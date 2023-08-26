Рейтинг@Mail.ru
По Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230826/po-krymu-s-ryukzakom-kak-podgotovitsya-k-pokhodu-1130933017.html
По Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу
По Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу - РИА Новости Крым, 26.08.2023
По Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу
Приближающаяся осень – лучшее время для походов. Так считает научный сотрудник Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия, руководитель проекта... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T20:35
2023-08-26T20:35
туризм
эбазер чачи
отдых в крыму
туризм в крыму
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/12/1118741795_0:59:1620:970_1920x0_80_0_0_8b4f2a6ce978d851bd86076d9fec4c52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Приближающаяся осень – лучшее время для походов. Так считает научный сотрудник Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия, руководитель проекта "По Крыму с рюкзаком" Эбазер Чачи. В эфире радио "Спутник в Крыму" он рассказал, что важно сделать, чтобы поход прошел легко и безопасно.Следующий шаг – выбор маршрута. Если он пройдет через заповедную, природоохранную зону, важно уточнить заранее, что запрещено делать на этой территории. Абсолютно везде нельзя разбрасывать мусор и разводить костер. Нарушителям грозит штраф, предупреждает специалист.И советует договориться с сотрудниками охраны заповедной зоны, чтобы они встретили и провели краткий инструктаж. Не всегда на сайтах заповедников дана свежая информация о действующих запретах.Перед походом обязательно узнайте прогноз погоды. Осенью это особенно важно. От этого зависит, какое вы возьмете с собой снаряжение. Дождевики никогда не бывают лишними, даже если в прогнозе только облачность, подчеркивает Эбазер Чачи.Что касается одежды, то надо выбирать такую, в которой не потеешь в жару и не мерзнешь в холод. Обувь должна быть удобная и не скользящая. Обязателен головной убор, посоветовал эксперт.При однодневном походе туристу лучше брать рюкзак, который вместе с содержимым весит до 10 кг.Ставят для туристов и таблички с указанием территории, на которой можно разместить палатку. Если их нет, то Эбазер Чачи предостерегает от установки палаток вблизи водоемов (от реки должно быть расстояние минимум 15 метров), а также на возвышенностях с неустойчивой почвой, например, песчаной.При выборе палатки эксперт советует обратить внимание на водонепроницаемость ткани и простоту конструкций, чтобы ее можно было легко разобрать и собрать."Одно из самых главных условий безопасного похода – сообщить о нем родным, близким и, возможно, специальным службам. Мобильная связь в горах, в лесу не всегда доступна. Важно, чтобы кто-то знал о вашем выходе на маршрут" – подытожил Эбазер Чачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Любуемся лесом без риска: пять правил осенних походов в КрымуБеззаботные и в тапочках: как спастись в лесуБольшая Севастопольская тропа закрыта для туристов – приказ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/12/1118741795_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_ff76f68a92ac480099cda42a6a7a5c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, эбазер чачи, отдых в крыму, туризм в крыму, мнения
По Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу

Основные правила похода, которые сделают его комфортным и безопасным

20:35 26.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоход
Поход - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Приближающаяся осень – лучшее время для походов. Так считает научный сотрудник Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия, руководитель проекта "По Крыму с рюкзаком" Эбазер Чачи. В эфире радио "Спутник в Крыму" он рассказал, что важно сделать, чтобы поход прошел легко и безопасно.

"Прежде чем идти в поход, определитесь с его целью. Чего вы хотите: испытать себя или просто отдохнуть на природе? Тем, для это впервые, лучше начать с однодневных походов", – советует эксперт.

Следующий шаг – выбор маршрута. Если он пройдет через заповедную, природоохранную зону, важно уточнить заранее, что запрещено делать на этой территории. Абсолютно везде нельзя разбрасывать мусор и разводить костер. Нарушителям грозит штраф, предупреждает специалист.
И советует договориться с сотрудниками охраны заповедной зоны, чтобы они встретили и провели краткий инструктаж. Не всегда на сайтах заповедников дана свежая информация о действующих запретах.
Перед походом обязательно узнайте прогноз погоды. Осенью это особенно важно. От этого зависит, какое вы возьмете с собой снаряжение. Дождевики никогда не бывают лишними, даже если в прогнозе только облачность, подчеркивает Эбазер Чачи.
Что касается одежды, то надо выбирать такую, в которой не потеешь в жару и не мерзнешь в холод. Обувь должна быть удобная и не скользящая. Обязателен головной убор, посоветовал эксперт.
При однодневном походе туристу лучше брать рюкзак, который вместе с содержимым весит до 10 кг.
"Обязательно положите в него воду, перекус и аптечку. Еду выбирайте готовую, которую не нужно разогревать – снова вспоминаем о возможном запрете на разведение костров", – советует специалист.
Ставят для туристов и таблички с указанием территории, на которой можно разместить палатку. Если их нет, то Эбазер Чачи предостерегает от установки палаток вблизи водоемов (от реки должно быть расстояние минимум 15 метров), а также на возвышенностях с неустойчивой почвой, например, песчаной.
При выборе палатки эксперт советует обратить внимание на водонепроницаемость ткани и простоту конструкций, чтобы ее можно было легко разобрать и собрать.
"Одно из самых главных условий безопасного похода – сообщить о нем родным, близким и, возможно, специальным службам. Мобильная связь в горах, в лесу не всегда доступна. Важно, чтобы кто-то знал о вашем выходе на маршрут" – подытожил Эбазер Чачи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Любуемся лесом без риска: пять правил осенних походов в Крыму
Беззаботные и в тапочках: как спастись в лесу
Большая Севастопольская тропа закрыта для туристов – приказ
 
ТуризмЭбазер ЧачиОтдых в КрымуТуризм в КрымуМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:57Режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни
21:11Главные события и заявления дня: 26 августа
20:52Теракт ВСУ с беспилотником в Белгородском районе: погиб мужчина
20:35По Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу
20:03Крымский мост: обстановка на вечер субботы
19:43Почему образ дальнобойщика с мизерной зарплатой и руками в масле устарел
19:21Инфекционист назвал главную опасность "горячего" моря
19:01В Севастополе громко: что происходит
18:445 миллионов находок: опытный археолог об итогах работы в Херсонесе
18:32Самолет Пригожина и дроны над Крымом: топ новостей недели
18:18России известно все о происходящем в оккупированном Запорожье - Балицкий
17:47Техника НАТО горит на Запорожском и Херсонском направлениях
17:34Два чешских самолета столкнулись в Житомирской области: пилоты погибли
17:01Сводки с Донецкого и Купянского направлений: ВСУ теряет позиции и технику
16:44Кадровый голод в Крыму: каких вакансий в избытке и сколько платят?
16:18Крымский мост: сколько ждать проезда
16:10Вопросы по СВО включили в демоверсию ЕГЭ-2024 по истории
15:47"Днепр" громит врага в зоне СВО: уничтожены еще десятки боевиков
15:22Города и села левобережья Херсонской области вновь под обстрелом ВСУ
14:51В Турции готовятся к разрушительному землетрясению – что известно
Лента новостейМолния