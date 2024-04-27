https://crimea.ria.ru/20240427/putin-nagradil-stasa-mikhaylova-ordenom-1136922651.html

Путин наградил Стаса Михайлова орденом

Путин наградил Стаса Михайлова орденом - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Путин наградил Стаса Михайлова орденом

Народный артист России Стас Михайлов награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным,... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T18:17

2024-04-27T18:17

2024-04-27T18:17

владимир путин (политик)

россия

культура

искусство

музыка

общество

новости

награды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Народный артист России Стас Михайлов награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов.В субботу, 27 апреля Стас Михайлов отмечает 55-летний юбилей.Народный артист РФ Стас Михайлов в 2019 году был удостоен благодарности президента, неоднократно становился лауреатом музыкальных премий.Читайте также на РИА Новости Крым:"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизниПутин присвоил Юлии Чичериной званиеПутин наградил орденами Дроздова, Шакурова и Щедрина

https://crimea.ria.ru/20220715/grigoriy-leps-stal-narodnym-artistom-rossii-1123860411.html

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, культура, искусство , музыка, общество, новости, награды