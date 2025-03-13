Заявление Путина по Курской области – какие сигналы дает Россия
Заявление Путина по Курской области показало решительность Москвы – политолог
12:41 13.03.2025 (обновлено: 12:42 13.03.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Визит президента России Владимира Путина в Курскую область имеет политическую цель и призван показать решительность РФ в вопросе защиты своих национальных интересов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, политолог, заведующий отделом института стран СНГ Владимир Евсеев.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Он также заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова об успехах российских военных в регионе.
"Этот визит – проявление решимости России. Масштабный удар по регионам РФ – 337 БППА – был нанесен как раз в ночь перед проведением американо-украинских переговоров в Джидде. Это можно расценивать как элемент давления на Москву. Поэтому визит имеет политическую цель – показать, что Россия не собирается отступать от собственных национальных интересов", – убежден Евсеев.
В частности, по его словам, Вашингтон пытается "продавить" Москву на согласие по 30-дневному прекращению огня.
Евсеев напомнил сделанное на эту тему заявление посла РФ в Великобритании Андрея Келина о том, что полноценное перемирие возможно только после подписания всеобъемлющего мирного договора. По мнению политолога, Москва не может идти на другие варианты, поскольку они противоречат интересам РФ: Запад в условиях перемирия продолжит военные поставки Киеву. При этом просто так от "миротворческих инициатив" США Кремль отказаться не может, считает эксперт. В этих условиях Москва может дать формальное согласие, но выдвинуть встречные условия, предположил Евсеев.
"У нас есть масса возможностей: от требования полной остановки поставок оружия до требования выдачи военного преступника Кирилла Буданова* (начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины - ред.) и других представителей преступного киевского режима. Мы также можем потребовать полностью освободить четыре наших региона. В общем, выдвинуть такие же неприемлемые для противника условия, как выдвинули нам, формально не отказываясь. В любом случае, пока до конца не ясно, что американцы предложат Москве, поэтому ждем решений", – заключил военный эксперт.
11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта.
После встречи стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку помощи Украине в сфере безопасности. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия. Поставки вооружения и разведданных уже возобновились, о чем стало известно 12 марта.
В Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Вашингтоном и Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, по его словам, Россия работает с продуманными вариантами того, как можно провести процесс мирного урегулирования украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рассчитывает на согласие России на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет без давления на РФ.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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