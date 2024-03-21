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В Крыму оценили новый закон об инструкторах-проводниках
В Крыму оценили новый закон об инструкторах-проводниках - РИА Новости Крым, 21.03.2024
В Крыму оценили новый закон об инструкторах-проводниках
Изменение законодательства в сфере туризма с ужесточением требований к инструкторам-проводникам и их работе на маршрутах очень актуален для Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T10:45
2024-03-21T10:45
2024-03-21T10:46
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Изменение законодательства в сфере туризма с ужесточением требований к инструкторам-проводникам и их работе на маршрутах очень актуален для Крыма. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, его слова приводит пресс-служба ведомства.Накануне Совет Федерации одобрил изменения в закон "Об основах туристской деятельности", согласно которому с 1 июня 2024 года изменятся правила аттестации инструкторов-проводников, ужесточатся требования к их аттестации и контроль за работой. Также документ призван определить виды туристических маршрутов, прохождение которых требует профессионального сопровождения, и определяет полномочия органов власти разных уровней в сфере туризма.Как разъяснили в минкурортов, контроль за проводниками и гидами будут осуществлять региональные органы власти, за исключением случаев, когда маршруты, по которым передвигаются проводники, проходят по особо охраняемым природным территориям (ООПТ)."На ООПТ контролировать проводников и гидов будут учреждения, которые сейчас следят за использованием этих земель по назначению. В настоящее время отсутствует система контроля за деятельностью инструкторов-проводников", – уточнили в министерстве.Также пока не установлен и обязательный порядок уведомления МЧС о выходе на маршрут. Теперь это станет требованием к проводникам.Порядок отнесения маршрутов к категориям сложности и опубликования сведений о таких маршрутах утвердит Минэкономразвития России. Такой документ обяжет организации, планирующие выходы на сложные маршруты, провести классификацию по сложности и определить основные параметры прохождения по ним. В настоящее время порядок определения сложности туристских маршрутов отсутствует, уточнили в ведомстве.Согласно закону, аттестацию гидов будут проводить организации, перечень которых определяет правительство РФ. В первую очередь в него включаются общероссийские спортивные федерации, имеющие значимый опыт подготовки проводников, и представители МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуКрым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга РоссииИдеальная пропорция или почему лето-2024 нужно провести в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, вадим волченко, минтуризма крыма, общество, туризм, туризм в крыму, природа, закон и право, новости, новости крыма
В Крыму оценили новый закон об инструкторах-проводниках
Закон об инструкторах-проводниках повысит безопасность на маршрутах – минтуризма Крыма
10:45 21.03.2024 (обновлено: 10:46 21.03.2024)
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Изменение законодательства в сфере туризма с ужесточением требований к инструкторам-проводникам и их работе на маршрутах очень актуален для Крыма. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Накануне Совет Федерации одобрил изменения в закон "Об основах туристской деятельности", согласно которому с 1 июня 2024 года изменятся правила аттестации инструкторов-проводников, ужесточатся требования к их аттестации и контроль за работой. Также документ призван определить виды туристических маршрутов, прохождение которых требует профессионального сопровождения, и определяет полномочия органов власти разных уровней в сфере туризма.
"Это один из долгожданных законов, который связан с улучшением качества обслуживания, с увеличением безопасности на маршрутах. Для Крыма это более чем актуально. Мы ждем также ратификации закона об экскурсоводах и их аттестации, а также ряда других законопроектов, которые давно назрели в сфере туризма", – заявил Волченко.
Как разъяснили в минкурортов, контроль за проводниками и гидами будут осуществлять региональные органы власти, за исключением случаев, когда маршруты, по которым передвигаются проводники, проходят по особо охраняемым природным территориям (ООПТ).
"На ООПТ контролировать проводников и гидов будут учреждения, которые сейчас следят за использованием этих земель по назначению. В настоящее время отсутствует система контроля за деятельностью инструкторов-проводников", – уточнили в министерстве.
Также пока не установлен и обязательный порядок уведомления МЧС о выходе на маршрут. Теперь это станет требованием к проводникам.
"Закон обязует проводников уведомлять о том, что они выходят на маршрут, и о том, что они вернулись, территориальные органы МЧС, органы регионального контроля и организации, которые их аттестовали", – сообщили в профильном министерстве.
Порядок отнесения маршрутов к категориям сложности и опубликования сведений о таких маршрутах утвердит Минэкономразвития России. Такой документ обяжет организации, планирующие выходы на сложные маршруты, провести классификацию по сложности и определить основные параметры прохождения по ним. В настоящее время порядок определения сложности туристских маршрутов отсутствует, уточнили в ведомстве.
Согласно закону, аттестацию гидов будут проводить организации, перечень которых определяет правительство РФ. В первую очередь в него включаются общероссийские спортивные федерации, имеющие значимый опыт подготовки проводников, и представители МЧС России.
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