https://crimea.ria.ru/20241119/attestatsiya-ekskursovodov-i-gidov-v-krymu-kak-prokhodit-i-komu-eto-nuzhno-1141947151.html

Аттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужно

Аттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужно - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Аттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужно

Крым вошел в тройку лидеров по количеству аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. 1 марта 2025 года аттестация... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T06:08

2024-11-19T06:08

2024-11-19T06:08

туризм в крыму

эксклюзивы риа новости крым

экскурсии

ростуризм

минтуризма крыма

крым

крым курортный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131927600_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eb9906fa42a861810f300ec43dae7139.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Крым вошел в тройку лидеров по количеству аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. 1 марта 2025 года аттестация заканчивается. Как она проходит в республике и какая ее конечная цель, РИА Новости Крым рассказали члены экзаменационной комиссии, которые также знакомят туристов с историей и достопримечательностями полуострова.Тройка лидеров"Республика Крым находится на третьем месте после Санкт-Петербурга и Москвы по числу аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. На сегодня в реестр внесены 462 человека, которые успешно прошли экзамен и осуществляют эту деятельность на территории полуострова", – рассказала президент Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина.Аттестация стартовала в 2022 году. Закон, предписывающий ее пройти всем экскурсоводам, гидам-переводчикам и инструкторам-проводникам страны для внесения в единый реестр Ростуризма, был принят Госдумой РФ.Очередной экзамен пройдет в Крыму 19 ноября. Аттестоваться могут и те, кто работает с туристами как на территории республики, так и в Севастополе, причем не обязательно, что это местные жители. При этом в Севастополе тоже есть своя комиссия.По словам Татьяны Бухариной, которая входит в число экзаменаторов, аттестовываются и молодые специалисты, и люди старшего поколения, все подготовлены по-разному.И пояснила, что заявка на прохождение экзамена подается через Госуслуги.Профессиональный гид Иван Коваленко стал первым аттестованным специалистом в этой сфере в Крыму. Сейчас он периодически также входит в состав аттестационной комиссии.По его словам, как будут отслеживать тех, кто не прошел аттестацию, но продолжает работать, и какие меры к ним будут применяться, еще обсудят на коллегии Министерства курортов и туризма РК.Что важно знать экскурсоводуИван Коваленко подчеркнул, что экскурсовод, по сути, это преподаватель с уклоном в разные сферы, в том числе в краеведение, историю, географию, ботанику. И неважно, ведет ли человек экскурсии только в Керчи или Евпатории, он должен знать весь свой регион.В билетах, например, встречаются вопросы про Белогорск, про Белую скалу. Могут спросить, какие фильмы снимались в Крыму, какие известны православные, мусульманские святыни. Есть вопросы и по истории, гастрономическому туризму – по всем видам туризма, которые имеются на полуострове. Для инструкторов-проводников важно также знать правила безопасности.Вопросы, которые будут на экзамене, размещены на сайте Министерства курортов и туризма РК – есть возможность подготовиться заранее. Если человек подтверждает свою квалификацию как гид-переводчик, то экзамен принимается в том числе и на иностранном языке.В экзаменационной комиссии присутствуют и уже аттестованные экскурсоводы, гиды, и представители Минтуризма, Епархии, Духовного управления мусульман Крыма, специалисты со знанием иностранных языков.Иван Коваленко также обратил внимание, что для прохождения аттестации нужно предоставить документы, в том числе об образовании, дополнительном образовании, переподготовке. Если человек работает сам на себя, то он должен быть оформлен либо как самозанятый, либо как индивидуальный предприниматель.Во время прохождения аттестации ведется видеозапись. У человека есть право подать апелляцию, если он считает, что решение комиссии об отказе вынесено несправедливо.Зачем это туристуИван Коваленко поясняет, что благодаря аттестации экскурсовод, гид, инструктор-проводник будет работать в правовом поле. Таксисты не могут возить пассажиров без лицензии, такая же ситуация и с экскурсоводами – они предоставляют услугу, и должны делать это качественно, отвечать за нее.Также, по его словам, помимо получения качественной услуги туристу важно еще и доверять экскурсоводу, поэтому он должен быть грамотным. Согласна с ним и президент Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инструкторы-проводники для сложных турмаршрутов в Крыму: что с кадрамиКрым лидирует по количеству аттестованных гидов в России"Закрутили гайки": Роспортебнадзор ввел новые правила оказания услуг

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_309edb5db76c2520a54870b100d111c0.jpg.webp

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_309edb5db76c2520a54870b100d111c0.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_309edb5db76c2520a54870b100d111c0.jpg.webp

туризм в крыму, экскурсии, ростуризм, минтуризма крыма, крым, крым курортный