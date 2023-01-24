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"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизни - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизни
"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизни - РИА Новости Крым, 24.01.2023
"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизни
Виртуозный музыкант и композитор мирового масштаба, он первым превратил альт в один из ведущих инструментов, покорил лучшие сцены Европы, Австралии, Японии и... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T18:17
2023-01-24T18:45
юрий башмет
культура
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арт-кластер "таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Виртуозный музыкант и композитор мирового масштаба, он первым превратил альт в один из ведущих инструментов, покорил лучшие сцены Европы, Австралии, Японии и США, оказался единственным, кому в Зальцбурге позволили сыграть на инструменте самого Моцарта. Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", педагог, общественный деятель, лауреат четырех государственных премий и "Грэмми" Юрий Башмет 24 февраля отмечает семидесятилетие.По случаю юбилея РИА Новости Крым вспоминает визиты артиста в Крым и важные мысли музыканта о жизни, Родине и мечте."Я не успел заметить, что Крым был не в моей стране"Март 2014 года. На сайте Минкульта РФ появляется коллективное заявление деятелей культуры в поддержку позиции президента России по Украине и Крыму: "В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Наша общая история и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда…", — среди трехсот подписантов Юрий Башмет.Альма-матер Юрия Абрамовича — Львовская академия музыки - немедленно лишает его звания почетного профессора. Сам Башмет признается: даже не знал о его присвоении. И больше не ездит на Украину. Зато становится частым гостем в Крыму. Осенью того же года на концерте в Симферополе говорит: "Я как-то не успел заметить, что Крым был не в моей стране. Не могу не добавить, что я очень рад, что то, что виртуально не было моим, снова стало моим".Учитель и благотворительПотом будут и другие концерты в Крыму и Севастополе. И на берегу Черного моря на закате под звездным небом Коктебеля на фестивальной площадке Koktebel Jazz Party , и в окружении арт-объектов творческого пространства "Таврида" в живописной судакской бухте Капсель, где строят Университет креативных индустрий — всесезонный центр творческого образования: "Там будут все направления искусства. Если за время строительства в мире появится новое направление искусства, то и оно там будет. В том числе, конечно, будет и классическая музыка. Я и буду ее представлять", — пообещал музыкант и летом 2022 года сыграл прямо на строительной площадке.А годом раньше, в июне 21-го сказал так: "Искусство должно нести людям счастье", — и все на той же "Тавриде" устроил большой благотворительный концерт, в поддержку жителей Керчи и Ялты, пострадавших от сильного потопа. Пять важный мыслей русского маэстроО Родине: "Я люблю и уважаю нашего президента и очень люблю свою страну — это моя позиция. Можете со мной делать что хотите, но мне за рубежом ничего не интересно, я все же тысячи раз там сыграл. Они мне платили и уважали за то, что я, отыграв, уезжал. Уважали за то, что у меня есть мой дом"О спецоперации: "Все правильно происходит. Мы все не хотим, чтобы люди гибли. Но понимаем, что нашим детям и внукам надо жить уверенными в завтрашнем дне. Поэтому все происходит правильно. Мы победим".О запрете русской культуры: "Это у них там уровень понизится — сразу и заметно. Потому что мы, российские музыканты, всегда были лучшими. Не песчинками в общей массе, нет. Мы Гагариными были там, в их мире классической музыки".О музыке: "В один прекрасный день мне стало ясно, что Чайковский круче Битлз".О мечте: "Раньше у меня спрашивали: какая у вас мечта? Я отвечал: "Я хотел бы, чтобы Бах, Брамс, Чайковский и Рахманинов сочинили для меня концерт". Лет десять мне казалось: лучше не ответишь. А однажды я вдруг понял: чем альтовые сочинения Шнитке, Губайдулиной, Саши Чайковского - не новый Брамс? Вот и сейчас думаю: главное, чтобы оставалось желание ожидать чего-то от жизни. И оно у меня есть".Юрий Абрамович Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. Его творчество отмечено многими званиями и наградами. В 1991 году ему было присвоено звание народный артист СССР. Он был удостоен Государственной премии СССР, четырех Государственных премий России, Премии правительства РФ в области культуры. Маэстро награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III, IV степеней, Почета, Дружбы, имеет звание Героя Труда Российской Федерации. Среди его иностранных наград — степени офицера французских орденов "Изящных искусств и словесности" и Почетного Легиона, степень командора ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Башмет является лауреатом премии Award-1993 в номинации "Лучшему музыканту-инструменталисту года", Лауреатом премии Sonnings Musikfond (Копенгаген, 1995), Лауреат премии "Грэмми" (вместе с оркестром "Солисты Москвы, 2008).24 января 2023 года в день 70-летия музыканта на сайте Кремля появилось поздравление президента России Владимира Путина, в котором глава государста выразил Башмету благодарность за вклад в реализацию востребованных просветительских, благотворительных проектов, профессиональное становление одаренной молодежи.Читайте также на РИА Новости Крым:Юрий Башмет рассказал Мостику про своего кота-футболистаПутин вручил медали "Герой Труда" Михалкову и БашметуВ Крыму пройдет фестиваль для одаренных детей под руководством Башмета
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Галина Оленева
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юрий башмет, культура, крым, риа новости крым, общество, новости, россия, арт-кластер "таврида"
"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизни

