https://crimea.ria.ru/20240427/putin-nagradil-stasa-mikhaylova-ordenom-1136922651.html
Путин наградил Стаса Михайлова орденом
Путин наградил Стаса Михайлова орденом - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Путин наградил Стаса Михайлова орденом
Народный артист России Стас Михайлов награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным,... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T18:17
2024-04-27T18:17
2024-04-27T18:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Народный артист России Стас Михайлов награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов.В субботу, 27 апреля Стас Михайлов отмечает 55-летний юбилей.Народный артист РФ Стас Михайлов в 2019 году был удостоен благодарности президента, неоднократно становился лауреатом музыкальных премий.Читайте также на РИА Новости Крым:"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизниПутин присвоил Юлии Чичериной званиеПутин наградил орденами Дроздова, Шакурова и Щедрина
https://crimea.ria.ru/20220715/grigoriy-leps-stal-narodnym-artistom-rossii-1123860411.html
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владимир путин (политик), россия, культура, искусство , музыка, общество, новости, награды
Путин наградил Стаса Михайлова орденом
Путин наградил Стаса Михайлова орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - указ