Рейтинг@Mail.ru
Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250313/nikomu-ne-nuzhna-imitatsiya-mirnykh-deystviy-po-ukraine--ushakov-1144902465.html
Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков
Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков
Западные шаги, имитирующие мирное урегулирование конфликта на Украине, никому не нужны. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил помощник президента РФ... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T14:43
2025-03-13T15:44
юрий ушаков
мнения
россия
сша
политика
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144289087_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_8f50a3fd2fa6061f53b71ea08b67d217.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Западные шаги, имитирующие мирное урегулирование конфликта на Украине, никому не нужны. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Тем не менее помощник президента выразил мнение, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.Также Ушаков не исключил, что в четверг президент России выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию на Украине.Ушаков добавил, что обмен мнениями между Москвой и Вашингтоном идет в спокойной манере. И сообщил, что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.В ходе одного из разговоров Ушаков изложил Уолтцу позицию России по временному перемирию. Помощник президента РФ выразил мнение, что предложение о 30-дневном перемирии поспешное, его нужно дорабатывать с учетом интересов РФ.Ранее стало известно, что американские переговорщики летят в Россию, контакты запланированы. Комментировать детали визита посланника Трампа в Москву помощник Владимира Путина не стал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главное по итогам переговоров США и УкраиныСША обсудили с Украиной территориальный вопрос и перемирие – ТрампВ Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144289087_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f600e7de72c53d4e2d13726fc59c11a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий ушаков, мнения, россия, сша, политика, в мире, украина
Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков

Имитация западных мирных шагов по Украине никому не нужна – Ушаков

14:43 13.03.2025 (обновлено: 15:44 13.03.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Западные шаги, имитирующие мирное урегулирование конфликта на Украине, никому не нужны. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Шаги, которые имитируют мирные действия по Украине, никому не нужны", – сказал Ушаков.

Тем не менее помощник президента выразил мнение, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.
Также Ушаков не исключил, что в четверг президент России выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию на Украине.
"США понимают, что о членстве Украины в НАТО не может идти и речи в контексте мирного урегулирования и будущего Украины", – сказал помощник президента РФ.
Ушаков добавил, что обмен мнениями между Москвой и Вашингтоном идет в спокойной манере. И сообщил, что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.
В ходе одного из разговоров Ушаков изложил Уолтцу позицию России по временному перемирию. Помощник президента РФ выразил мнение, что предложение о 30-дневном перемирии поспешное, его нужно дорабатывать с учетом интересов РФ.
Ранее стало известно, что американские переговорщики летят в Россию, контакты запланированы. Комментировать детали визита посланника Трампа в Москву помощник Владимира Путина не стал.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Главное по итогам переговоров США и Украины
США обсудили с Украиной территориальный вопрос и перемирие – Трамп
В Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине
 
Юрий УшаковМненияРоссияСШАПолитикаВ миреУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02В Симферополе наградили победителей конкурса "ZOV Родины"
16:51"Киев все время врал": Лавров оценил предложение о перемирии на Украине
16:41Уиткофф в Москве - будет ли встреча с представителями России
16:35Неисчерпаемый рынок: стоит ли в Крыму заводить перепелов
16:26Импортозамещение и экзотика: как в Крыму производят мебель
16:11Белоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – Лукашенко
15:55У США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – Лукашенко
15:31"Это сигнал": зачем Путин посетил пункт управления курской группировкой
15:20В чем значение освобождения Суджи – мнение эксперта
14:55Украину признали виновной в трагедии в Доме профсоюзов Одессы в 2014 году
14:43Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков
14:27В Евпатории подрядчик украл 2,8 млн на благоустройстве
14:20Уничтожены аэродромы и склады – армия России ликвидирует боевиков ВСУ
14:07Мать наркотиками затравила до смерти 2-летнего сына в Челябинской области
13:44"Ужасы" в Крыму: пропаганда Запада с треском провалилась – Захарова
13:32В Крыму усилят контроль качества морской воды в преддверии сезона
13:20Потерял равновесие и выпал из окна: подробности ЧП в Севастополе
13:12В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ
13:04Дополнительные выходные установили в Херсонской области
12:58Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - Роспотребнадзор
Лента новостейМолния