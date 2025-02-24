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Беспилотник упал в центре Севастополя – поврежден многоквартирный дом
Беспилотник упал в центре Севастополя – поврежден многоквартирный дом - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Беспилотник упал в центре Севастополя – поврежден многоквартирный дом
Разведывательный беспилотник упал в районе проспекта Победы в Севастополе в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T19:42
2025-02-24T19:42
2025-02-24T19:50
севастополь
михаил развожаев
новости
происшествия
мчс севастополя
системы радиоэлектронной борьбы
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Разведывательный беспилотник упал в районе проспекта Победы в Севастополе в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, упавший дрон не имеет боевого заряда, по предварительной версии – это разведывательный беспилотник, который спустился на парашюте и поэтому его обнаружение было затруднено.Сейчас на месте падения работают спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили украинский беспилотникСистемы ПВО отработали над КрымомОт злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, новости, происшествия, мчс севастополя, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотник (бпла, дрон), полиция севастополя, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), срочные новости крыма
Беспилотник упал в центре Севастополя – поврежден многоквартирный дом
В Севастополе из-за падения беспилотника поврежден многоквартирный дом
19:42 24.02.2025 (обновлено: 19:50 24.02.2025)