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Большая Севастопольская тропа закрыта для туристов – приказ - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Большая Севастопольская тропа закрыта для туристов – приказ
Большая Севастопольская тропа закрыта для туристов – приказ - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Большая Севастопольская тропа закрыта для туристов – приказ
Большая Севастопольская тропа закрыта для туристов в связи с введением особого противопожарного режима и связанными с ним дополнительными требованиями пожарной... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T11:21
2023-08-07T11:16
севастополь
противопожарный режим
туризм в крыму
общество
михаил развожаев
новости крыма
большая севастопольская тропа
природа
отдых
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Большая Севастопольская тропа закрыта для туристов в связи с введением особого противопожарного режима и связанными с ним дополнительными требованиями пожарной безопасности. Соответствующий приказ департамента природных ресурсов и экологии опубликован на сайте правительства Севастополя. В Дирекции ООПТ и лесного хозяйства уточнили РИА Новости Крым, что речь идет о полном запрете посещения тропы, следовательно, и никаких экскурсий здесь пока не будет.Согласно приказу, ограничения введены до 25 августа и касаются лесов на всей территории Севастопольского лесничества. Сейчас въезды в них перекрывают шлагбаумами.Туристов не пустят даже погулять или пройти через лес к морю. Ведь захочется и отдохнуть, а обустраивать турстоянки, устанавливать палатки и вообще оборудовать какие-либо места отдыха нельзя. В том числе в общедоступных местах отдыха.Никаких мангалов, газовых и электрических портативных плит для приготовления пищи. Патрулировать территории и следить за исполнением требований будут лесники, полиция, казаки и волонтеры.Еще три территорий – "Ближний пляж" ("Серебряный"), "Золотой пляж" и пляж "Дельфин" – также доступны для отдыха, но мангалы здесь под запретом. Напомним, оборудование мест для туристов-палаточников вдоль Большой Севастопольской тропы ранее анонсировал губернатор города Михаил Развожаев. Особый противопожарный режим в Севастополе ввели 15 июля. В Республике Крым он действует с 8 июля.Большая севастопольская тропа – уникальный туристический маршрут с перепадом высот, общей протяженностью более 200 км. Основная ветка из восьми участков для пешего туризма (восемь маршрутов, следующих один за другим) простирается на 117 км. Тропа проходит по скалам, над морем, между каньонами, по долинам, пролегая преимущественно через особо охраняемые природные территории и охватывая знаковые достопримечательности живописной местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертовЛето и бархатный сезон в Севастополе: о чем не молчат отельеры В Севастополе стартуют бесплатные турпоходы "Серебряные тропы"
https://crimea.ria.ru/20230712/v-krymu-sozdadut-federalnyy-kruglogodichnyy-morskoy-kurort-1130010015.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, противопожарный режим, туризм в крыму, общество, михаил развожаев, новости крыма, большая севастопольская тропа, природа, отдых, крым
Большая Севастопольская тропа закрыта для туристов – приказ

Большая Севастопольская тропа закрыта для туристов в связи с высокой пожароопасностью

11:21 07.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Бушкин / Перейти в фотобанкВиды Крыма
Виды Крыма - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Алексей Бушкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Большая Севастопольская тропа закрыта для туристов в связи с введением особого противопожарного режима и связанными с ним дополнительными требованиями пожарной безопасности. Соответствующий приказ департамента природных ресурсов и экологии опубликован на сайте правительства Севастополя.
"Ограничить... посещение Большой Севастопольской тропы", – говорится в приказе.
В Дирекции ООПТ и лесного хозяйства уточнили РИА Новости Крым, что речь идет о полном запрете посещения тропы, следовательно, и никаких экскурсий здесь пока не будет.
"Да, полный запрет на время действия приказа. Пока на 21 день введены ограничения, но если не отменят особый противопожарный режим, то они будут продлены. Так каждый год у нас", – пояснили в дирекции.
Согласно приказу, ограничения введены до 25 августа и касаются лесов на всей территории Севастопольского лесничества. Сейчас въезды в них перекрывают шлагбаумами.
Туристов не пустят даже погулять или пройти через лес к морю. Ведь захочется и отдохнуть, а обустраивать турстоянки, устанавливать палатки и вообще оборудовать какие-либо места отдыха нельзя. В том числе в общедоступных местах отдыха.
Никаких мангалов, газовых и электрических портативных плит для приготовления пищи. Патрулировать территории и следить за исполнением требований будут лесники, полиция, казаки и волонтеры.
Однако исключения все же есть – это три урочища: "Торопова дача", "Турецкая поляна" и "Аязьма". Здесь можно даже посидеть с шашлыками под чутким руководством лесников.
Еще три территорий – "Ближний пляж" ("Серебряный"), "Золотой пляж" и пляж "Дельфин" – также доступны для отдыха, но мангалы здесь под запретом.
Напомним, оборудование мест для туристов-палаточников вдоль Большой Севастопольской тропы ранее анонсировал губернатор города Михаил Развожаев.
Особый противопожарный режим в Севастополе ввели 15 июля. В Республике Крым он действует с 8 июля.
Большая севастопольская тропа – уникальный туристический маршрут с перепадом высот, общей протяженностью более 200 км. Основная ветка из восьми участков для пешего туризма (восемь маршрутов, следующих один за другим) простирается на 117 км. Тропа проходит по скалам, над морем, между каньонами, по долинам, пролегая преимущественно через особо охраняемые природные территории и охватывая знаковые достопримечательности живописной местности.
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