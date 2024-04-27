Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Стаса Михайлова орденом - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240427/putin-nagradil-stasa-mikhaylova-ordenom-1136922651.html
Путин наградил Стаса Михайлова орденом
Путин наградил Стаса Михайлова орденом - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Путин наградил Стаса Михайлова орденом
Народный артист России Стас Михайлов награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным,... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T18:17
2024-04-27T18:17
владимир путин (политик)
россия
культура
искусство
музыка
общество
новости
награды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/04/1122843629_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_cb72cc3e3e8da6679c13a67f3bb5956c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Народный артист России Стас Михайлов награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов.В субботу, 27 апреля Стас Михайлов отмечает 55-летний юбилей.Народный артист РФ Стас Михайлов в 2019 году был удостоен благодарности президента, неоднократно становился лауреатом музыкальных премий.Читайте также на РИА Новости Крым:"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизниПутин присвоил Юлии Чичериной званиеПутин наградил орденами Дроздова, Шакурова и Щедрина
https://crimea.ria.ru/20220715/grigoriy-leps-stal-narodnym-artistom-rossii-1123860411.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/04/1122843629_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d5e412694131f620082dea6c8c0876c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, культура, искусство , музыка, общество, новости, награды
Путин наградил Стаса Михайлова орденом

Путин наградил Стаса Михайлова орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - указ

18:17 27.04.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль PARUS в Дубае
Международный музыкальный фестиваль PARUS в Дубае - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Народный артист России Стас Михайлов награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В субботу, 27 апреля Стас Михайлов отмечает 55-летний юбилей.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Михайлова Станислава Владимировича - артиста-вокалиста, члена международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.
Народный артист РФ Стас Михайлов в 2019 году был удостоен благодарности президента, неоднократно становился лауреатом музыкальных премий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизни
Путин присвоил Юлии Чичериной звание
Путин наградил орденами Дроздова, Шакурова и Щедрина
Певец Григорий Лепс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля 2022, 17:21
Григорий Лепс стал народным артистом России
 
Владимир Путин (политик)РоссияКультураИскусствоМузыкаОбществоНовостиНаграды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала