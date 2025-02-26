https://crimea.ria.ru/20250226/primenenie-dronov-dolzhno-byt-reglamentirovano-na-urovne-oon--mnenie-1144486763.html

Применение дронов должно быть регламентировано на уровне ООН – мнение

Применение дронов должно быть регламентировано на уровне ООН – мнение - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Применение дронов должно быть регламентировано на уровне ООН – мнение

Применение беспилотников всех типов должно быть строго регламентировано для всех сфер их применения на уровне ООН во избежание трагедий. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T21:07

2025-02-26T21:07

2025-02-26T21:07

радио "спутник в крыму"

мнения

сергей горбачев

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

оон

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Применение беспилотников всех типов должно быть строго регламентировано для всех сфер их применения на уровне ООН во избежание трагедий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.По словам военного эксперта, беспилотная угроза на сегодняшний день набрала такие обороты, которые "превзошли все глубины, вышли за все берега и поднялись на огромные высоты", поскольку БПЛА самых разных типов "попали в руки кого угодно"."И в этом смысле, мне кажется, перед мировым сообществом уже давно возникла задача в международном плане, в юридическом урегулировать эти вопросы. Ибо беспилотный летательный аппарат, даже самый маленький – а они есть размером с насекомое – угрожает любому самолету и вертолету: попав в воздухозаборник, он разрушит любой двигатель", – сказал Горбачев.Насколько серьезную угрозу для России могут нести беспилотники недругов ярко демонстрируют события последних трех лет, отметил он. Беспилотники противника долетают до разных регионов нашей страны, угрожая и стратегическим объектам, и мирным людям, подчеркнул Горбачев."Беспилотники сбиваются ежесуточно над акваторией Черного и Азовского морей, над Крымом. Сутки назад в Севастополе беспилотник был подавлен РЭБ и врезался в фасад многоквартирного дома. А сегодня ночью налеты были на десятки целей в разных регионах", – добавил он.Горбачев напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявлял, что только в прошлом году на территории Украины было собрано более двух миллионов беспилотных летательных аппаратов разных типов.В этой связи нет никаких оснований полагать, что угроза применения беспилотников против России снизится после того, как украинский конфликт завершится, считает Горбачев."Даже после всяких договоренностей и заключения сделок, как говорит Трамп, после подписания серьезных, основополагающих договоров, я не исключаю, что эта угроза будет существовать. Найдутся силы, которые так или иначе будут использовать беспилотники с негодными целями", – предположил Горбачев.Главная опасность бесконтрольного применения БПЛА во всем мире, по мнению военного эксперта, заключается сегодня в том, что "технология доступна очень многим, а эффективных средств борьбы с БПЛА, которые бы с высокой степенью вероятности уничтожали эти цели в любом районе планеты, еще не создано".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики СШАГерой России оценил уровень защищенности Крыма от дроновПутин поручил развивать производство беспилотных авиасистем"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, сергей горбачев, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, оон, в мире