https://crimea.ria.ru/20220825/kto-chasche-vsego-narushaet-pravila-posescheniya-zapovednikov--mnenie-1124293697.html

Кто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение

Кто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Кто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение

Правила посещения крымских заповедников чаще всего нарушают местные жители, которые руководствуются принципом "земля моя, что хочу то и делаю". Такое мнение... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T17:44

2022-08-25T17:44

2022-08-25T17:44

туризм в крыму

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Правила посещения крымских заповедников чаще всего нарушают местные жители, которые руководствуются принципом "земля моя, что хочу то и делаю". Такое мнение выразил директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По мнению директора ФГБУ "Заповедный Крым" Андрея Бородина вопрос сохранения природных территорий Крыма упирается в столкновение интересов потребителей, которые не понимают охранного статуса земель, и общественников, которые стремятся эти земли сохранить.Соблюсти баланс между экологией и туризмом на особо охраняемых природных территориях можно с помощью создания четких правил их посещения, туристической инфраструктуры и экопросветительской работы с населением, считает он.Большинство нарушителей порядка на территориях "Заповедного Крыма" – жители Ялты и многочисленных близлежащих поселков, средний возраст — от 30 до 45 лет, отметил Бородин. С ними ведется регулярная профилактическая работа, но надежду эксперт возлагает исключительно на подрастающее поколение.Схожей точки зрения придерживается замдиректора по общим вопросам Карадагской научной станции – природного заповедника РАН Юлия Хижняк. Посещение маршрутов заповедника строго регламентировано и контролируется местными государственными инспекторами."По моему опыту работы, единственный выход – это ограничения. В нашем заповеднике заход на тропу возможен исключительно с экскурсоводом, в этом году мы ужесточили меры и иногда туристы сходят с тропы. У наших инспекторов есть полномочия, чтобы вывести посетителя, который вне тропы начал гулять по заповеднику", – рассказала Хижняк.По ее наблюдениям, среди нарушителей больше приезжих – под ними эксперт подразумевает как жителей материка, так и отдыхающих из других районов Крыма. При этом в год по большой карадагской тропе проходит около 30 тысяч человек. Желающих посмотреть на закат и рассвет много, отмечает Хижняк, но у заповедника нет ресурса следить за каждым отдельным посетителем.Оптимистичнее на ситуацию смотрит заведующий лабораторией природных экосистем и заповедника "Мыс Мартьян" Александр Никифоров. Он уверен, что человек способен понять ценность природы и не представляет для нее единственной и непоправимой угрозы.По его оценкам, Мартьян посещают крымчане в составе групповых и индивидуальных экскурсий и волонтеры со всей России, которые трудятся на территории заповедника под наблюдением научных сотрудников, и не представляют угрозы для уникальной флоры и фауны.Ранее сообщалось, что в 2022 году заповедники Крыма посетили более 170 тысяч туристов.

https://crimea.ria.ru/20220526/pravila-menyayutsya-kak-krymchanam-besplatno-popast-v-zapovedniki-1123351621.html

https://crimea.ria.ru/20220822/skolko-turistov-v-etom-godu-pobyvali-v-zapovednikakh-kryma-1124187407.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, общество