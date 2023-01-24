https://crimea.ria.ru/20230124/vse-pravilno-proiskhodit-yuriy-bashmet-o-kryme-rossii-i-zhizni-1126562254.html

"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизни

"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизни - РИА Новости Крым, 24.01.2023

"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизни

Виртуозный музыкант и композитор мирового масштаба, он первым превратил альт в один из ведущих инструментов, покорил лучшие сцены Европы, Австралии, Японии и... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T18:17

2023-01-24T18:17

2023-01-24T18:45

юрий башмет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Виртуозный музыкант и композитор мирового масштаба, он первым превратил альт в один из ведущих инструментов, покорил лучшие сцены Европы, Австралии, Японии и США, оказался единственным, кому в Зальцбурге позволили сыграть на инструменте самого Моцарта. Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", педагог, общественный деятель, лауреат четырех государственных премий и "Грэмми" Юрий Башмет 24 февраля отмечает семидесятилетие.По случаю юбилея РИА Новости Крым вспоминает визиты артиста в Крым и важные мысли музыканта о жизни, Родине и мечте."Я не успел заметить, что Крым был не в моей стране"Март 2014 года. На сайте Минкульта РФ появляется коллективное заявление деятелей культуры в поддержку позиции президента России по Украине и Крыму: "В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Наша общая история и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда…", — среди трехсот подписантов Юрий Башмет.Альма-матер Юрия Абрамовича — Львовская академия музыки - немедленно лишает его звания почетного профессора. Сам Башмет признается: даже не знал о его присвоении. И больше не ездит на Украину. Зато становится частым гостем в Крыму. Осенью того же года на концерте в Симферополе говорит: "Я как-то не успел заметить, что Крым был не в моей стране. Не могу не добавить, что я очень рад, что то, что виртуально не было моим, снова стало моим".Учитель и благотворительПотом будут и другие концерты в Крыму и Севастополе. И на берегу Черного моря на закате под звездным небом Коктебеля на фестивальной площадке Koktebel Jazz Party , и в окружении арт-объектов творческого пространства "Таврида" в живописной судакской бухте Капсель, где строят Университет креативных индустрий — всесезонный центр творческого образования: "Там будут все направления искусства. Если за время строительства в мире появится новое направление искусства, то и оно там будет. В том числе, конечно, будет и классическая музыка. Я и буду ее представлять", — пообещал музыкант и летом 2022 года сыграл прямо на строительной площадке.А годом раньше, в июне 21-го сказал так: "Искусство должно нести людям счастье", — и все на той же "Тавриде" устроил большой благотворительный концерт, в поддержку жителей Керчи и Ялты, пострадавших от сильного потопа. Пять важный мыслей русского маэстроО Родине: "Я люблю и уважаю нашего президента и очень люблю свою страну — это моя позиция. Можете со мной делать что хотите, но мне за рубежом ничего не интересно, я все же тысячи раз там сыграл. Они мне платили и уважали за то, что я, отыграв, уезжал. Уважали за то, что у меня есть мой дом"О спецоперации: "Все правильно происходит. Мы все не хотим, чтобы люди гибли. Но понимаем, что нашим детям и внукам надо жить уверенными в завтрашнем дне. Поэтому все происходит правильно. Мы победим".О запрете русской культуры: "Это у них там уровень понизится — сразу и заметно. Потому что мы, российские музыканты, всегда были лучшими. Не песчинками в общей массе, нет. Мы Гагариными были там, в их мире классической музыки".О музыке: "В один прекрасный день мне стало ясно, что Чайковский круче Битлз".О мечте: "Раньше у меня спрашивали: какая у вас мечта? Я отвечал: "Я хотел бы, чтобы Бах, Брамс, Чайковский и Рахманинов сочинили для меня концерт". Лет десять мне казалось: лучше не ответишь. А однажды я вдруг понял: чем альтовые сочинения Шнитке, Губайдулиной, Саши Чайковского - не новый Брамс? Вот и сейчас думаю: главное, чтобы оставалось желание ожидать чего-то от жизни. И оно у меня есть".Юрий Абрамович Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. Его творчество отмечено многими званиями и наградами. В 1991 году ему было присвоено звание народный артист СССР. Он был удостоен Государственной премии СССР, четырех Государственных премий России, Премии правительства РФ в области культуры. Маэстро награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III, IV степеней, Почета, Дружбы, имеет звание Героя Труда Российской Федерации. Среди его иностранных наград — степени офицера французских орденов "Изящных искусств и словесности" и Почетного Легиона, степень командора ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Башмет является лауреатом премии Award-1993 в номинации "Лучшему музыканту-инструменталисту года", Лауреатом премии Sonnings Musikfond (Копенгаген, 1995), Лауреат премии "Грэмми" (вместе с оркестром "Солисты Москвы, 2008).24 января 2023 года в день 70-летия музыканта на сайте Кремля появилось поздравление президента России Владимира Путина, в котором глава государста выразил Башмету благодарность за вклад в реализацию востребованных просветительских, благотворительных проектов, профессиональное становление одаренной молодежи.Читайте также на РИА Новости Крым:Юрий Башмет рассказал Мостику про своего кота-футболистаПутин вручил медали "Герой Труда" Михалкову и БашметуВ Крыму пройдет фестиваль для одаренных детей под руководством Башмета

https://crimea.ria.ru/20200520/Chey-Krym-Shirvindt-ironichno-otvetil-Gordonu-1118299258.html

https://crimea.ria.ru/20221109/Svetit-vsem-znakomaya-zvezda-zhizn-i-sudba-Aleksandry-Pakhmutovoy-1118914678.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

юрий башмет, культура, крым, риа новости крым, общество, новости, россия, арт-кластер "таврида"