https://crimea.ria.ru/20250313/amerikanskie-peregovorschiki-letyat-v-rossiyu--kreml-1144895511.html

Американские переговорщики летят в Россию – Кремль

Американские переговорщики летят в Россию – Кремль - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Американские переговорщики летят в Россию – Кремль

Американские переговорщики летят в Россию, контакты запланированы. Об этом в четверг заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T12:34

2025-03-13T12:34

2025-03-13T12:35

дмитрий песков

кремль

москва

россия

сша

политика

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Американские переговорщики летят в Россию, контакты запланированы. Об этом в четверг заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что процесс доведения до российской стороны информации по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии сейчас находится в действии.12 марта Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет без давления на РФ. Он также заявил, что американские представители уже направлены в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главное по итогам переговоров США и УкраиныСША обсудили с Украиной территориальный вопрос и перемирие – ТрампВ Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине

москва

россия

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, москва, россия, сша, политика, переговоры