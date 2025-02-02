https://crimea.ria.ru/20250202/v-krymu-voznik-defitsit-molodykh-akkreditovannykh-ekskursovodov-1143834017.html
В Крыму возник дефицит молодых аккредитованных экскурсоводов
В Крыму возник дефицит молодых аккредитованных экскурсоводов - РИА Новости Крым, 02.02.2025
В Крыму возник дефицит молодых аккредитованных экскурсоводов
Крым испытывает огромную потребность в молодых кадрах в сфере экскурсионной деятельности, образованных и аккредитованных, что очень важно, учитывая вступление в РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T20:47
2025-02-02T20:47
2025-02-02T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Крым испытывает огромную потребность в молодых кадрах в сфере экскурсионной деятельности, образованных и аккредитованных, что очень важно, учитывая вступление в силу нового федерального закона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.Возная напомнила, что с 1 марта текущего года в Крыму, как и во всей России, экскурсоводы и гиды-переводчики смогут оказывать свои услуги только при условии пройденной аттестации. Раньше она была необязательной.По ее словам, сейчас в базе ассоциации значатся более 600 крупных и мелких компаний, а также экскурсионщиков-самозанятых, оказывающих такие услуги. "Но по последним данным министерства курортов и туризма Крыма, насколько я знаю, их уже около 1000 официально", – уточнила эксперт.Необходимость пройти аккредитацию определенным образом усложняет процесс допуска к работе, но это важно для Крыма, считает она.Кроме того, документ станет и гарантией безопасности туристов, добавила эксперт.Новые требования и ограничения могли бы компенсироваться тем, что экскурсоводом сегодня можно стать, не имея высшего образования, тогда как раньше без этого на работу не брали, заметила она.Теперь достаточно пройти соответствующие курсы на базе вуза или другой структуры, которая их организовывает их или предоставляет площадку. Тем не менее в отрасли наблюдается острый дефицит молодых кадров, сообщила Возная.К тому же, по ее мнению, в последнее время важным является и творческий подход к туристам, чему многим людям старой закалки научиться бывает непросто.При этом Возная отметила, что экскурсовод – профессия "интеллигентная и красивая, но очень сложная", поскольку предполагает "целый день на ногах и много разных организационных моментов". Кроме того, это работа не только в летний яркий сезон, но и в межсезонье.Напомним, в ноябре 2024 года Крым вошел в тройку лидеров по количеству аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужноКрым лидирует по количеству аттестованных гидов в России"Закрутили гайки": Роспортебнадзор ввел новые правила оказания услуг
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крым, светлана возная, экскурсии, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, минкурортов крыма
В Крыму возник дефицит молодых аккредитованных экскурсоводов
В Крыму есть дефицит молодых аккредитованных экскурсоводов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым.
Крым испытывает огромную потребность в молодых кадрах в сфере экскурсионной деятельности, образованных и аккредитованных, что очень важно, учитывая вступление в силу нового федерального закона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.
Возная напомнила, что с 1 марта текущего года в Крыму, как и во всей России, экскурсоводы и гиды-переводчики смогут оказывать свои услуги только при условии пройденной аттестации. Раньше она была необязательной.
"Теперь на основании федерального закона любой экскурсовод, который работает в туротрасли, должен обязательно иметь аттестационное свидетельство. В Крыму аттестацию проводит министерство курортов и туризма", – сказала Возная.
По ее словам, сейчас в базе ассоциации значатся более 600 крупных и мелких компаний, а также экскурсионщиков-самозанятых, оказывающих такие услуги. "Но по последним данным министерства курортов и туризма Крыма, насколько я знаю, их уже около 1000 официально", – уточнила эксперт.
Необходимость пройти аккредитацию определенным образом усложняет процесс допуска к работе, но это важно для Крыма, считает она.
Кроме того, документ станет и гарантией безопасности туристов, добавила эксперт.
Новые требования и ограничения могли бы компенсироваться тем, что экскурсоводом сегодня можно стать, не имея высшего образования, тогда как раньше без этого на работу не брали, заметила она.
Теперь достаточно пройти соответствующие курсы на базе вуза или другой структуры, которая их организовывает их или предоставляет площадку. Тем не менее в отрасли наблюдается острый дефицит молодых кадров, сообщила Возная.
"Очень большие возрастные рамки экскурсионной старой школы. И есть огромная потребность в молодых кадрах. Огромный дефицит, а спрос очень большой", – сказала она.
К тому же, по ее мнению, в последнее время важным является и творческий подход к туристам, чему многим людям старой закалки научиться бывает непросто.
При этом Возная отметила, что экскурсовод – профессия "интеллигентная и красивая, но очень сложная", поскольку предполагает "целый день на ногах и много разных организационных моментов". Кроме того, это работа не только в летний яркий сезон, но и в межсезонье.
Напомним, в ноябре 2024 года Крым вошел в тройку лидеров по количеству аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.
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