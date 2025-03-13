https://crimea.ria.ru/20250313/uzhasy-v-krymu-propaganda-zapada-s-treskom-provalilas--zakharova-1144899739.html

"Ужасы" в Крыму: пропаганда Запада с треском провалилась – Захарова

"Ужасы" в Крыму: пропаганда Запада с треском провалилась – Захарова - РИА Новости Крым, 13.03.2025

"Ужасы" в Крыму: пропаганда Запада с треском провалилась – Захарова

Западная пропагандистская кампания, когда Крым называли "полуостровом страха", с треском провалились. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T13:44

2025-03-13T13:44

2025-03-13T13:48

мария захарова

крым

референдум

общество

крымская весна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Западная пропагандистская кампания, когда Крым называли "полуостровом страха", с треском провалились. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария ЗароваОна напомнила о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах, которые пришлось пережить крымчанам после воссоединения с Россией, а также об отношении Киева к Крыму до воссоединения с РФ, когда на полуострове приходили в упадок экономика, инфраструктура, русское и русскоязычное население подвергалось дискриминации.Она также напомнила о масштабном строительстве газовых магистралей, жилья, объектов социальной сферы, развитии сельское хозяйства и курортно-туристического сектора. А также о том, что Международный Суд в 2024 году отклонил практически все требования Украины и признал, что политика России соответствует обязательствам в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В том числе, благодаря представленной российской стороной исчерпывающей информации о мерах по обеспечению национального и культурного многообразия в Крыму.Она также подчеркнула, что попытки оспорить статус Крыма только сильнее убедили местных жителей в правильности их исторического свободного решения.По итогам общекрымского референдума 16 марта 2014 года 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение регионов в состав Российской Федерации. Явка на референдуме составила соответственно 83,1% и 89,5%.18 марта подписанию Договора о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России исполняется 11 лет.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передачу Крыма УССР важно признать незаконной через суд – КонстантиновБританский политолог в Крыму: не удивлен итогами референдума 2014 годаСтрах и трепет: чем стала для Запада Крымская весна – исследование

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, крым, референдум, общество, крымская весна