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Каков туристический потенциал новых регионов России - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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Каков туристический потенциал новых регионов России
Каков туристический потенциал новых регионов России - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Каков туристический потенциал новых регионов России
На Азовском побережье Запорожской области насчитывается около 900 отелей и здравниц, которые готовятся принимать гостей уже в будущем курортном сезоне. Об этом... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-16T03:06
2022-10-15T20:20
радио "спутник в крыму"
запорожская область
общество
экономика
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. На Азовском побережье Запорожской области насчитывается около 900 отелей и здравниц, которые готовятся принимать гостей уже в будущем курортном сезоне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил и.о. министра культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев.Кроме того, Запорожская область обладает всем необходимым для развития санаторного обслуживания, предоставления услуг реабилитации. Регион также привлекает заядлых рыболовов и охотников. Здесь сильны рыбацкие и охотничьи традиции. Также есть высокий потенциал для развития эко- и деревенского туризма.Гость студии подчеркнул, что уже сейчас инвесторы проявляют большой интерес к этим территориям. Они готовы вкладывать как в объекты размещения, так и в создание и реконструкцию инфраструктуры.В свою очередь министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что в первую очередь необходимо провести оценку инфраструктурных объектов. Какие уже есть, что необходимо строить в первую очередь, какие из имеющихся активов требуют внимания."В первую очередь это дороги, энергетика, инженерная инфраструктура", – пояснил Волченко. Такую инвентаризацию необходимо проводить с учетом планов развития территорий, подчеркнул он. И заверил, что Крым готов поделиться опытом, а также подсказать, какие могут возникнуть сложности и как их избежать.Министр выразил уверенность, что потенциал не только Запорожской области, но и всех новых регионов, огромен. Для его реализации предстоит проделать огромную работу. Однако полученный результат выведет экономику субъектов на новый уровень и позволит создать большое число высокооплачиваемых рабочих мест.
https://crimea.ria.ru/20221012/io-ministra-turizma-v-zaporozhskoy-oblasti-postroyat-turklaster-1124837568.html
https://crimea.ria.ru/20221014/krym-i-novye-regiony-rf-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-turizme-1124895644.html
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запорожская область, общество, экономика, новые регионы россии
Каков туристический потенциал новых регионов России

Более 900 отелей и здравниц Запорожской области готовятся принимать гостей летом

03:06 16.10.2022
 
© davidlee770924-1802090/pixabayНомер в отеле
Номер в отеле
© davidlee770924-1802090/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. На Азовском побережье Запорожской области насчитывается около 900 отелей и здравниц, которые готовятся принимать гостей уже в будущем курортном сезоне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил и.о. министра культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев.
"На побережье Азовского моря от Бердянска до Кирилловки расположены около 900 средств размещения, многие из которых соответствуют достаточно высоким стандартам. Это около ста километров песчаных пляжей, которые традиционно служили центром притяжения пляжного туризма в регионе", – сообщил Исякаев.
И.о. министра культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Кроме того, Запорожская область обладает всем необходимым для развития санаторного обслуживания, предоставления услуг реабилитации. Регион также привлекает заядлых рыболовов и охотников. Здесь сильны рыбацкие и охотничьи традиции. Также есть высокий потенциал для развития эко- и деревенского туризма.
Гость студии подчеркнул, что уже сейчас инвесторы проявляют большой интерес к этим территориям. Они готовы вкладывать как в объекты размещения, так и в создание и реконструкцию инфраструктуры.
В свою очередь министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что в первую очередь необходимо провести оценку инфраструктурных объектов. Какие уже есть, что необходимо строить в первую очередь, какие из имеющихся активов требуют внимания.
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"В первую очередь это дороги, энергетика, инженерная инфраструктура", – пояснил Волченко. Такую инвентаризацию необходимо проводить с учетом планов развития территорий, подчеркнул он. И заверил, что Крым готов поделиться опытом, а также подсказать, какие могут возникнуть сложности и как их избежать.
Министр выразил уверенность, что потенциал не только Запорожской области, но и всех новых регионов, огромен. Для его реализации предстоит проделать огромную работу. Однако полученный результат выведет экономику субъектов на новый уровень и позволит создать большое число высокооплачиваемых рабочих мест.
 
Радио "Спутник в Крыму"Запорожская областьОбществоЭкономикаНовые регионы России
 
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