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Заповедный Крым ждет эковолонтеров - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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Заповедный Крым ждет эковолонтеров
Заповедный Крым ждет эковолонтеров - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Заповедный Крым ждет эковолонтеров
Волонтеры – незаменимый ресурс для заповедных территорий Крыма. Они помогают поддерживать порядок в горнолесных зонах, а также популяризировать природу... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T07:05
2022-07-14T07:05
радио "спутник в крыму"
крым
экология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Волонтеры – незаменимый ресурс для заповедных территорий Крыма. Они помогают поддерживать порядок в горнолесных зонах, а также популяризировать природу полуострова. О том, как трудятся волонтеры в заповедниках республики и о ценности их достижений в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя регионального молодежного клуба Русского географического общества Екатерина Петлюкова.По ее словам, в заповедниках часто не хватает рук. Сил штатных сотрудников недостаточно для поддержания уникальных природных объектов и территорий. Поэтому там всегда приветствуют добровольцев, которые могут выполнить большой объем работ за короткий срок. Сами волонтеры при этом получают бесценный опыт, недоступный для туристов, считает Петлюкова.Важной задачей для добровольцев является создание фото- и видеоконтента. Медиа-волонтеры помогают запечатлеть моменты из жизни заповедника – его обитателей, гостей и сотрудников. Получившийся материал позволяет познакомиться с заповедными территориями в онлайн-пространстве. Большинство ребят-участников приезжают со своими творческими задумками – создают путеводители по тропам, фиксируют знаки, работу волонтеров и сотрудников, а также обитателей местной флоры и фауны.Права на пользование созданного материала передаются заповедникам, в дальнейшем он может быть опубликован на сайте и социальных сетях, в СМИ, использоваться в рассылках. Свои работы волонтеры могут представлять на выставках.С 5 по 14 сентября в Республике Крым пройдет молодежная эковолонтерская школа "Заповедного Крыма". Участники лагеря посетят памятники природы и археологии, туристические маршруты выходного дня, а также совершат походы к отдаленным территориям заповедника. Программа школы включает занятия по краеведению, туризму и оказанию доврачебной помощи. Целью проекта является сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Ялтинского природного заповедника, благоустройство и создание комфортных условий для туристов в разрешенных для посещения участках ООПТ.
https://crimea.ria.ru/20220503/kak-ozhivaet-tainstvennyy-zapovednik-na-vostoke-kryma-1123095268.html
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крым, экология, общество
Заповедный Крым ждет эковолонтеров

В Крыму состоится второй заезд молодежной эковолонтерской школы "Заповедного Крыма"

07:05 14.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ карадагском природном заповеднике
В карадагском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Волонтеры – незаменимый ресурс для заповедных территорий Крыма. Они помогают поддерживать порядок в горнолесных зонах, а также популяризировать природу полуострова. О том, как трудятся волонтеры в заповедниках республики и о ценности их достижений в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя регионального молодежного клуба Русского географического общества Екатерина Петлюкова.
По ее словам, в заповедниках часто не хватает рук. Сил штатных сотрудников недостаточно для поддержания уникальных природных объектов и территорий. Поэтому там всегда приветствуют добровольцев, которые могут выполнить большой объем работ за короткий срок. Сами волонтеры при этом получают бесценный опыт, недоступный для туристов, считает Петлюкова.
"Для волонтеров это огромный плюс – поработать на свежем воздухе и посетить какие-то уникальные объекты. Я в целом считаю, что поехать волонтером в заповедник – это получить особый статус, попасть на территории, на которые ты просто так не попадешь как турист, увидеть жизнь заповедника и его сотрудников изнутри – это очень интересно и простым туристам таких эмоций, конечно, просто не пережить", – рассказала она.
Важной задачей для добровольцев является создание фото- и видеоконтента. Медиа-волонтеры помогают запечатлеть моменты из жизни заповедника – его обитателей, гостей и сотрудников. Получившийся материал позволяет познакомиться с заповедными территориями в онлайн-пространстве. Большинство ребят-участников приезжают со своими творческими задумками – создают путеводители по тропам, фиксируют знаки, работу волонтеров и сотрудников, а также обитателей местной флоры и фауны.
Права на пользование созданного материала передаются заповедникам, в дальнейшем он может быть опубликован на сайте и социальных сетях, в СМИ, использоваться в рассылках. Свои работы волонтеры могут представлять на выставках.
Цветение тюльпанов Шренка в Опукском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 12:31Туризм
Как оживает таинственный заповедник на востоке Крыма
С 5 по 14 сентября в Республике Крым пройдет молодежная эковолонтерская школа "Заповедного Крыма". Участники лагеря посетят памятники природы и археологии, туристические маршруты выходного дня, а также совершат походы к отдаленным территориям заповедника. Программа школы включает занятия по краеведению, туризму и оказанию доврачебной помощи. Целью проекта является сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Ялтинского природного заповедника, благоустройство и создание комфортных условий для туристов в разрешенных для посещения участках ООПТ.
 
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