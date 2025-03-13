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Дополнительные выходные установили в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Дополнительные выходные установили в Херсонской области
Дополнительные выходные установили в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Дополнительные выходные установили в Херсонской области
На территории Херсонской области определили пять нерабочих дней в 2025 году. Соответствующий указ подписал губернатор области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T13:04
2025-03-13T13:53
новости
владимир сальдо
херсонская область
праздники и памятные даты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. На территории Херсонской области определили пять нерабочих дней в 2025 году. Соответствующий указ подписал губернатор области Владимир Сальдо."Если праздничный день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий рабочий день", – сказано в тексте документа.Ранее в Севастополе 12 мая установили новую памятную дату в честь Дня завершения Крымской наступательной операции 1944 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили новый праздник10 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравленияВ Севастополе появился новый праздник
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новости, владимир сальдо, херсонская область, праздники и памятные даты, общество
Дополнительные выходные установили в Херсонской области

В Херсонской области установили пять дополнительных выходных дней

13:04 13.03.2025 (обновлено: 13:53 13.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтдых в кафе
Отдых в кафе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. На территории Херсонской области определили пять нерабочих дней в 2025 году. Соответствующий указ подписал губернатор области Владимир Сальдо.
  • 30 марта 2025 года – в честь празднования Ураза-байрама;
  • 20 апреля 2025 года – в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи);
  • 6 июня 2025 года – в честь празднования Курбан-байрама;
  • 8 июня 2025 года – в связи с празднованием дня Святой Троицы;
  • 30 сентября 2025 года – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год).
"Если праздничный день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий рабочий день", – сказано в тексте документа.
Ранее в Севастополе 12 мая установили новую памятную дату в честь Дня завершения Крымской наступательной операции 1944 года.
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