Гарримана Кетлин.Они были своего рода моральной поддержкой вдали от родного дома. Рузвельт с Анной провели поездку по Ливадии на автомобилях, осмотрели ландшафт, возможно, обсудили какие-то вопросы, не предназначавшиеся для чужих ушей, возможно, через дочь осуществлялся также дополнительный источник связи.Ялтинская конференция: секретный код операции - "Аргонавт". Часть II >>Для переговоров и заседаний оборудовали бильярдную комнату Николая II. Она также служила столовой для Рузвельта и его ближайшего окружения. Именно здесь, говорят историки, подписан протокол о репарациях с Германией, соглашение о Дальнем Востоке, коммюнике о Крымской конференции с ее итогами.Для премьер-министраВоронцовский дворец в Алупке, самая английская из крымских вилл, стал местом пребывания Уинстона Черчилля. В первой четверти XIX века дворец спроектировал англичанин Блор для графа Воронцова – дипломата, высокого сановника, генерал-губернатора южных российских провинций. После 1917 года дворец был превращен в музей и потому сохранился лучше других.Во дворце также сделали ремонт, проложив в полуподвале нечто вроде современных теплых полов. Трубы под паркетом через специальные дырочки в полу подавали в комнаты теплый воздух. Мебель в оба дворца везли из лучших гостиниц страны. Бирки на гарнитурах указывали: вот стул из "Савоя", это кресло – собственность "Националя". После конференции всю мебелировку отправили обратно в Москву или на госдачи первых лиц СССР на Южном берегу Крыма…Черчиллю так понравился дворец, что, по легенде, он хотел купить у Сталина одного из львов каррарского мрамора, размещенных перед Южным фасадом дворца. Выбор пал на скульптуру спящего царя зверей – он усмотрел в нем портретное сходство с собой. Сталин льва не продал.Окна спальни Черчилля выходили в парк с видом на море. Оттуда он хорошо видел, что на рейде у берегов Ялты на страже стоит флот. А на первом плане этого пейзажа - в феврале! - цвели знаменитые розы Воронцовского дворца, удивлявшие всех иностранных гостей Южнобережья.ПогодаВ итальянский дворик Ливадийского дворца выходили участники конференции в перерывах. Здесь же была сделана знаменитая фотосессия. А погоды в тот год стояли чудесные, были "февральские окна". Так называют несколько дней в феврале, когда светит солнце, а температура в Крыму поднимается днем до 18 градусов.Атмосфера Ялтинской конференции>>Что ели и пилиЕли много, как и пили. Однако голову не теряли. У Рузвельта были свои филиппинские повара, при этом советская сторона предоставляла продукты.Вечером 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце проходит торжественный прощальный ужин. Главный из череды приемов, на которых, как вспоминают очевидцы, на убой кормили и поили не только первых лиц, но и всех участников конференции.Старания поваров и официантов был оценены – за свое умение главный повар Дементий Гогиберидзе был отмечен наградой - причем как нашей, так и американской. Сталин подарил всем гостям "гостинцы": пачки превосходного сливочного масла, икра, ветчина, бутылки шампанского и коньяк. Звучит смешно, но до 1947 года жители Англии получали продукты по карточкам.ИтогДо недавнего времени наш мир выглядел именно так во многом благодаря встречам тех дней в Крыму. А хорош ли этот мир или плох, потом скажут историки.У участников Ялтинской конференции ощущения окончания войны не было>>…В Ялте одна из старейших улиц с 1960 года носит имя Франклина Делано Рузвельта. Он скончался всего через два месяца после ялтинской встречи, так и не дожив до окончательной победы коалиции трех великих государств. Это единственная улица имени Рузвельта в России.РИА Новости Крым выражает благодарность за помощь в подготовке материала Дмитрию Блинцову и Ксении Гернет, сотрудникам Ливадийского дворца-музея, Александру Балинченко, директору Алупкинского дворцово-паркового музея и Констанину Касперовичу, заместителю директора, сотруднику музея Марине Лукачевой, а также Черноморскому флоту РФ.

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https://crimea.ria.ru/20200207/Chto-eli-Stalin-Ruzvelt-i-Cherchill-v-Yalte-menyu-odnogo-obeda-1117930238.html

https://crimea.ria.ru/20230202/yalta-20-kogda-peregovory-o-novom-miroporyadke-stanut-realnostyu-1126741439.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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