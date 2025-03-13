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В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ
В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ - РИА Новости Крым, 13.03.2025
В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ
На северо-западе Москвы загорелась кровля административного здания рядом с территорией ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Москвы. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T13:12
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москва
пожар
происшествия
тэц
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. На северо-западе Москвы загорелась кровля административного здания рядом с территорией ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.Происшествие на работу ТЭЦ-16 не влияет, добавили в МЧС Москвы. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Принятыми мерами пожар ликвидирован.Ранее сообщали, что на мусорном полигоне в Новороссийске случился пожар, площадь возгорания – порядка 2 га. Полигон эксплуатировался с нарушениями федерального законодательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли на пожаре в ПодмосковьеРухнула крыша – два сотрудника МЧС погибли на пожаре в Пермском крае30 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в Севастополе
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РИА Новости Крым
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москва, пожар, происшествия, тэц, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ

В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ

13:12 13.03.2025 (обновлено: 13:19 13.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. На северо-западе Москвы загорелась кровля административного здания рядом с территорией ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

"На 3-й Хорошевской улице возгорание на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ", – пояснили в ведомстве.

Происшествие на работу ТЭЦ-16 не влияет, добавили в МЧС Москвы. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Принятыми мерами пожар ликвидирован.
Ранее сообщали, что на мусорном полигоне в Новороссийске случился пожар, площадь возгорания – порядка 2 га. Полигон эксплуатировался с нарушениями федерального законодательства.
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МоскваПожарПроисшествияТЭЦМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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