https://crimea.ria.ru/20240414/instruktory-provodniki-dlya-slozhnykh-turmarshrutov-v-krymu-chto-s-kadrami-1136490022.html

Инструкторы-проводники для сложных турмаршрутов в Крыму: что с кадрами

Инструкторы-проводники для сложных турмаршрутов в Крыму: что с кадрами - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Инструкторы-проводники для сложных турмаршрутов в Крыму: что с кадрами

В Крыму и Севастополе достаточно профессиональных кадров, которым можно доверить сопровождение туристов на сложных маршрутах, однако крайне необходимо... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T07:06

2024-04-14T07:06

2024-04-14T07:06

туризм в крыму

радио "спутник в крыму"

туризм

экскурсии

природа

общество

мнения

екатерина лукьяненко

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе достаточно профессиональных кадров, которым можно доверить сопровождение туристов на сложных маршрутах, однако крайне необходимо активизировать работу по аттестации инструкторов-проводников в соответствии с изменениями в законодательстве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского, зампредседателя комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко.В России хотят утвердить туристические маршруты, на которых требуется специальное сопровождение, каждому из них готовятся присвоить уровень сложности с учетом безопасности для туристов. Соответствующее постановление ранее подготовило Минэкономразвития РФ.По словам Лукьяненко, эта инициатива, безусловно, правильная.В то же время, отмечает эксперт, в Крыму до сих пор нет аттестованных инструкторов-проводников, которые, согласно новым требованиям, могут быть допущены сопровождать туристов на маршрутах повышенной сложности определенной категории."Если вопрос с экскурсоводами, гидами уже отлажен, в субъектах федерации работают комиссии по аттестации, и уже большое количество специалистов выходят на маршруты, получив право законно заниматься данным видом деятельности, то с инструкторами-проводниками этот вопрос еще не решен. Этим же документом только предполагается внести изменения в положение об аттестации инструкторов-проводников. Комиссии (по аттестации) еще не созданы. То есть, пока ситуация проблемная: у нас катастрофическая нехватка кадров, потому что подобная аттестация не проводилась никогда", – заявила Лукьяненко.Она отметила, что при федерациях и ранее действовали школы подготовки инструкторов-проводников, готовились они и в общественных организациях, однако такая подготовка и "присвоение неких категорий" происходили, по сути, "на общественных началах". Все это, по мнению Лукьяненко, и привело к тому, что число несчастных случаев на турмаршрутах в регионах России участилось.Она подчеркнула, что, в отличие от многих других регионов России, в Республике Крым и Севастополе "эта деятельность всегда была на высоте" и есть потенциал кадров, благодаря тому, что "организации, которые занимались таким видом туристской деятельности всегда занимали активную позицию".Но это не отменяет крайней необходимости заняться вопросом подготовки аттестованных инструкторов-проводников, подчеркнула Лукьяненко.Она добавила, что на маршрутах "без резкого набора высоты и препятствий", где будут проводиться экскурсии-походы, роль инструкторов смогут выполнять экскурсоводы."У нас в Республике Крым таких маршрутов огромное количество, более того, они еще и оборудованы нашими лесхозами", – заключила эксперт.Ранее новый закон об инструкторах-проводниках оценили в министерстве курортов и туризма Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимите нас немедленно: спасатель об ошибках туристов в горах КрымаМассово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к КрымуИдеальная пропорция или почему лето-2024 нужно провести в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, туризм, экскурсии, природа, общество, мнения, екатерина лукьяненко, новости крыма