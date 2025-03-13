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В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ

В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ - РИА Новости Крым, 13.03.2025

В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ

На северо-западе Москвы загорелась кровля административного здания рядом с территорией ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Москвы. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T13:12

2025-03-13T13:12

2025-03-13T13:19

москва

пожар

происшествия

тэц

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. На северо-западе Москвы загорелась кровля административного здания рядом с территорией ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.Происшествие на работу ТЭЦ-16 не влияет, добавили в МЧС Москвы. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Принятыми мерами пожар ликвидирован.Ранее сообщали, что на мусорном полигоне в Новороссийске случился пожар, площадь возгорания – порядка 2 га. Полигон эксплуатировался с нарушениями федерального законодательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли на пожаре в ПодмосковьеРухнула крыша – два сотрудника МЧС погибли на пожаре в Пермском крае30 человек эвакуировали и один погиб на пожаре в Севастополе

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, пожар, происшествия, тэц, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)