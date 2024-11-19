https://crimea.ria.ru/20241119/attestatsiya-ekskursovodov-i-gidov-v-krymu-kak-prokhodit-i-komu-eto-nuzhno-1141947151.html
Аттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужно
Аттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужно - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Аттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужно
Крым вошел в тройку лидеров по количеству аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. 1 марта 2025 года аттестация... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T06:08
2024-11-19T06:08
2024-11-19T06:08
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Крым вошел в тройку лидеров по количеству аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. 1 марта 2025 года аттестация заканчивается. Как она проходит в республике и какая ее конечная цель, РИА Новости Крым рассказали члены экзаменационной комиссии, которые также знакомят туристов с историей и достопримечательностями полуострова.Тройка лидеров"Республика Крым находится на третьем месте после Санкт-Петербурга и Москвы по числу аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. На сегодня в реестр внесены 462 человека, которые успешно прошли экзамен и осуществляют эту деятельность на территории полуострова", – рассказала президент Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина.Аттестация стартовала в 2022 году. Закон, предписывающий ее пройти всем экскурсоводам, гидам-переводчикам и инструкторам-проводникам страны для внесения в единый реестр Ростуризма, был принят Госдумой РФ.Очередной экзамен пройдет в Крыму 19 ноября. Аттестоваться могут и те, кто работает с туристами как на территории республики, так и в Севастополе, причем не обязательно, что это местные жители. При этом в Севастополе тоже есть своя комиссия.По словам Татьяны Бухариной, которая входит в число экзаменаторов, аттестовываются и молодые специалисты, и люди старшего поколения, все подготовлены по-разному.И пояснила, что заявка на прохождение экзамена подается через Госуслуги.Профессиональный гид Иван Коваленко стал первым аттестованным специалистом в этой сфере в Крыму. Сейчас он периодически также входит в состав аттестационной комиссии.По его словам, как будут отслеживать тех, кто не прошел аттестацию, но продолжает работать, и какие меры к ним будут применяться, еще обсудят на коллегии Министерства курортов и туризма РК.Что важно знать экскурсоводуИван Коваленко подчеркнул, что экскурсовод, по сути, это преподаватель с уклоном в разные сферы, в том числе в краеведение, историю, географию, ботанику. И неважно, ведет ли человек экскурсии только в Керчи или Евпатории, он должен знать весь свой регион.В билетах, например, встречаются вопросы про Белогорск, про Белую скалу. Могут спросить, какие фильмы снимались в Крыму, какие известны православные, мусульманские святыни. Есть вопросы и по истории, гастрономическому туризму – по всем видам туризма, которые имеются на полуострове. Для инструкторов-проводников важно также знать правила безопасности.Вопросы, которые будут на экзамене, размещены на сайте Министерства курортов и туризма РК – есть возможность подготовиться заранее. Если человек подтверждает свою квалификацию как гид-переводчик, то экзамен принимается в том числе и на иностранном языке.В экзаменационной комиссии присутствуют и уже аттестованные экскурсоводы, гиды, и представители Минтуризма, Епархии, Духовного управления мусульман Крыма, специалисты со знанием иностранных языков.Иван Коваленко также обратил внимание, что для прохождения аттестации нужно предоставить документы, в том числе об образовании, дополнительном образовании, переподготовке. Если человек работает сам на себя, то он должен быть оформлен либо как самозанятый, либо как индивидуальный предприниматель.Во время прохождения аттестации ведется видеозапись. У человека есть право подать апелляцию, если он считает, что решение комиссии об отказе вынесено несправедливо.Зачем это туристуИван Коваленко поясняет, что благодаря аттестации экскурсовод, гид, инструктор-проводник будет работать в правовом поле. Таксисты не могут возить пассажиров без лицензии, такая же ситуация и с экскурсоводами – они предоставляют услугу, и должны делать это качественно, отвечать за нее.Также, по его словам, помимо получения качественной услуги туристу важно еще и доверять экскурсоводу, поэтому он должен быть грамотным. Согласна с ним и президент Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инструкторы-проводники для сложных турмаршрутов в Крыму: что с кадрамиКрым лидирует по количеству аттестованных гидов в России"Закрутили гайки": Роспортебнадзор ввел новые правила оказания услуг
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Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_309edb5db76c2520a54870b100d111c0.jpg.webp
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_309edb5db76c2520a54870b100d111c0.jpg.webp
туризм в крыму, экскурсии, ростуризм, минтуризма крыма, крым, крым курортный
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым.
Крым вошел в тройку лидеров по количеству аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. 1 марта 2025 года аттестация заканчивается. Как она проходит в республике и какая ее конечная цель, РИА Новости Крым
рассказали члены экзаменационной комиссии, которые также знакомят туристов с историей и достопримечательностями полуострова.
