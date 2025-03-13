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Россия готова обсудить с США предложение о перемирии на Украине – МИД

Россия готова обсудить с США предложение о перемирии на Украине – МИД - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Россия готова обсудить с США предложение о перемирии на Украине – МИД

Российская сторона готова обсудить с американскими представителями предложение о перемирии, такие контакты могут состояться уже в четверг, 13 марта. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T12:49

2025-03-13T12:49

2025-03-13T12:49

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

переговоры

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политика

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Российская сторона готова обсудить с американскими представителями предложение о перемирии, такие контакты могут состояться уже в четверг, 13 марта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Москва "внимательно следит и следила за состоявшейся 11 марта в Джидде встречей представителей США и Украины".Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме рассказали об угрожающих мерах против РоссииВашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - РубиоПереговоры США и Украины: обсуждалась ли отставка Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), переговоры, россия, сша, политика, новости, украина