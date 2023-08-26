https://crimea.ria.ru/20230826/po-krymu-s-ryukzakom-kak-podgotovitsya-k-pokhodu-1130933017.html

По Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу

По Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу - РИА Новости Крым, 26.08.2023

По Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу

Приближающаяся осень – лучшее время для походов. Так считает научный сотрудник Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия, руководитель проекта... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T20:35

2023-08-26T20:35

2023-08-26T20:35

туризм

эбазер чачи

отдых в крыму

туризм в крыму

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Приближающаяся осень – лучшее время для походов. Так считает научный сотрудник Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия, руководитель проекта "По Крыму с рюкзаком" Эбазер Чачи. В эфире радио "Спутник в Крыму" он рассказал, что важно сделать, чтобы поход прошел легко и безопасно.Следующий шаг – выбор маршрута. Если он пройдет через заповедную, природоохранную зону, важно уточнить заранее, что запрещено делать на этой территории. Абсолютно везде нельзя разбрасывать мусор и разводить костер. Нарушителям грозит штраф, предупреждает специалист.И советует договориться с сотрудниками охраны заповедной зоны, чтобы они встретили и провели краткий инструктаж. Не всегда на сайтах заповедников дана свежая информация о действующих запретах.Перед походом обязательно узнайте прогноз погоды. Осенью это особенно важно. От этого зависит, какое вы возьмете с собой снаряжение. Дождевики никогда не бывают лишними, даже если в прогнозе только облачность, подчеркивает Эбазер Чачи.Что касается одежды, то надо выбирать такую, в которой не потеешь в жару и не мерзнешь в холод. Обувь должна быть удобная и не скользящая. Обязателен головной убор, посоветовал эксперт.При однодневном походе туристу лучше брать рюкзак, который вместе с содержимым весит до 10 кг.Ставят для туристов и таблички с указанием территории, на которой можно разместить палатку. Если их нет, то Эбазер Чачи предостерегает от установки палаток вблизи водоемов (от реки должно быть расстояние минимум 15 метров), а также на возвышенностях с неустойчивой почвой, например, песчаной.При выборе палатки эксперт советует обратить внимание на водонепроницаемость ткани и простоту конструкций, чтобы ее можно было легко разобрать и собрать."Одно из самых главных условий безопасного похода – сообщить о нем родным, близким и, возможно, специальным службам. Мобильная связь в горах, в лесу не всегда доступна. Важно, чтобы кто-то знал о вашем выходе на маршрут" – подытожил Эбазер Чачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Любуемся лесом без риска: пять правил осенних походов в КрымуБеззаботные и в тапочках: как спастись в лесуБольшая Севастопольская тропа закрыта для туристов – приказ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, эбазер чачи, отдых в крыму, туризм в крыму, мнения