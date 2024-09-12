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Страх и трепет: чем стала для Запада Крымская весна – исследование - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Страх и трепет: чем стала для Запада Крымская весна – исследование
Страх и трепет: чем стала для Запада Крымская весна – исследование - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Страх и трепет: чем стала для Запада Крымская весна – исследование
Западные политики и цитирующие их СМИ были ошарашены стремительным ходом событий в период Русской весны в Крыму, потому боялись делать однозначные заявления о... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T08:05
2024-09-12T08:05
крымская весна
севастопольский государственный университет (севгу)
мнения
крым
севастополь
крымская весна
общество
референдум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Западные политики и цитирующие их СМИ были ошарашены стремительным ходом событий в период Русской весны в Крыму, потому боялись делать однозначные заявления о референдуме и санкциях против РФ, которые способны нанести непоправимый вред их странам, прежде всего Европе. Такие выводы по итогам исследования публикаций в ведущих изданиях Запада сделал доцент Севастопольского государственного университета, кандидат исторических наук Кирилл Иванов – его научные выкладки приводит управление информационной политики СевГУ.Ученый проанализировал статьи ведущих изданий четырех столпов антироссийского блока – США, Великобритании, Франции и Германии – которые были опубликованы в период с 22 февраля, в канун многотысячного Митинга народной воли в Севастополе, давшего старт Русской весне в Крыму, по 18 марта 2014 года, когда был подписан договор о принятии республики и Севастополя в состав России.Несмотря на то, что каждая из упомянутых стран преследует в конфликте с РФ собственные интересы, линия у них во многом общая, пишет он."Информационный фон… полон русофобии и порою совершенно нелепых утверждений", – отмечает автор исследования.В частности, "Крым, незнакомый для большинства читателей вышеупомянутых стран… как правило характеризуется как регион, раздираемый политическими, этническими и религиозными различиями. Также автор подчеркивает, что в статьях умышленно, для формирования общественного мнения, ставится знак равенства между событиями 1783 и 2014 года в оценках событий, связанных с Крымом.Например, западной аудитории сообщалось, что "Крым был российским с момента его "аннексии" Екатериной II". Причем заявляется, что это произошло в XIX веке, тогда как в действительности Крым стал частью Российской Империи в XVIII веке, отмечает ученый.Также довольно часто упоминается факт передачи Крыма Украине Никитой Хрущевым в 1954 году, хотя и с оговоркой, что это не имело особенного значения, так как и Украина и Россия были частью единого государства.По словам Иванова, все это иллюстрировало желание создать искаженный, но нужный Западу информационный фон, в котором Россия будет представать безусловным агрессором тогда и сейчас.Тем не менее, очень скоро стало ощущаться, что европейские СМИ работают без методички, не успевают анализировать происходящее и делать выводы о том, как относиться к событиям, толчок которым дали в Крыму, пишет ученый."Народное голосование, запланированное на 25 мая, с тех пор было перенесено на 30 марта, а теперь и на 16 марта…", – приводит Иванов цитату из публикации о событиях в парламенте Крыма в Симферополе.Реакцию же самого Киева на решение о референдуме одно из изданий оценило как "вопли возмущения", акцентирует Иванов.Доказательством тому являются и сравнения ситуации в Крыму с другими примерами проведения референдумов, в частности, упоминались Косово и Сербия, Шотландия и Каталония."Необходимо отметить, что сравнение с Косово упоминается в публикациях СМИ как аргумент "против", так и аргумент "за" крымский референдум", – сообщает Иванов.В статье же обозревателя Роджера Коэна приводится и вовсе показательное сравнение."Количество лицемерного шума, исходящего от американского правительства и СМИ по поводу аннексии РФ территории, которая когда-то была частью России под "ложным предлогом", граничит с фарсом и весельем. Помнят ли американцы, как Техас и Калифорния стали частью того, что когда-то было великой надеждой мира?" – приводит ученый цитату из статьи американского журналиста.Иванов отмечает разные по характеру подходы даже в рамках одного издания к освещению одних и тех же сюжетов, к которым вскоре добавляются угрозы применения санкций против РФ.Отчетливо видно, что европейские государства не были едины и в этом вопросе: СМИ рассматривали "стоимость" санкций для самой Европы и прежде всего для Германии, которая имела более разветвленные экономические связи с Россией, утверждает историк.При этом журналисты разных изданий открыто возлагали наибольшие надежды на канцлера Германии Ангелу Меркель как человека, который, возможно, сможет договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркивает ученый.Подытоживая, Иванов отмечает, что плюрализм мнений, отраженный в средствах массовой информации США, Великобритании, Франции и Германии в период Русской весны в Крыму с ее стремительным ходом событий, доказывает отсутствие у Запада на тот момент целостного проекта антироссийской стратегии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важно для всех: ученые презентовали научную монографию о Крымской веснеПо законам Голливуда: в рамках "Крымской платформы" демонизируют РоссиюПолитический фарс ради денег от США: что стоит за "Крымской платформой"
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крымская весна, севастопольский государственный университет (севгу), мнения, крым, севастополь, крымская весна, общество, референдум
Страх и трепет: чем стала для Запада Крымская весна – исследование

