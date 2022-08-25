https://crimea.ria.ru/20220825/putin-nagradil-ordenami-drozdova-shakurova-i-schedrina-1124291796.html

Путин наградил орденами Дроздова, Шакурова и Щедрина

Путин наградил орденами Дроздова, Шакурова и Щедрина - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Путин наградил орденами Дроздова, Шакурова и Щедрина

Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и артист Сергей Шакуров награждены орденами "За заслуги перед Отечеством", соответствующий указ президента РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T15:40

2022-08-25T15:40

2022-08-25T15:40

владимир путин (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и артист Сергей Шакуров награждены орденами "За заслуги перед Отечеством", соответствующий указ президента РФ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Николай Дроздов удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Шокуров - аналогичной государственной награды III степени.Кинорежиссер-постановщик киноконцерна "Мосфильм" Юрий Кара награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве", а заместитель художественного руководителя Национального драматического театра (Александринского театра) России Александр Чепуров получил Орден дружбы.Документ на 27 страницах также включает фамилии артистов, врачей, инженеров и представителей других профессий, отмеченных различными госнаградами и званиями.Ранее президент РФ Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и эффективное решение задач государственного значения.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), общество