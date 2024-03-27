https://crimea.ria.ru/20240327/vazhno-dlya-vsekh-uchenye-prezentovali-nauchnuyu-monografiyu-o-krymskoy-vesne-1136074330.html

Важно для всех: ученые презентовали научную монографию о Крымской весне

Важно для всех: ученые презентовали научную монографию о Крымской весне - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Важно для всех: ученые презентовали научную монографию о Крымской весне

К 10-летию Крымской весны историки, политологи и социологи КФУ им. В. И. Вернадского презентовали научную монографию о событиях Крымской весны. Книга не только... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T21:32

2024-03-27T21:32

2024-03-27T21:32

10 лет крымской весне

крымская весна

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. К 10-летию Крымской весны историки, политологи и социологи КФУ им. В. И. Вернадского презентовали научную монографию о событиях Крымской весны. Книга не только помогает осмыслить прошлое, но и является ценным научным материалом для будущих поколений.По словам одного из авторов, профессора кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Галины Богданович, монография может стать научным пособием для студентов, в том числе и тех, кто приехал в Крым на обучение из других стран мира.Данная научная монография представлена еще и как учебное пособие, которое окажет позитивную роль в разных аспектах деятельности. Студенты с интересом могут познакомиться и представить себе в комплексе ряд вопросов социально-гуманитарного знания в кросскультурных измерениях сегодняшнего дня и последнего десятилетия, подчеркнула Богданович.Тираж монографии "Республика Крым в кросскультурных измерениях социополитической ситуации 2014-2024 гг" – 300 экземпляров."Наша работа будет размещена в полноформатном масштабе в российском индексе научного цитирования, где с ней можно будет познакомиться. Также экземпляры книги будут переданы научной библиотеке КФУ, чтобы с трудом могли ознакомиться ученые. Какое-то количество экземпляров будет размещено и в других наших структурных подразделениях и филиалах и подарено людям, которые были связаны с историей Крымской весны", – сказал в ходе пресс-конференции первый проректор – проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В. И. Вернадского, доктор политических наук профессор Сергей Юрченко.По его словам, книга предназначена, в первую очередь, для студентов КФУ, это серьезный, добротный материал, который дает научную рефлексию для понимания того, что происходило 10 лет назад.Ранее профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Орехов в ходе презентации книги "Нахватанное – ребром выперло. Распад Украины в записках журналиста: 1997-2024" на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым высказал мнение, что агрессивное доминирование ментальности населения Западной Украины и ее влияние на власти привели к полному ингорированию мнения Крыма и юго-востока.Читайте также на РИА Новости Крым:Если Западная Украина войдет в состав Польши: прогноз экспертаРоссия спасла Крым от "тотальной бандеризации" - депутат ГосдумыПрезентация сборника "Крым в развитии России" с участием Лаврова

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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