Рейтинг@Mail.ru
43 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250226/43-bespilotnika-unichtozheny-nad-krymom-chernym-i-azovskim-moryami-1144478996.html
43 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями
43 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 26.02.2025
43 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями
Массированная атака украинских беспилотников отражена в ночь на среду над югом России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T07:23
2025-02-26T07:34
крым
безопасность республики крым и севастополя
черное море
азовское море
краснодарский край
кубань
безопасность
происшествия
атаки всу на крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074106_0:111:2136:1313_1920x0_80_0_0_4b0eae0521e0c8f7ffacc48e56973525.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в ночь на среду над югом России. Об этом сообщили в Минобороны.Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Курской областями.В ночь на среду в акватории Черного моря на подлете к Севастополю силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.А в Краснодарском крае при атаке БПЛА повреждены три жилых дома в Темрюкском районе, в станице Старотитаровской и в поселке Стрелка, а также в Туапсе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
азовское море
краснодарский край
кубань
брянская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074106_119:0:2018:1424_1920x0_80_0_0_669bfb253e3071970127ac496b53a934.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, безопасность республики крым и севастополя, черное море, азовское море, краснодарский край, кубань, безопасность, происшествия, атаки всу на крым, новости крыма, министерство обороны рф, срочные новости крыма, брянская область, курская область
43 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями

Над Крымом и Краснодарским краем за ночь уничтожили 113 беспилотников

07:23 26.02.2025 (обновлено: 07:34 26.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников отражена в ночь на среду над югом России. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов.
"83 БПЛА над территорией Краснодарского края, 30 - над Республикой Крым, восемь беспилотников - над акваторией Азовского моря, еще пять БПЛА над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Курской областями.
В ночь на среду в акватории Черного моря на подлете к Севастополю силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.
А в Краснодарском крае при атаке БПЛА повреждены три жилых дома в Темрюкском районе, в станице Старотитаровской и в поселке Стрелка, а также в Туапсе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяЧерное мореАзовское мореКраснодарский крайКубаньБезопасностьПроисшествияАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаМинистерство обороны РФСрочные новости КрымаБрянская областьКурская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:56Госпереворот на Украине - как это было в Крыму: фотохроника
08:51Атака ВСУ на Туапсе – как работают школы и детские сады
08:31Пенсии и выплаты в Крыму - что нового ждать в 2025 году
08:21Над Кубанью сбили беспилотники
07:56Политолог оценил фактор влияния переговоров с США на выборы в России
07:43Трамп готов к сделке с Россией по редкоземельным металлам
07:2343 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями
07:17Крымский мост открыт для проезда автомобильного транспорта
07:12Симферопольский район в среду частично обесточат
06:46Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
06:45Внести изменения в полис ОСАГО - как сделать и сколько это стоит
06:32Крымский мост закрыли
06:31Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
06:18В Севастополе закрыли рейд
05:55Беспилотники атаковали жилые дома на Кубани - что известно
05:39На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника
00:01Где в Крыму в среду пройдет снег
00:00Какой сегодня праздник: 26 февраля
22:30Чудесное спасение кошки Муси и резолюция ООН – главное за день
22:10Киев согласился на сделку с США по редкоземельным металлам
Лента новостейМолния