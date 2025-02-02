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ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области
ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.02.2025
ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали два сельхозпредприятия в Краснояружском районе Белгородской области, ранены трое мирных, сообщает губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T18:34
2025-02-02T18:34
2025-02-02T18:44
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали два сельхозпредприятия в Краснояружском районе Белгородской области, ранены трое мирных, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.В селе Репяховка два сельскохозяйственных предприятия атакованы FPV-дронами. Ранены три сотрудника одного из предприятий. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, после чего пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода, рассказал губернатор.По информации главы региона, у двух женщин закрытые черепно-мозговые травмы – по информации медиков, их состояние удовлетворительное, после оказания медицинской помощи будут отпущены на амбулаторное лечение.В результате атак повреждены кровли административного здания и одного из помещений, а также грузовой автомобиль, перечислил Гладков.Ранее в воскресенье ВСУ атаковали беспилотником белгородский поселок Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области
ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области – трое ранены
18:34 02.02.2025 (обновлено: 18:44 02.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали два сельхозпредприятия в Краснояружском районе Белгородской области, ранены трое мирных, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Краснояружском районе в результате атак ВСУ пострадали три мирных жителя", – сказано в сообщении.
В селе Репяховка два сельскохозяйственных предприятия атакованы FPV-дронами. Ранены три сотрудника одного из предприятий. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, после чего пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода, рассказал губернатор.
По информации главы региона, у двух женщин закрытые черепно-мозговые травмы – по информации медиков, их состояние удовлетворительное, после оказания медицинской помощи будут отпущены на амбулаторное лечение.
В результате атак повреждены кровли административного здания и одного из помещений, а также грузовой автомобиль, перечислил Гладков.
Ранее в воскресенье
ВСУ атаковали беспилотником белгородский поселок Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина.
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