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Расходы юных крымчан по детским картам увеличились за год - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Расходы юных крымчан по детским картам увеличились за год
Расходы юных крымчан по детским картам увеличились за год - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Расходы юных крымчан по детским картам увеличились за год
В первом квартале 2024 года владельцы детских карт в возрасте от шести до 18 лет совершили 3,7 миллиона операций на общую сумму около 300 миллионов рублей,... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T14:58
2024-04-27T14:58
рнкб (пао)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В первом квартале 2024 года владельцы детских карт в возрасте от шести до 18 лет совершили 3,7 миллиона операций на общую сумму около 300 миллионов рублей, количество и объем операций по картам увеличились в 2,1 и в 1,8 раз соответственно, сообщает пресс-служба РНКБ.Средний чек операции по такой карте составил 80 рублей. Интересно, что чаще всего детские карты используют мальчики в возрасте 12 лет.В топ-5 населенных пунктов Крыма, где были зафиксировано максимальное количество платежей по детским картам, традиционно входят Симферополь, Ялта, Севастополь, Керчь и Евпатория.Самыми популярными платежами остаются оплаты за проезд в общественном транспорте. Так, с помощью детских карт оплачено более миллиона поездок с начала года, что на 30% больше показателя за 1 квартал 2023 года.В пресс-службе банка добавили, что благодаря реализации республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" на второе место по количеству платежей в 1 квартале 2024 года вышли школьные буфеты и столовые. В них дети за три месяца совершили 891 тысячу платежей и потратили 52,8 миллиона рублей.В целом, в топ-5 по количеству платежей детскими картами входят также продовольственные магазины, супермаркеты и предприятия быстрого питания.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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рнкб (пао), банковская карта, дети, крым, новости крыма, школа

Расходы юных крымчан по детским картам увеличились за год

14:58 27.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВалидатор в общественном транспорте
Валидатор в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В первом квартале 2024 года владельцы детских карт в возрасте от шести до 18 лет совершили 3,7 миллиона операций на общую сумму около 300 миллионов рублей, количество и объем операций по картам увеличились в 2,1 и в 1,8 раз соответственно, сообщает пресс-служба РНКБ.
Средний чек операции по такой карте составил 80 рублей. Интересно, что чаще всего детские карты используют мальчики в возрасте 12 лет.
В топ-5 населенных пунктов Крыма, где были зафиксировано максимальное количество платежей по детским картам, традиционно входят Симферополь, Ялта, Севастополь, Керчь и Евпатория.
Самыми популярными платежами остаются оплаты за проезд в общественном транспорте. Так, с помощью детских карт оплачено более миллиона поездок с начала года, что на 30% больше показателя за 1 квартал 2023 года.
В пресс-службе банка добавили, что благодаря реализации республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" на второе место по количеству платежей в 1 квартале 2024 года вышли школьные буфеты и столовые. В них дети за три месяца совершили 891 тысячу платежей и потратили 52,8 миллиона рублей.
В целом, в топ-5 по количеству платежей детскими картами входят также продовольственные магазины, супермаркеты и предприятия быстрого питания.
РНКБ (ПАО)Банковская картадетиКрымНовости КрымаШкола
 
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