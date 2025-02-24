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Беспилотник упал в центре Севастополя – поврежден многоквартирный дом

Беспилотник упал в центре Севастополя – поврежден многоквартирный дом - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Беспилотник упал в центре Севастополя – поврежден многоквартирный дом

Разведывательный беспилотник упал в районе проспекта Победы в Севастополе в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T19:42

2025-02-24T19:42

2025-02-24T19:50

севастополь

михаил развожаев

новости

происшествия

мчс севастополя

системы радиоэлектронной борьбы

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Разведывательный беспилотник упал в районе проспекта Победы в Севастополе в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, упавший дрон не имеет боевого заряда, по предварительной версии – это разведывательный беспилотник, который спустился на парашюте и поэтому его обнаружение было затруднено.Сейчас на месте падения работают спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили украинский беспилотникСистемы ПВО отработали над КрымомОт злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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