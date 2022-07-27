https://crimea.ria.ru/20220727/putin-nagradil-kadyrova-ordenom-1123975783.html
Путин наградил Кадырова орденом
Путин наградил Кадырова орденом - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Путин наградил Кадырова орденом
Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и эффективное решение задач РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T17:08
2022-07-27T17:08
2022-07-27T17:08
рамзан кадыров
владимир путин (политик)
политика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и эффективное решение задач государственного значения."По представлению зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина указом президента Российской Федерации я награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.Глава Чечни поблагодарил главу государства за оказанное доверие и постоянное внимание к развитию Чечни.Кадыров также отметил, что вклад в развитие региона осуществляется благодаря слаженной работе и взаимодействию республиканских властей с федеральным центром.
https://crimea.ria.ru/20220727/nato-dvazhdy-nastupili-na-sobstvennye-grabli--kadyrov-1123972475.html
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РИА Новости Крым
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рамзан кадыров, владимир путин (политик), политика, российская федерация (россия, рф)
Путин наградил Кадырова орденом
Путин наградил главу Чечни Кадырова орденом Александра Невского
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и эффективное решение задач государственного значения.
"По представлению зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина указом президента Российской Федерации я награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни поблагодарил главу государства за оказанное доверие и постоянное внимание к развитию Чечни.
"Для меня самая огромная честь получить награду от президента России. Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины – России", – добавил он.
Кадыров также отметил, что вклад в развитие региона осуществляется благодаря слаженной работе и взаимодействию республиканских властей с федеральным центром.