https://crimea.ria.ru/20220727/putin-nagradil-kadyrova-ordenom-1123975783.html

Путин наградил Кадырова орденом

Путин наградил Кадырова орденом - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Путин наградил Кадырова орденом

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и эффективное решение задач РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T17:08

2022-07-27T17:08

2022-07-27T17:08

рамзан кадыров

владимир путин (политик)

политика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и эффективное решение задач государственного значения."По представлению зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина указом президента Российской Федерации я награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.Глава Чечни поблагодарил главу государства за оказанное доверие и постоянное внимание к развитию Чечни.Кадыров также отметил, что вклад в развитие региона осуществляется благодаря слаженной работе и взаимодействию республиканских властей с федеральным центром.

https://crimea.ria.ru/20220727/nato-dvazhdy-nastupili-na-sobstvennye-grabli--kadyrov-1123972475.html

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рамзан кадыров, владимир путин (политик), политика, российская федерация (россия, рф)