Знаменитый альтист Юрий Башмет отмечает 70-летие

18:17 24.01.2023 (обновлено: 18:45 24.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮрий Башмет с котом Мостиком
Юрий Башмет с котом Мостиком - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Виртуозный музыкант и композитор мирового масштаба, он первым превратил альт в один из ведущих инструментов, покорил лучшие сцены Европы, Австралии, Японии и США, оказался единственным, кому в Зальцбурге позволили сыграть на инструменте самого Моцарта. Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", педагог, общественный деятель, лауреат четырех государственных премий и "Грэмми" Юрий Башмет 24 февраля отмечает семидесятилетие.
По случаю юбилея РИА Новости Крым вспоминает визиты артиста в Крым и важные мысли музыканта о жизни, Родине и мечте.

"Я не успел заметить, что Крым был не в моей стране"

Март 2014 года. На сайте Минкульта РФ появляется коллективное заявление деятелей культуры в поддержку позиции президента России по Украине и Крыму: "В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Наша общая история и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда…", — среди трехсот подписантов Юрий Башмет.
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Альма-матер Юрия Абрамовича — Львовская академия музыки - немедленно лишает его звания почетного профессора. Сам Башмет признается: даже не знал о его присвоении. И больше не ездит на Украину. Зато становится частым гостем в Крыму. Осенью того же года на концерте в Симферополе говорит: "Я как-то не успел заметить, что Крым был не в моей стране. Не могу не добавить, что я очень рад, что то, что виртуально не было моим, снова стало моим".

Учитель и благотворитель

Потом будут и другие концерты в Крыму и Севастополе. И на берегу Черного моря на закате под звездным небом Коктебеля на фестивальной площадке Koktebel Jazz Party , и в окружении арт-объектов творческого пространства "Таврида" в живописной судакской бухте Капсель, где строят Университет креативных индустрий — всесезонный центр творческого образования: "Там будут все направления искусства. Если за время строительства в мире появится новое направление искусства, то и оно там будет. В том числе, конечно, будет и классическая музыка. Я и буду ее представлять", — пообещал музыкант и летом 2022 года сыграл прямо на строительной площадке.
А годом раньше, в июне 21-го сказал так: "Искусство должно нести людям счастье", — и все на той же "Тавриде" устроил большой благотворительный концерт, в поддержку жителей Керчи и Ялты, пострадавших от сильного потопа.
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Пять важный мыслей русского маэстро

О Родине: "Я люблю и уважаю нашего президента и очень люблю свою страну — это моя позиция. Можете со мной делать что хотите, но мне за рубежом ничего не интересно, я все же тысячи раз там сыграл. Они мне платили и уважали за то, что я, отыграв, уезжал. Уважали за то, что у меня есть мой дом"
О спецоперации: "Все правильно происходит. Мы все не хотим, чтобы люди гибли. Но понимаем, что нашим детям и внукам надо жить уверенными в завтрашнем дне. Поэтому все происходит правильно. Мы победим".
О запрете русской культуры: "Это у них там уровень понизится — сразу и заметно. Потому что мы, российские музыканты, всегда были лучшими. Не песчинками в общей массе, нет. Мы Гагариными были там, в их мире классической музыки".
О музыке: "В один прекрасный день мне стало ясно, что Чайковский круче Битлз".
О мечте: "Раньше у меня спрашивали: какая у вас мечта? Я отвечал: "Я хотел бы, чтобы Бах, Брамс, Чайковский и Рахманинов сочинили для меня концерт". Лет десять мне казалось: лучше не ответишь. А однажды я вдруг понял: чем альтовые сочинения Шнитке, Губайдулиной, Саши Чайковского - не новый Брамс? Вот и сейчас думаю: главное, чтобы оставалось желание ожидать чего-то от жизни. И оно у меня есть".
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Лев Лещенко про Крым: "Земля обетованная для всех"О значении Крыма и фестиваля "Дорога на Ялту", отношении современной молодежи к военной песне и попытках запретить истинно народную и всеми любимую песню "День Победы" Лев Валерьянович рассказал в интервью РИА Новости Крым за кулисами фестиваля.
Юрий Абрамович Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. Его творчество отмечено многими званиями и наградами. В 1991 году ему было присвоено звание народный артист СССР. Он был удостоен Государственной премии СССР, четырех Государственных премий России, Премии правительства РФ в области культуры. Маэстро награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III, IV степеней, Почета, Дружбы, имеет звание Героя Труда Российской Федерации. Среди его иностранных наград — степени офицера французских орденов "Изящных искусств и словесности" и Почетного Легиона, степень командора ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Башмет является лауреатом премии Award-1993 в номинации "Лучшему музыканту-инструменталисту года", Лауреатом премии Sonnings Musikfond (Копенгаген, 1995), Лауреат премии "Грэмми" (вместе с оркестром "Солисты Москвы, 2008).
24 января 2023 года в день 70-летия музыканта на сайте Кремля появилось поздравление президента России Владимира Путина, в котором глава государста выразил Башмету благодарность за вклад в реализацию востребованных просветительских, благотворительных проектов, профессиональное становление одаренной молодежи.
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