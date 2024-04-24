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В правительстве РФ возможны кадровые перестановки – Матвиенко

В правительстве РФ возможны кадровые перестановки – Матвиенко - РИА Новости Крым, 24.04.2024

В правительстве РФ возможны кадровые перестановки – Матвиенко

Кадровые перестановки в новом составе правительства РФ возможны, но костяк останется прежним и продолжит стабильно работать, считает спикер Совета Федерации... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T08:41

2024-04-24T08:41

2024-04-24T08:46

валентина матвиенко

правительство россии

россия

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кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Кадровые перестановки в новом составе правительства РФ возможны, но костяк останется прежним и продолжит стабильно работать, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она отметила, что Совфед позитивно оценивает работу нынешнего состава правительства "в прошедшее очень непростое время: с новыми вызовами, угрозами". Спикер верхней палаты парламента напомнила, что Россия намного лучше других стран прошла пандемию ковида, а в условиях беспрецедентных санкций и попыток всячески сдерживать развитие РФ кабмину удалось обеспечить стабильность, уверенное экономическое и социальное развитие и даже достаточно высокие темпы роста в этих условиях.При этом она подчеркнула, что кабмин все это время работал под непосредственным и постоянным руководством и контролем Путина."Мы знаем, что это еженедельные совещания с правительством, это отдельные встречи с министрами, это совещания по разным отраслям, сферам развития, его указания, его поручения, его приоритизация. Все это вместе дало такой хороший позитивный результат", – заключила Матвиенко.В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, правительство россии, россия, новости, кадровые перестановки