Запад опасался отрицать референдум в Крыму и поддерживать санкции против РФ – исследование

08:05 12.09.2024
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПразднование годовщины "Крымской весны" в Севастополе
Празднование годовщины Крымской весны в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Западные политики и цитирующие их СМИ были ошарашены стремительным ходом событий в период Русской весны в Крыму, потому боялись делать однозначные заявления о референдуме и санкциях против РФ, которые способны нанести непоправимый вред их странам, прежде всего Европе. Такие выводы по итогам исследования публикаций в ведущих изданиях Запада сделал доцент Севастопольского государственного университета, кандидат исторических наук Кирилл Иванов – его научные выкладки приводит управление информационной политики СевГУ.
Ученый проанализировал статьи ведущих изданий четырех столпов антироссийского блока – США, Великобритании, Франции и Германии – которые были опубликованы в период с 22 февраля, в канун многотысячного Митинга народной воли в Севастополе, давшего старт Русской весне в Крыму, по 18 марта 2014 года, когда был подписан договор о принятии республики и Севастополя в состав России.

"Публикации в иностранных СМИ по тематике Русской весны, особенно в контексте СВО и других событий, представляют собой весьма интересный исторический источник", – отмечает в своей работе Иванов.

Несмотря на то, что каждая из упомянутых стран преследует в конфликте с РФ собственные интересы, линия у них во многом общая, пишет он.
"Информационный фон… полон русофобии и порою совершенно нелепых утверждений", – отмечает автор исследования.
В частности, "Крым, незнакомый для большинства читателей вышеупомянутых стран… как правило характеризуется как регион, раздираемый политическими, этническими и религиозными различиями. Также автор подчеркивает, что в статьях умышленно, для формирования общественного мнения, ставится знак равенства между событиями 1783 и 2014 года в оценках событий, связанных с Крымом.
Например, западной аудитории сообщалось, что "Крым был российским с момента его "аннексии" Екатериной II". Причем заявляется, что это произошло в XIX веке, тогда как в действительности Крым стал частью Российской Империи в XVIII веке, отмечает ученый.
Также довольно часто упоминается факт передачи Крыма Украине Никитой Хрущевым в 1954 году, хотя и с оговоркой, что это не имело особенного значения, так как и Украина и Россия были частью единого государства.
По словам Иванова, все это иллюстрировало желание создать искаженный, но нужный Западу информационный фон, в котором Россия будет представать безусловным агрессором тогда и сейчас.
Тем не менее, очень скоро стало ощущаться, что европейские СМИ работают без методички, не успевают анализировать происходящее и делать выводы о том, как относиться к событиям, толчок которым дали в Крыму, пишет ученый.
"Народное голосование, запланированное на 25 мая, с тех пор было перенесено на 30 марта, а теперь и на 16 марта…", – приводит Иванов цитату из публикации о событиях в парламенте Крыма в Симферополе.
Реакцию же самого Киева на решение о референдуме одно из изданий оценило как "вопли возмущения", акцентирует Иванов.

"Создавалось впечатление, что они были готовы урегулировать ситуацию дипломатическими путями. Первое выступление Президента США Барака Обамы можно охарактеризовать как растерянное", – делает вывод историк.

Доказательством тому являются и сравнения ситуации в Крыму с другими примерами проведения референдумов, в частности, упоминались Косово и Сербия, Шотландия и Каталония.
"Необходимо отметить, что сравнение с Косово упоминается в публикациях СМИ как аргумент "против", так и аргумент "за" крымский референдум", – сообщает Иванов.
В статье же обозревателя Роджера Коэна приводится и вовсе показательное сравнение.
"Количество лицемерного шума, исходящего от американского правительства и СМИ по поводу аннексии РФ территории, которая когда-то была частью России под "ложным предлогом", граничит с фарсом и весельем. Помнят ли американцы, как Техас и Калифорния стали частью того, что когда-то было великой надеждой мира?" – приводит ученый цитату из статьи американского журналиста.
Иванов отмечает разные по характеру подходы даже в рамках одного издания к освещению одних и тех же сюжетов, к которым вскоре добавляются угрозы применения санкций против РФ.
Отчетливо видно, что европейские государства не были едины и в этом вопросе: СМИ рассматривали "стоимость" санкций для самой Европы и прежде всего для Германии, которая имела более разветвленные экономические связи с Россией, утверждает историк.
При этом журналисты разных изданий открыто возлагали наибольшие надежды на канцлера Германии Ангелу Меркель как человека, который, возможно, сможет договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркивает ученый.
Подытоживая, Иванов отмечает, что плюрализм мнений, отраженный в средствах массовой информации США, Великобритании, Франции и Германии в период Русской весны в Крыму с ее стремительным ходом событий, доказывает отсутствие у Запада на тот момент целостного проекта антироссийской стратегии.
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