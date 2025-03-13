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Американские переговорщики летят в Россию – Кремль - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Американские переговорщики летят в Россию – Кремль
Американские переговорщики летят в Россию – Кремль - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Американские переговорщики летят в Россию – Кремль
Американские переговорщики летят в Россию, контакты запланированы. Об этом в четверг заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T12:34
2025-03-13T12:35
дмитрий песков
кремль
москва
россия
сша
политика
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Американские переговорщики летят в Россию, контакты запланированы. Об этом в четверг заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что процесс доведения до российской стороны информации по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии сейчас находится в действии.12 марта Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет без давления на РФ. Он также заявил, что американские представители уже направлены в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главное по итогам переговоров США и УкраиныСША обсудили с Украиной территориальный вопрос и перемирие – ТрампВ Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине
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дмитрий песков, кремль, москва, россия, сша, политика, переговоры
Американские переговорщики летят в Россию – Кремль

Американские переговорщики летят в Россию – Кремль

12:34 13.03.2025 (обновлено: 12:35 13.03.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля.
Спасская башня Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Американские переговорщики летят в Россию, контакты запланированы. Об этом в четверг заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно переговорщики летят и действительно контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед – потом расскажем. Контакты уже были вчера. Определенна информация была российской стороне предоставлена", – ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что его переговорщики направляются в Россию.

Он подчеркнул, что процесс доведения до российской стороны информации по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии сейчас находится в действии.
12 марта Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет без давления на РФ. Он также заявил, что американские представители уже направлены в Москву.
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