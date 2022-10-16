https://crimea.ria.ru/20221016/kakov-turisticheskiy-potentsial-novykh-regionov-rossii-1124897720.html

Каков туристический потенциал новых регионов России

Каков туристический потенциал новых регионов России - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Каков туристический потенциал новых регионов России

На Азовском побережье Запорожской области насчитывается около 900 отелей и здравниц, которые готовятся принимать гостей уже в будущем курортном сезоне. Об этом... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-16T03:06

2022-10-16T03:06

2022-10-15T20:20

радио "спутник в крыму"

запорожская область

общество

экономика

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0e/1122038729_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b55b72997ec985c0fe735abfbe0e013.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. На Азовском побережье Запорожской области насчитывается около 900 отелей и здравниц, которые готовятся принимать гостей уже в будущем курортном сезоне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил и.о. министра культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев.Кроме того, Запорожская область обладает всем необходимым для развития санаторного обслуживания, предоставления услуг реабилитации. Регион также привлекает заядлых рыболовов и охотников. Здесь сильны рыбацкие и охотничьи традиции. Также есть высокий потенциал для развития эко- и деревенского туризма.Гость студии подчеркнул, что уже сейчас инвесторы проявляют большой интерес к этим территориям. Они готовы вкладывать как в объекты размещения, так и в создание и реконструкцию инфраструктуры.В свою очередь министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что в первую очередь необходимо провести оценку инфраструктурных объектов. Какие уже есть, что необходимо строить в первую очередь, какие из имеющихся активов требуют внимания."В первую очередь это дороги, энергетика, инженерная инфраструктура", – пояснил Волченко. Такую инвентаризацию необходимо проводить с учетом планов развития территорий, подчеркнул он. И заверил, что Крым готов поделиться опытом, а также подсказать, какие могут возникнуть сложности и как их избежать.Министр выразил уверенность, что потенциал не только Запорожской области, но и всех новых регионов, огромен. Для его реализации предстоит проделать огромную работу. Однако полученный результат выведет экономику субъектов на новый уровень и позволит создать большое число высокооплачиваемых рабочих мест.

https://crimea.ria.ru/20221012/io-ministra-turizma-v-zaporozhskoy-oblasti-postroyat-turklaster-1124837568.html

https://crimea.ria.ru/20221014/krym-i-novye-regiony-rf-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-turizme-1124895644.html

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, общество, экономика, новые регионы россии