Тройка лидеров
"Республика Крым находится на третьем месте после Санкт-Петербурга и Москвы по числу аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. На сегодня в реестр внесены 462 человека, которые успешно прошли экзамен и осуществляют эту деятельность на территории полуострова", – рассказала президент Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина.
Аттестация стартовала в 2022 году. Закон, предписывающий ее пройти всем экскурсоводам, гидам-переводчикам и инструкторам-проводникам страны для внесения в единый реестр Ростуризма, был принят
Госдумой РФ.
Очередной экзамен пройдет в Крыму 19 ноября. Аттестоваться могут и те, кто работает с туристами как на территории республики, так и в Севастополе, причем не обязательно, что это местные жители. При этом в Севастополе тоже есть своя комиссия.
По словам Татьяны Бухариной, которая входит в число экзаменаторов, аттестовываются и молодые специалисты, и люди старшего поколения, все подготовлены по-разному.
"Особенно удивляют коллеги с материковой части России. Приезжают из Тамани, Анапы, и они очень хорошо подготовлены. Они привозят в Крым группы туристов, поэтому тоже обязаны быть аттестованы в нашем регионе", – отметила Бухарина.
И пояснила, что заявка на прохождение экзамена подается через Госуслуги.
Профессиональный гид Иван Коваленко стал первым аттестованным специалистом в этой сфере в Крыму. Сейчас он периодически также входит в состав аттестационной комиссии.
"Для крымского сообщества экскурсоводов это был долгожданный закон, потому что наша школа экскурсоведения являлась первой еще в Советском союзе и всегда была лидирующий. По этому закону юридические лица, турфирмы, предприятия и другие организации не смогут брать на работу неаттестованных специалистов", – объяснил Коваленко.
По его словам, как будут отслеживать тех, кто не прошел аттестацию, но продолжает работать, и какие меры к ним будут применяться, еще обсудят на коллегии Министерства курортов и туризма РК.
Что важно знать экскурсоводу
Иван Коваленко подчеркнул, что экскурсовод, по сути, это преподаватель с уклоном в разные сферы, в том числе в краеведение, историю, географию, ботанику. И неважно, ведет ли человек экскурсии только в Керчи или Евпатории, он должен знать весь свой регион.
"По законодательству Российской Федерации каждый регион аттестует экскурсоводов, гидов по всему субъекту. Так уж нам повезло, что Республика Крым – это огромная территория, и, если человек предлагает свои услуги в этом регионе, то он должен его знать. Все города, районы у нас так или иначе взаимосвязаны", – пояснил Коваленко.
В билетах, например, встречаются вопросы про Белогорск, про Белую скалу. Могут спросить, какие фильмы снимались в Крыму, какие известны православные, мусульманские святыни. Есть вопросы и по истории, гастрономическому туризму – по всем видам туризма, которые имеются на полуострове. Для инструкторов-проводников важно также знать правила безопасности.
Вопросы, которые будут на экзамене, размещены на сайте Министерства курортов и туризма РК – есть возможность подготовиться заранее. Если человек подтверждает свою квалификацию как гид-переводчик, то экзамен принимается в том числе и на иностранном языке.
"Мы стараемся объективно, по-доброму относиться к тем, кто пришел на аттестацию. Но бывает, что человек "плавает" в информации, не знает дат. Например, работал таксистом, и решил аттестоваться как экскурсовод, не имея образования, знаний. Бывает, что из 15 пришедших на экзамен несколько человек его не сдают", – рассказал Коваленко.
В экзаменационной комиссии присутствуют и уже аттестованные экскурсоводы, гиды, и представители Минтуризма, Епархии, Духовного управления мусульман Крыма, специалисты со знанием иностранных языков.
Иван Коваленко также обратил внимание, что для прохождения аттестации нужно предоставить документы, в том числе об образовании, дополнительном образовании, переподготовке. Если человек работает сам на себя, то он должен быть оформлен либо как самозанятый, либо как индивидуальный предприниматель.
Во время прохождения аттестации ведется видеозапись. У человека есть право подать апелляцию, если он считает, что решение комиссии об отказе вынесено несправедливо.
Зачем это туристу
Иван Коваленко поясняет, что благодаря аттестации экскурсовод, гид, инструктор-проводник будет работать в правовом поле. Таксисты не могут возить пассажиров без лицензии, такая же ситуация и с экскурсоводами – они предоставляют услугу, и должны делать это качественно, отвечать за нее.
"От того, как гид подаст информацию, зависит, как турист ее воспримет. То есть в какой-то степени это еще и вопрос информационной безопасности", – подчеркнул Коваленко.
Также, по его словам, помимо получения качественной услуги туристу важно еще и доверять экскурсоводу, поэтому он должен быть грамотным. Согласна с ним и президент Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина.
"Когда гид, экскурсовод аттестован, это вызывает у туриста больше доверия. Путешественники, туристы останавливаются в регионах России, в том числе в Крыму не на один день, и обращают внимание, насколько квалифицированы специалисты", – подытожила Бухарина.
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