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Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов
Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов
Сохранить экологическую привлекательность Крыма поможет введение региональных экологических норм и ограничение туристической нагрузки на определенные объекты... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T03:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Сохранить экологическую привлекательность Крыма поможет введение региональных экологических норм и ограничение туристической нагрузки на определенные объекты. Такое мнение выразила заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.Кроме того, эксперт предложила ввести ограничения лимита посещений туристами определенных объектов на полуострове, чтобы в первую очередь их сохранить."Лимитирование туристической нагрузки на те или иные объекты должно стать частью этих региональных норм. Вероятно, это непопулярная мера. Но другого выхода сохранить экологическую устойчивость Крыма и его привлекательность просто не существует", — считает Бобра.По мнению председателя отделения Русского географического общества (РГО) в Крыму Геннадия Самохина, свой "след" в туристических местах оставляют люди, не знакомые даже с минимальными нормами поведения. По его мнению, это может исправить расширение деятельности РГО и просветительская работа.Экотуризм приобретает все большую популярность у россиян, но далеко не все правильно понимают главные принципы такого вида отдыха, заменяя настоящее единение с природой обыкновенными лесными пикниками. Что такое правильный экологичный туризм и существует ли он в Крыму — рассказали ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезоньеГлэмпинги в Севастополе: за и против
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экология, крым, новости крыма, новости, общество
Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов

В Русском географическом обществе рассказали как сохранить экологию и не потеряв туристов

03:36 22.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСело Курортное, с которого начинается Карадагская экологическая тропа
Село Курортное, с которого начинается Карадагская экологическая тропа - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Сохранить экологическую привлекательность Крыма поможет введение региональных экологических норм и ограничение туристической нагрузки на определенные объекты. Такое мнение выразила заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.
"Существуют экологические нормы. Но для Крыма, в силу особенности территории, которая является лимитирующим фактором развития, должны быть разработаны региональные нормы природопользования. О чем мы говорим уже давно", — рассказала завкафедрой на пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым" в среду.
Кроме того, эксперт предложила ввести ограничения лимита посещений туристами определенных объектов на полуострове, чтобы в первую очередь их сохранить.
"Лимитирование туристической нагрузки на те или иные объекты должно стать частью этих региональных норм. Вероятно, это непопулярная мера. Но другого выхода сохранить экологическую устойчивость Крыма и его привлекательность просто не существует", — считает Бобра.
По мнению председателя отделения Русского географического общества (РГО) в Крыму Геннадия Самохина, свой "след" в туристических местах оставляют люди, не знакомые даже с минимальными нормами поведения. По его мнению, это может исправить расширение деятельности РГО и просветительская работа.

"Мы сейчас в разных регионах проводим на местном уровне мероприятия со школьниками, со студентами. Это очень важно, (подавать информацию — ред.) на "горизонтальном" уровне. Второй момент — это вы (средства массовой информации — ред.). Это не просто власть, это первая власть. Нужен хороший маркетинг экологической безопасности и экологических норм. Чтобы это стало модно", — заключил Самохин.

Экотуризм приобретает все большую популярность у россиян, но далеко не все правильно понимают главные принципы такого вида отдыха, заменяя настоящее единение с природой обыкновенными лесными пикниками. Что такое правильный экологичный туризм и существует ли он в Крыму — рассказали ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН.
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