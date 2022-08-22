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Сколько туристов в этом году побывали в заповедниках Крыма - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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https://crimea.ria.ru/20220822/skolko-turistov-v-etom-godu-pobyvali-v-zapovednikakh-kryma-1124187407.html
Сколько туристов в этом году побывали в заповедниках Крыма
Сколько туристов в этом году побывали в заповедниках Крыма - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Сколько туристов в этом году побывали в заповедниках Крыма
В этом году заповедники Крыма посетили более 170 тысяч туристов, в целом статистика посещаемости ниже прошлогодней. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T07:03
2022-08-22T07:03
радио "спутник в крыму"
крым
туризм в крыму
общество
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В этом году заповедники Крыма посетили более 170 тысяч туристов, в целом статистика посещаемости ниже прошлогодней. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин."Людей действительно меньше. Проблемы в логистике объективны, и число туристов снижается. Но июль был неплох, август продолжается тоже нормально", - констатировал Бородин.По его словам, самым востребованным стал Ялтинский горно-лесной заповедник, который платно посетили 126,7 тыс. иногородних туристов, а также 12 тыс. льготников и 27,4 тыс. крымчан, имеющих право на бесплатный проход в заповедные зоны. В Опукском заповеднике побывали 10 тыс. туристов, оформлены 7 тыс. разрешений для местных жителей, Казантипский –3 тыс. иногородних и 5,6 тыс. жителей полуострова."На Лебяжьи острова мы не пускаем туристов, у нас там только научная деятельность. Это уникальное ценное место для орнитологов", - пояснил директор "Заповедного Крыма".Он напомнил, что в остальные заповедники местные жители имею право на бесплатный проход, при этом разрешение оформляется единожды до конца года. Стоимость билета для посетителей из других регионов – 150 рублей. При этом оплата производится только в кассах за безналичный расчет.Также Бородин подчеркнул, что туристы могут оформить разрешение на многодневные маршруты, хотя в этом году такая услуга пользуется меньшей популярностью."По большей части сейчас идут однодневные визиты. Организованных групп туристов, которые приезжали на многодневные маршруты и пешком ходили по Крыму, у нас значительно меньше. Но вообще все для этого есть: оборудованы площадки, где можно комфортно разместить палатки, приготовить пищу под навесом, туалеты, наличие питьевой воды", - перечислил гость эфира.Он также призвал посетителей не оставлять за собой мусор и соблюдать технику противопожарной безопасности.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, с 5 по 14 сентября в Крыму пройдет молодежная эковолонтерская школа "Заповедного Крыма". Участники лагеря посетят памятники природы и археологии, туристические маршруты выходного дня, а также совершат походы к отдаленным территориям заповедника. Программа школы включает занятия по краеведению, туризму и оказанию доврачебной помощи. Целью проекта является сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Ялтинского природного заповедника, благоустройство и создание комфортных условий для туристов в разрешенных для посещения участках ООПТ.
https://crimea.ria.ru/20220810/zapovedniki-i-ekomarshruty-rossiyane-vyberut-luchshie-mesta-v-krymu-1124109957.html
https://crimea.ria.ru/20220601/v-krymu-peresmotryat-pravila-posescheniya-zapovednikov-1123403089.html
https://crimea.ria.ru/20220526/pravila-menyayutsya-kak-krymchanam-besplatno-popast-v-zapovedniki-1123351621.html
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4.7
96
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крым, туризм в крыму, общество, экология
Сколько туристов в этом году побывали в заповедниках Крыма

"Заповедный Крым" посчитал туристов

07:03 22.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ карадагском природном заповеднике
В карадагском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В этом году заповедники Крыма посетили более 170 тысяч туристов, в целом статистика посещаемости ниже прошлогодней. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин.
"Людей действительно меньше. Проблемы в логистике объективны, и число туристов снижается. Но июль был неплох, август продолжается тоже нормально", - констатировал Бородин.
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По его словам, самым востребованным стал Ялтинский горно-лесной заповедник, который платно посетили 126,7 тыс. иногородних туристов, а также 12 тыс. льготников и 27,4 тыс. крымчан, имеющих право на бесплатный проход в заповедные зоны. В Опукском заповеднике побывали 10 тыс. туристов, оформлены 7 тыс. разрешений для местных жителей, Казантипский –3 тыс. иногородних и 5,6 тыс. жителей полуострова.
"На Лебяжьи острова мы не пускаем туристов, у нас там только научная деятельность. Это уникальное ценное место для орнитологов", - пояснил директор "Заповедного Крыма".
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Он напомнил, что в остальные заповедники местные жители имею право на бесплатный проход, при этом разрешение оформляется единожды до конца года. Стоимость билета для посетителей из других регионов – 150 рублей. При этом оплата производится только в кассах за безналичный расчет.
"Появлялась информация о том, что сотрудники собирают на трассах деньги. Это незаконно. Оплату можно произвести только электронно на входных группах, где расположены кассы и стоят инспекторы", - предупредил он.
Также Бородин подчеркнул, что туристы могут оформить разрешение на многодневные маршруты, хотя в этом году такая услуга пользуется меньшей популярностью.
"По большей части сейчас идут однодневные визиты. Организованных групп туристов, которые приезжали на многодневные маршруты и пешком ходили по Крыму, у нас значительно меньше. Но вообще все для этого есть: оборудованы площадки, где можно комфортно разместить палатки, приготовить пищу под навесом, туалеты, наличие питьевой воды", - перечислил гость эфира.
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Он также призвал посетителей не оставлять за собой мусор и соблюдать технику противопожарной безопасности.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, с 5 по 14 сентября в Крыму пройдет молодежная эковолонтерская школа "Заповедного Крыма". Участники лагеря посетят памятники природы и археологии, туристические маршруты выходного дня, а также совершат походы к отдаленным территориям заповедника. Программа школы включает занятия по краеведению, туризму и оказанию доврачебной помощи. Целью проекта является сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Ялтинского природного заповедника, благоустройство и создание комфортных условий для туристов в разрешенных для посещения участках ООПТ.
 
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