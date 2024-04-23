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Как подготовиться к походу в горы
Как подготовиться к походу в горы - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Как подготовиться к походу в горы
начальник поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главка МЧС России по республике Михаил Миненко. РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T20:41
2024-04-23T20:41
2024-04-23T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Крыму стартует курортный сезон, во время которого гости полуострова и местные жители часто отправляются в горы. Как правильно подготовиться к такому походу, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главка МЧС России по республике Михаил Миненко."Любое мероприятие будет успешным, если оно правильно спланировано. Нужно понимать, что мы хотим, куда мы идем, и что нужно для нашей безопасности", - говорит гость студии.Первое, что нужно сделать, по словам специалиста, наметить маршрут. Это может быть поход выходного дня по местам притяжения, популярным достопримечательностям и фотозонам. Также люди любят ходить за грибами и собирать ягоды. Есть и туристические походы, которые пролегают по маршрутам определенной категории."Это необходимо для получения соответствующих званий в туризме. Поэтому маршрут подбирается, исходя из критериев и требований к определенной категории. Это и необходимое покрытие, крутизна склона, наличие ледовых переправ, водных преград и так далее. Это уже спортивный туризм", - уточняет спикер.В любом случае, по словам специалиста, необходимо заранее тщательно изучить то место, куда отправляетесь.Поэтому при подготовке к походу в горы важно правильно выбрать обувь – это основная часть экипировки. Именно из-за неправильного ее подбора, по словам Михаила Миненко, происходит максимальное количество проблем: люди забираются вверх достаточно легко, а спуститься уже не могут, потому что обувь не позволяет им этого сделать.Что касается одежды, то рекомендуется ходить в горах в штанах, так как там много кустов и опасной для здоровья растительности. И не стоит забывать о наличии клещей, которые могут быть энцефалитными. Важен и головной убор, который убережет от солнечного и теплового удара.Важно также иметь с собой достаточное количество воды – минимум 1,5-2 литра. Родников в горах Крыма много, но многие пересыхают или скрыты от глаз. Возьмите с собой перекус: сладкие батончики, орехи, сухофрукты, вафли, печенье, зефир, – все, что поможет быстро восполнить энергетические потери.Желательно взять с собой фонарь. У опытных туристов на всякий случай обычно лежат в рюкзаках дымовые или световые шашки.И если идете в горы, то лучше делать это не в одиночку. В идеале – с опытном проводником, заключил Миненко.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походуЭксперт предупредил об опасности похода в горы КрымаЛучше гор только крымские горы: 5 лучших маршрутов для похода
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Как подготовиться к походу в горы
Советы по подготовке к походу в горы - инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым.
В Крыму стартует курортный сезон, во время которого гости полуострова и местные жители часто отправляются в горы. Как правильно подготовиться к такому походу, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал
начальник поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главка МЧС России по республике Михаил Миненко.
"Любое мероприятие будет успешным, если оно правильно спланировано. Нужно понимать, что мы хотим, куда мы идем, и что нужно для нашей безопасности", - говорит гость студии.
Первое, что нужно сделать, по словам специалиста, наметить маршрут. Это может быть поход выходного дня по местам притяжения, популярным достопримечательностям и фотозонам. Также люди любят ходить за грибами и собирать ягоды. Есть и туристические походы, которые пролегают по маршрутам определенной категории.
"Это необходимо для получения соответствующих званий в туризме. Поэтому маршрут подбирается, исходя из критериев и требований к определенной категории. Это и необходимое покрытие, крутизна склона, наличие ледовых переправ, водных преград и так далее. Это уже спортивный туризм", - уточняет спикер.
В любом случае, по словам специалиста, необходимо заранее тщательно изучить то место, куда отправляетесь.
"Крым довольно разнообразный. На очень компактной территории собрано очень много видов рельефов: есть склоны пологие, крутые, сыпучие, скалы, обрывы, овраги, где получить травму достаточно легко", - предупреждает спасатель.
Поэтому при подготовке к походу в горы важно правильно выбрать обувь – это основная часть экипировки. Именно из-за неправильного ее подбора, по словам Михаила Миненко, происходит максимальное количество проблем: люди забираются вверх достаточно легко, а спуститься уже не могут, потому что обувь не позволяет им этого сделать.
"Необходимо исключить шлепанцы. Сандалии можно, только если они специальные и плотно облегают ногу. Лучше хорошие кроссовки или ботинки с высоким берцем, чтобы исключить растяжение связок при падении. Обязательна хорошая цепкая подошва с грубым протектором", - рекомендует специалист.
Что касается одежды, то рекомендуется ходить в горах в штанах, так как там много кустов и опасной для здоровья растительности. И не стоит забывать о наличии клещей
, которые могут быть энцефалитными. Важен и головной убор, который убережет от солнечного и теплового удара.
"Обязательно возьмите с собой одежду на случай ухудшения погоды. Достаточно иметь хотя бы ветровку. Погода в Крыму меняется достаточно быстро. Идет прогрев моря, а значит, будут частые туманы, которые опускаются довольно быстро. Падает температура, может подняться ветер", - предупреждает специалист.
Важно также иметь с собой достаточное количество воды – минимум 1,5-2 литра. Родников в горах Крыма много, но многие пересыхают или скрыты от глаз. Возьмите с собой перекус: сладкие батончики, орехи, сухофрукты, вафли, печенье, зефир, – все, что поможет быстро восполнить энергетические потери.
Желательно взять с собой фонарь. У опытных туристов на всякий случай обычно лежат в рюкзаках дымовые или световые шашки.
И если идете в горы, то лучше делать это не в одиночку. В идеале – с опытном проводником, заключил Миненко.
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