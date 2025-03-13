https://crimea.ria.ru/20250313/nikomu-ne-nuzhna-imitatsiya-mirnykh-deystviy-po-ukraine--ushakov-1144902465.html

Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков

Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Никому не нужна имитация мирных действий по Украине – Ушаков

Западные шаги, имитирующие мирное урегулирование конфликта на Украине, никому не нужны. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил помощник президента РФ... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T14:43

2025-03-13T14:43

2025-03-13T15:44

юрий ушаков

мнения

россия

сша

политика

в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Западные шаги, имитирующие мирное урегулирование конфликта на Украине, никому не нужны. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Тем не менее помощник президента выразил мнение, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.Также Ушаков не исключил, что в четверг президент России выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию на Украине.Ушаков добавил, что обмен мнениями между Москвой и Вашингтоном идет в спокойной манере. И сообщил, что поддерживает регулярные телефонные контакты с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.В ходе одного из разговоров Ушаков изложил Уолтцу позицию России по временному перемирию. Помощник президента РФ выразил мнение, что предложение о 30-дневном перемирии поспешное, его нужно дорабатывать с учетом интересов РФ.Ранее стало известно, что американские переговорщики летят в Россию, контакты запланированы. Комментировать детали визита посланника Трампа в Москву помощник Владимира Путина не стал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главное по итогам переговоров США и УкраиныСША обсудили с Украиной территориальный вопрос и перемирие – ТрампВ Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине

россия

сша

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий ушаков, мнения, россия, сша, политика, в мире, украина