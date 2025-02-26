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43 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями
43 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 26.02.2025
43 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями
Массированная атака украинских беспилотников отражена в ночь на среду над югом России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T07:23
2025-02-26T07:23
2025-02-26T07:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в ночь на среду над югом России. Об этом сообщили в Минобороны.Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Курской областями.В ночь на среду в акватории Черного моря на подлете к Севастополю силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.А в Краснодарском крае при атаке БПЛА повреждены три жилых дома в Темрюкском районе, в станице Старотитаровской и в поселке Стрелка, а также в Туапсе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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43 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями
Над Крымом и Краснодарским краем за ночь уничтожили 113 беспилотников
07:23 26.02.2025 (обновлено: 07:34 26.02.2025)