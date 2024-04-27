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В Крыму до конца года произойдет обновление власти - Константинов - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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В Крыму до конца года произойдет обновление власти - Константинов
В Крыму до конца года произойдет обновление власти - Константинов - РИА Новости Крым, 27.04.2024
В Крыму до конца года произойдет обновление власти - Константинов
В Республике Крым в рамках избирательной кампании 2024 года произойдет перезагрузка всей системы власти. Стратегия обновления согласована с главой республики... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T10:12
2024-04-27T10:12
владимир константинов
крым
сергей аксенов
выборы
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
новости крыма
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Республике Крым в рамках избирательной кампании 2024 года произойдет перезагрузка всей системы власти. Стратегия обновления согласована с главой республики Сергеем Аксеновым, сообщил РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов.Он уточнил, что этот процесс начнется с предварительного голосования на уровне партии и окончательно оформится на выборах в местные органы власти, которые запланированы на сентябрь.Выборы высших должностных лиц пройдут в сентябре в 19 субъектах России, при этом в трех – в том числе в Крыму - пройдут непрямые выборы. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Республики Крым Сергея Аксенова на новый губернаторский срок. По мнению политолога Юрия Светова, основанием для этого послужил детальный анализ мнений крымчан о его работе в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:В сентябре в Крыму пройдут выборыКандидаты в силовой блок правительства РФ будут определены до 20 маяВ правительстве РФ возможны кадровые перестановки – Матвиенко
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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владимир константинов, крым, сергей аксенов, выборы, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, политика
В Крыму до конца года произойдет обновление власти - Константинов

Глава крымского парламента до сентября прогнозирует полную перезагрузку власти

10:12 27.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСовет министров Крыма
Совет министров Крыма - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Республике Крым в рамках избирательной кампании 2024 года произойдет перезагрузка всей системы власти. Стратегия обновления согласована с главой республики Сергеем Аксеновым, сообщил РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Позади пять лет работы. Она, безусловно, была успешной, Крым развивался все эти годы. Однако перезагрузка нужна, необходимо обновляться, усиливаться для решения тех задач, которые ставит перед нами время. С главой республики стратегия такого обновления согласована, будем двигаться к ее реализации", - сказал спикер Госсовета Крыма.
Он уточнил, что этот процесс начнется с предварительного голосования на уровне партии и окончательно оформится на выборах в местные органы власти, которые запланированы на сентябрь.
Выборы высших должностных лиц пройдут в сентябре в 19 субъектах России, при этом в трех – в том числе в Крыму - пройдут непрямые выборы.
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Республики Крым Сергея Аксенова на новый губернаторский срок. По мнению политолога Юрия Светова, основанием для этого послужил детальный анализ мнений крымчан о его работе в регионе.
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