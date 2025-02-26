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43 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями

43 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 26.02.2025

43 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями

Массированная атака украинских беспилотников отражена в ночь на среду над югом России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T07:23

2025-02-26T07:23

2025-02-26T07:34

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черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в ночь на среду над югом России. Об этом сообщили в Минобороны.Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Курской областями.В ночь на среду в акватории Черного моря на подлете к Севастополю силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.А в Краснодарском крае при атаке БПЛА повреждены три жилых дома в Темрюкском районе, в станице Старотитаровской и в поселке Стрелка, а также в Туапсе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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