https://crimea.ria.ru/20221222/kak-sokhranit-prirodu-kryma-i-ne-poteryat-turistov--mnenie-ekspertov-1126064655.html

Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов

Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов

Сохранить экологическую привлекательность Крыма поможет введение региональных экологических норм и ограничение туристической нагрузки на определенные объекты... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T03:36

2022-12-22T03:36

2022-12-22T03:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Сохранить экологическую привлекательность Крыма поможет введение региональных экологических норм и ограничение туристической нагрузки на определенные объекты. Такое мнение выразила заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.Кроме того, эксперт предложила ввести ограничения лимита посещений туристами определенных объектов на полуострове, чтобы в первую очередь их сохранить."Лимитирование туристической нагрузки на те или иные объекты должно стать частью этих региональных норм. Вероятно, это непопулярная мера. Но другого выхода сохранить экологическую устойчивость Крыма и его привлекательность просто не существует", — считает Бобра.По мнению председателя отделения Русского географического общества (РГО) в Крыму Геннадия Самохина, свой "след" в туристических местах оставляют люди, не знакомые даже с минимальными нормами поведения. По его мнению, это может исправить расширение деятельности РГО и просветительская работа.Экотуризм приобретает все большую популярность у россиян, но далеко не все правильно понимают главные принципы такого вида отдыха, заменяя настоящее единение с природой обыкновенными лесными пикниками. Что такое правильный экологичный туризм и существует ли он в Крыму — рассказали ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезоньеГлэмпинги в Севастополе: за и против

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экология, крым, новости крыма, новости, общество