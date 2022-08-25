https://crimea.ria.ru/20220825/putin-nagradil-ordenami-drozdova-shakurova-i-schedrina-1124291796.html
Путин наградил орденами Дроздова, Шакурова и Щедрина
Путин наградил орденами Дроздова, Шакурова и Щедрина - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Путин наградил орденами Дроздова, Шакурова и Щедрина
Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и артист Сергей Шакуров награждены орденами "За заслуги перед Отечеством", соответствующий указ президента РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T15:40
2022-08-25T15:40
2022-08-25T15:40
владимир путин (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и артист Сергей Шакуров награждены орденами "За заслуги перед Отечеством", соответствующий указ президента РФ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Николай Дроздов удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Шокуров - аналогичной государственной награды III степени.Кинорежиссер-постановщик киноконцерна "Мосфильм" Юрий Кара награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве", а заместитель художественного руководителя Национального драматического театра (Александринского театра) России Александр Чепуров получил Орден дружбы.Документ на 27 страницах также включает фамилии артистов, врачей, инженеров и представителей других профессий, отмеченных различными госнаградами и званиями.Ранее президент РФ Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и эффективное решение задач государственного значения.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), общество
Путин наградил орденами Дроздова, Шакурова и Щедрина
Путин наградил Дроздова, Шакурова и Щедрина орденами "За заслуги перед Отечеством"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым.
Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и артист Сергей Шакуров награждены орденами "За заслуги перед Отечеством", соответствующий указ президента РФ
размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить… Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Щедрина Родиона Константиновича", - говорится в тексте указа.
Николай Дроздов удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Шокуров - аналогичной государственной награды III степени.
Кинорежиссер-постановщик киноконцерна "Мосфильм" Юрий Кара награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве", а заместитель художественного руководителя Национального драматического театра (Александринского театра) России Александр Чепуров получил Орден дружбы.
Документ на 27 страницах также включает фамилии артистов, врачей, инженеров и представителей других профессий, отмеченных различными госнаградами и званиями.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил
главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и эффективное решение задач государственного значения.