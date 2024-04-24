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В правительстве РФ возможны кадровые перестановки – Матвиенко - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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В правительстве РФ возможны кадровые перестановки – Матвиенко
В правительстве РФ возможны кадровые перестановки – Матвиенко - РИА Новости Крым, 24.04.2024
В правительстве РФ возможны кадровые перестановки – Матвиенко
Кадровые перестановки в новом составе правительства РФ возможны, но костяк останется прежним и продолжит стабильно работать, считает спикер Совета Федерации... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T08:41
2024-04-24T08:46
валентина матвиенко
правительство россии
россия
новости
кадровые перестановки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Кадровые перестановки в новом составе правительства РФ возможны, но костяк останется прежним и продолжит стабильно работать, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она отметила, что Совфед позитивно оценивает работу нынешнего состава правительства "в прошедшее очень непростое время: с новыми вызовами, угрозами". Спикер верхней палаты парламента напомнила, что Россия намного лучше других стран прошла пандемию ковида, а в условиях беспрецедентных санкций и попыток всячески сдерживать развитие РФ кабмину удалось обеспечить стабильность, уверенное экономическое и социальное развитие и даже достаточно высокие темпы роста в этих условиях.При этом она подчеркнула, что кабмин все это время работал под непосредственным и постоянным руководством и контролем Путина."Мы знаем, что это еженедельные совещания с правительством, это отдельные встречи с министрами, это совещания по разным отраслям, сферам развития, его указания, его поручения, его приоритизация. Все это вместе дало такой хороший позитивный результат", – заключила Матвиенко.В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров.
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валентина матвиенко, правительство россии, россия, новости, кадровые перестановки
В правительстве РФ возможны кадровые перестановки – Матвиенко

Матвиенко допустила возможность кадровых перестановок в правительстве РФ

08:41 24.04.2024 (обновлено: 08:46 24.04.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Кадровые перестановки в новом составе правительства РФ возможны, но костяк останется прежним и продолжит стабильно работать, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать", – сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.
Она отметила, что Совфед позитивно оценивает работу нынешнего состава правительства "в прошедшее очень непростое время: с новыми вызовами, угрозами". Спикер верхней палаты парламента напомнила, что Россия намного лучше других стран прошла пандемию ковида, а в условиях беспрецедентных санкций и попыток всячески сдерживать развитие РФ кабмину удалось обеспечить стабильность, уверенное экономическое и социальное развитие и даже достаточно высокие темпы роста в этих условиях.

"С началом специальной военной операции не было никакой растерянности, была системная плановая работа по обеспечению всем необходимым наших бойцов для нашей уверенной победы. Поэтому я считаю, что правительство сработало эффективно, и в этом немалая заслуга премьер-министра правительства Михаила Владимировича Мишустина", – сказала Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что кабмин все это время работал под непосредственным и постоянным руководством и контролем Путина.
"Мы знаем, что это еженедельные совещания с правительством, это отдельные встречи с министрами, это совещания по разным отраслям, сферам развития, его указания, его поручения, его приоритизация. Все это вместе дало такой хороший позитивный результат", – заключила Матвиенко.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров.
 
Валентина МатвиенкоПравительство РоссииРоссияНовостиКадровые перестановки
 
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