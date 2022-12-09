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Шашлыки здесь ни при чем: что такое экотуризм и есть ли он в Крыму

Шашлыки здесь ни при чем: что такое экотуризм и есть ли он в Крыму - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Шашлыки здесь ни при чем: что такое экотуризм и есть ли он в Крыму

Экотуризм приобретает все большую популярность у россиян, но далеко не все правильно понимают главные принципы такого вида отдыха, заменяя настоящее единение с... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T08:47

2022-12-09T08:47

2022-12-09T09:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Экотуризм приобретает все большую популярность у россиян, но далеко не все правильно понимают главные принципы такого вида отдыха, заменяя настоящее единение с природой обыкновенными лесными пикниками. Что такое правильный экологичный туризм и существует ли он в Крыму - рассказали ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН в пресс-центре РИА Новости Крым.Не навредиПо мнению старшего научного сотрудника лаборатории фиторесурсов Владимира Александрова, главный принцип экотуризма - "не навреди"."Настоящие экотуристы еще и помогают в охране природных территорий, - заметил он. - Но зачастую люди понимают неправильно. Приехать на машине в лес и пожарить шашлык на природе - это не экотуризм. Для пикников уместнее выделять какие-то специальные лесные зоны вблизи населенных пунктов".Да и с услугами предпринимателей в этой сфере не все так однозначно, говорят специалисты."В частности, мототуризм и джиппинг в зонах особо охраняемых природных территорий - это нарушение почвенного покрова, уничтожение редких видов растений, развитие оползневой деятельности. Ну, а глэмпинги и всевозможные эко-отели, развитие которых идет на территориях заказников и заповедников - это свет, вода, канализация. Все то, что вообще запрещено по положению о заповедниках", - пояснила руководитель лаборатории фиторесурсов ИнБЮМ Наталия Мильчакова.В качестве еще одного примера ученые привели рекреационную деятельность на территории заповедного мыса Айя, что спровоцировало "ужасную перестройку тех лесов, ради которых и был организован заказник". Все это ученые зафиксировали и представили чиновникам вместе с предложениями о том, как приблизить отдых в ландшафтном заказнике "Мыс Айя" к стандартам экотуризма."Традиционную площадку массового отдыха, где не было никакой регламентации, удалось сдвинуть за пределы заказника. Департамент природных ресурсов Севастополя взял на себя ответственность оборудовать деревянные настилы, на которых уже можно устанавливать палатку без вреда для травяной подстилки, и ограничил число палаток до трехсот. В моей деятельности такое оперативное реагирование произошло впервые", - делится результатами совместной работы с коллегами Наталия Мильчакова.А что закон?19 мая в первом чтении был принят законопроект о развитии экотуризма, отдельное внимание в котором уделялось границам особо охраняемых природных территорий. С большой долей вероятности закон будет принят окончательно в следующем году. Однако ученые осторожны в прогнозах."Главное, чтобы не вышло так, что вреда для природы от этого экотуризма получится больше, чем пользы", - говорит Мильчакова.В этой связи специалисты призывают законодателей учитывать научные разработки - так, чтобы исключить появление зон отдыха там, где растут редкие и исчезающие виды растений. Кроме того, ученые настаивают на необходимости правильной пропаганды среди населения. Поскольку для того, чтобы стать настоящим экотуристом, нужно понимать, что это такое.Ранее директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин рассказал, кто чаще всего нарушает правила посещения заповедников. Также читайте на РИА Новости Крым:Отели и кафе на виноградниках: что даст законопроект о винном туризмеБиолог назвал главные проблемы Азовского моряКаков туристический потенциал новых регионов России

https://crimea.ria.ru/20221120/glempingi-v-sevastopole-za-i-protiv-1125437535.html

https://crimea.ria.ru/20220825/kto-chasche-vsego-narushaet-pravila-posescheniya-zapovednikov--mnenie-1124293697.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, наука и технологии, новости крыма, крым, экология, природа, инбюм