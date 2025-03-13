https://crimea.ria.ru/20250313/unichtozheny-aerodromy-i-sklady--armiya-rossii-likvidiruet-boevikov-vsu-1144901997.html

Уничтожены аэродромы и склады – армия России ликвидирует боевиков ВСУ

Уничтожены аэродромы и склады – армия России ликвидирует боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Уничтожены аэродромы и склады – армия России ликвидирует боевиков ВСУ

Вооруженные силы России за сутки уничтожили еще почти 1200 украинских боевиков, вражеские танки и склады вооружений. Об этом сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T14:20

2025-03-13T14:20

2025-03-13T14:20

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили еще почти 1200 украинских боевиков, вражеские танки и склады вооружений. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минобороны РФ.Группировка войск "Север" на Харьковском направлении уничтожила танк, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих.Подразделение "Запад" улучшило тактическое положение в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили более 200 военнослужащих, четыре бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, штурмовой бригад и полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ. Потери противника – свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов.В зоне действий группировки "Центр" продолжилось продвижение в глубину обороны противника. Киев за сутки потерял почти 500 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер Spartan производства Великобритании, семь автомобилей.Группировка "Восток" в ходе ведения активных действий в Донецкой Народной Республике разгромили четыре боевые бронированные машины, танк, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Богдана. Потери противника составили почти 200 военнослужащих.Бойцы группировки "Днепр" уничтожили до 55 военнослужащих, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.За сутки ВС РФ поразили военные объекты аэродромной инфраструктуры, цеха изготовления и места хранения БПЛА, а также скопления иностранных наемников в 158 районах.Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 147 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу