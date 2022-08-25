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Кто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Кто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение
Кто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Кто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение
Правила посещения крымских заповедников чаще всего нарушают местные жители, которые руководствуются принципом "земля моя, что хочу то и делаю". Такое мнение... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T17:44
2022-08-25T17:44
туризм в крыму
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Правила посещения крымских заповедников чаще всего нарушают местные жители, которые руководствуются принципом "земля моя, что хочу то и делаю". Такое мнение выразил директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По мнению директора ФГБУ "Заповедный Крым" Андрея Бородина вопрос сохранения природных территорий Крыма упирается в столкновение интересов потребителей, которые не понимают охранного статуса земель, и общественников, которые стремятся эти земли сохранить.Соблюсти баланс между экологией и туризмом на особо охраняемых природных территориях можно с помощью создания четких правил их посещения, туристической инфраструктуры и экопросветительской работы с населением, считает он.Большинство нарушителей порядка на территориях "Заповедного Крыма" – жители Ялты и многочисленных близлежащих поселков, средний возраст — от 30 до 45 лет, отметил Бородин. С ними ведется регулярная профилактическая работа, но надежду эксперт возлагает исключительно на подрастающее поколение.Схожей точки зрения придерживается замдиректора по общим вопросам Карадагской научной станции – природного заповедника РАН Юлия Хижняк. Посещение маршрутов заповедника строго регламентировано и контролируется местными государственными инспекторами."По моему опыту работы, единственный выход – это ограничения. В нашем заповеднике заход на тропу возможен исключительно с экскурсоводом, в этом году мы ужесточили меры и иногда туристы сходят с тропы. У наших инспекторов есть полномочия, чтобы вывести посетителя, который вне тропы начал гулять по заповеднику", – рассказала Хижняк.По ее наблюдениям, среди нарушителей больше приезжих – под ними эксперт подразумевает как жителей материка, так и отдыхающих из других районов Крыма. При этом в год по большой карадагской тропе проходит около 30 тысяч человек. Желающих посмотреть на закат и рассвет много, отмечает Хижняк, но у заповедника нет ресурса следить за каждым отдельным посетителем.Оптимистичнее на ситуацию смотрит заведующий лабораторией природных экосистем и заповедника "Мыс Мартьян" Александр Никифоров. Он уверен, что человек способен понять ценность природы и не представляет для нее единственной и непоправимой угрозы.По его оценкам, Мартьян посещают крымчане в составе групповых и индивидуальных экскурсий и волонтеры со всей России, которые трудятся на территории заповедника под наблюдением научных сотрудников, и не представляют угрозы для уникальной флоры и фауны.Ранее сообщалось, что в 2022 году заповедники Крыма посетили более 170 тысяч туристов.
https://crimea.ria.ru/20220526/pravila-menyayutsya-kak-krymchanam-besplatno-popast-v-zapovedniki-1123351621.html
https://crimea.ria.ru/20220822/skolko-turistov-v-etom-godu-pobyvali-v-zapovednikakh-kryma-1124187407.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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туризм в крыму, крым, общество
Кто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение

Представители заповедников Крыма рассказали, кто регулярно нарушает правила посещения ООПТ

17:44 25.08.2022
 
© Dmitry MakeevВ карадагском природном заповеднике
В карадагском природном заповеднике
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Правила посещения крымских заповедников чаще всего нарушают местные жители, которые руководствуются принципом "земля моя, что хочу то и делаю". Такое мнение выразил директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По мнению директора ФГБУ "Заповедный Крым" Андрея Бородина вопрос сохранения природных территорий Крыма упирается в столкновение интересов потребителей, которые не понимают охранного статуса земель, и общественников, которые стремятся эти земли сохранить.
Соблюсти баланс между экологией и туризмом на особо охраняемых природных территориях можно с помощью создания четких правил их посещения, туристической инфраструктуры и экопросветительской работы с населением, считает он.

"Само наличие человека в природе, как мне кажется, уже наносит ей непоправимый ущерб. Для того, чтобы соблюсти этот хрупкий баланс в Крыму, необходимо рассчитывать антропогенную нагрузку и создавать соответствующую инфраструктуру. Большая работа нужна в части экологического просвещения", – сказал он.

Большинство нарушителей порядка на территориях "Заповедного Крыма" – жители Ялты и многочисленных близлежащих поселков, средний возраст — от 30 до 45 лет, отметил Бородин. С ними ведется регулярная профилактическая работа, но надежду эксперт возлагает исключительно на подрастающее поколение.

"Среди нарушителей – достаточно взрослые и сформированные личности, которые живут одним принципом: "земля моя, что хочу то и делаю". Мы пытаемся любыми способами донести до людей и особенности режима, на сколько и кому это необходимо, но здесь еще очень много работы, не на один год. Поэтому мы акцентируем внимание исключительно на детях – они спасут эту планету", – резюмировал он.

Схожей точки зрения придерживается замдиректора по общим вопросам Карадагской научной станции – природного заповедника РАН Юлия Хижняк. Посещение маршрутов заповедника строго регламентировано и контролируется местными государственными инспекторами.
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"По моему опыту работы, единственный выход – это ограничения. В нашем заповеднике заход на тропу возможен исключительно с экскурсоводом, в этом году мы ужесточили меры и иногда туристы сходят с тропы. У наших инспекторов есть полномочия, чтобы вывести посетителя, который вне тропы начал гулять по заповеднику", – рассказала Хижняк.
По ее наблюдениям, среди нарушителей больше приезжих – под ними эксперт подразумевает как жителей материка, так и отдыхающих из других районов Крыма. При этом в год по большой карадагской тропе проходит около 30 тысяч человек. Желающих посмотреть на закат и рассвет много, отмечает Хижняк, но у заповедника нет ресурса следить за каждым отдельным посетителем.
Оптимистичнее на ситуацию смотрит заведующий лабораторией природных экосистем и заповедника "Мыс Мартьян" Александр Никифоров. Он уверен, что человек способен понять ценность природы и не представляет для нее единственной и непоправимой угрозы.
"Надо искать балансы, это так. Именно человек создал Никитский ботанический сад, который сейчас относится к ООПТ, и заповедник мыс Мартьян. Он же обеспечил их охрану", – считает Никифоров.
По его оценкам, Мартьян посещают крымчане в составе групповых и индивидуальных экскурсий и волонтеры со всей России, которые трудятся на территории заповедника под наблюдением научных сотрудников, и не представляют угрозы для уникальной флоры и фауны.
Ранее сообщалось, что в 2022 году заповедники Крыма посетили более 170 тысяч туристов.
В карадагском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 07:03Радио "Спутник в Крыму"
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