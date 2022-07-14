https://crimea.ria.ru/20220714/zapovednyy-krym-zhdet-ekovolonterov-1123826789.html

Заповедный Крым ждет эковолонтеров

Заповедный Крым ждет эковолонтеров - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Заповедный Крым ждет эковолонтеров

Волонтеры – незаменимый ресурс для заповедных территорий Крыма. Они помогают поддерживать порядок в горнолесных зонах, а также популяризировать природу... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T07:05

2022-07-14T07:05

2022-07-14T07:05

радио "спутник в крыму"

крым

экология

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Волонтеры – незаменимый ресурс для заповедных территорий Крыма. Они помогают поддерживать порядок в горнолесных зонах, а также популяризировать природу полуострова. О том, как трудятся волонтеры в заповедниках республики и о ценности их достижений в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя регионального молодежного клуба Русского географического общества Екатерина Петлюкова.По ее словам, в заповедниках часто не хватает рук. Сил штатных сотрудников недостаточно для поддержания уникальных природных объектов и территорий. Поэтому там всегда приветствуют добровольцев, которые могут выполнить большой объем работ за короткий срок. Сами волонтеры при этом получают бесценный опыт, недоступный для туристов, считает Петлюкова.Важной задачей для добровольцев является создание фото- и видеоконтента. Медиа-волонтеры помогают запечатлеть моменты из жизни заповедника – его обитателей, гостей и сотрудников. Получившийся материал позволяет познакомиться с заповедными территориями в онлайн-пространстве. Большинство ребят-участников приезжают со своими творческими задумками – создают путеводители по тропам, фиксируют знаки, работу волонтеров и сотрудников, а также обитателей местной флоры и фауны.Права на пользование созданного материала передаются заповедникам, в дальнейшем он может быть опубликован на сайте и социальных сетях, в СМИ, использоваться в рассылках. Свои работы волонтеры могут представлять на выставках.С 5 по 14 сентября в Республике Крым пройдет молодежная эковолонтерская школа "Заповедного Крыма". Участники лагеря посетят памятники природы и археологии, туристические маршруты выходного дня, а также совершат походы к отдаленным территориям заповедника. Программа школы включает занятия по краеведению, туризму и оказанию доврачебной помощи. Целью проекта является сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Ялтинского природного заповедника, благоустройство и создание комфортных условий для туристов в разрешенных для посещения участках ООПТ.

https://crimea.ria.ru/20220503/kak-ozhivaet-tainstvennyy-zapovednik-na-vostoke-kryma-1123095268.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экология, общество