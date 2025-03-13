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Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков
Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков
Западные шаги, имитирующие мирное урегулирование конфликта на Украине, никому не нужны. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил помощник президента РФ... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T14:43
2025-03-13T14:43
2025-03-13T15:44
юрий ушаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Западные шаги, имитирующие мирное урегулирование конфликта на Украине, никому не нужны. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Тем не менее помощник президента выразил мнение, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.Также Ушаков не исключил, что в четверг президент России выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию на Украине.Ушаков добавил, что обмен мнениями между Москвой и Вашингтоном идет в спокойной манере. И сообщил, что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.В ходе одного из разговоров Ушаков изложил Уолтцу позицию России по временному перемирию. Помощник президента РФ выразил мнение, что предложение о 30-дневном перемирии поспешное, его нужно дорабатывать с учетом интересов РФ.Ранее стало известно, что американские переговорщики летят в Россию, контакты запланированы. Комментировать детали визита посланника Трампа в Москву помощник Владимира Путина не стал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главное по итогам переговоров США и УкраиныСША обсудили с Украиной территориальный вопрос и перемирие – ТрампВ Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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юрий ушаков, мнения, россия, сша, политика, в мире, украина
Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков
Имитация западных мирных шагов по Украине никому не нужна – Ушаков
14:43 13.03.2025 (обновлено: 15:44 13.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Западные шаги, имитирующие мирное урегулирование конфликта на Украине, никому не нужны. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Шаги, которые имитируют мирные действия по Украине, никому не нужны", – сказал Ушаков.
Тем не менее помощник президента выразил мнение, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.
Также Ушаков не исключил, что в четверг президент России выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию на Украине.
"США понимают, что о членстве Украины в НАТО не может идти и речи в контексте мирного урегулирования и будущего Украины", – сказал помощник президента РФ.
Ушаков добавил, что обмен мнениями между Москвой и Вашингтоном идет в спокойной манере. И сообщил, что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.
В ходе одного из разговоров Ушаков изложил Уолтцу позицию России по временному перемирию. Помощник президента РФ выразил мнение, что предложение о 30-дневном перемирии поспешное, его нужно дорабатывать с учетом интересов РФ.
Ранее стало известно
, что американские переговорщики летят в Россию, контакты запланированы. Комментировать детали визита посланника Трампа в Москву помощник Владимира Путина не стал.
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