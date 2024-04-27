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Выходные в мае в Крыму: когда отдыхать и работать
Выходные в мае в Крыму: когда отдыхать и работать - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Выходные в мае в Крыму: когда отдыхать и работать
После самой длинной в году рабочей недели, когда россияне трудились шесть дней, включая субботу, последует короткая - в связи с празднованием Первомая. На... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T12:34
2024-04-27T12:34
2024-04-27T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. После самой длинной в году рабочей недели, когда россияне трудились шесть дней, включая субботу, последует короткая - в связи с празднованием Первомая. На следующей неделе рабочими будут только четверг и пятница - 2 и 3 мая.Майские каникулы в этом году начнутся для россиян 28 числа, в воскресенье, далее последует дополнительный отдых 29, 30 апреля и 1 мая.Рабочими днями будут 2 и 3 мая, далее россиян ожидают два выходных дня - суббота и воскресенье, а в Крыму к ним добавится третий - понедельник, 6 мая в республике также объявлен выходным в связи с празднованием Светлого Христова Воскресенья.Череда длинных майских праздников продолжится с 9 по 12 числа включительно - в эти дни вся страна отметит годовщину Победы в Великой Отечественной войне.Читайте также на РИА Новости Крым:Как подготовиться к походу в горыКак на майские праздники будут работать больницы и поликлиники КрымаПарковки в Ялте на майские праздники будут бесплатными
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Выходные в мае в Крыму: когда отдыхать и работать
Выходные в мае в Крыму продлятся дольше общероссийских
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. После самой длинной в году рабочей недели, когда россияне трудились шесть дней, включая субботу, последует короткая - в связи с празднованием Первомая. На следующей неделе рабочими будут только четверг и пятница - 2 и 3 мая.
Майские каникулы в этом году начнутся для россиян 28 числа, в воскресенье, далее последует дополнительный отдых 29, 30 апреля и 1 мая.
Рабочими днями будут 2 и 3 мая, далее россиян ожидают два выходных дня - суббота и воскресенье, а в Крыму к ним добавится третий - понедельник, 6 мая в республике также объявлен выходным в связи с празднованием Светлого Христова Воскресенья.
Череда длинных майских праздников продолжится с 9 по 12 числа включительно - в эти дни вся страна отметит годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
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