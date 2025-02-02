https://crimea.ria.ru/20250202/vsu-atakovali-dva-selkhozpredpriyatiya-v-belgorodskoy-oblasti-1143857807.html

ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области

ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.02.2025

ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали два сельхозпредприятия в Краснояружском районе Белгородской области, ранены трое мирных, сообщает губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T18:34

2025-02-02T18:34

2025-02-02T18:44

белгородская область

вячеслав гладков

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали два сельхозпредприятия в Краснояружском районе Белгородской области, ранены трое мирных, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.В селе Репяховка два сельскохозяйственных предприятия атакованы FPV-дронами. Ранены три сотрудника одного из предприятий. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, после чего пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода, рассказал губернатор.По информации главы региона, у двух женщин закрытые черепно-мозговые травмы – по информации медиков, их состояние удовлетворительное, после оказания медицинской помощи будут отпущены на амбулаторное лечение.В результате атак повреждены кровли административного здания и одного из помещений, а также грузовой автомобиль, перечислил Гладков.Ранее в воскресенье ВСУ атаковали беспилотником белгородский поселок Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250202/vsu-udarili-po-passazhirskomu-avtobusu-v-belgorodskoy-oblasti-1143856561.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области