https://crimea.ria.ru/20250313/dopolnitelnye-vykhodnye-dni-ustanovili-v-khersonskoy-oblasti-1144897686.html

Дополнительные выходные установили в Херсонской области

Дополнительные выходные установили в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Дополнительные выходные установили в Херсонской области

На территории Херсонской области определили пять нерабочих дней в 2025 году. Соответствующий указ подписал губернатор области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T13:04

2025-03-13T13:04

2025-03-13T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. На территории Херсонской области определили пять нерабочих дней в 2025 году. Соответствующий указ подписал губернатор области Владимир Сальдо."Если праздничный день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий рабочий день", – сказано в тексте документа.Ранее в Севастополе 12 мая установили новую памятную дату в честь Дня завершения Крымской наступательной операции 1944 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили новый праздник10 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравленияВ Севастополе появился новый праздник

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир сальдо, херсонская область, праздники и памятные даты, общество