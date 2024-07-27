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В Курской и Белгородской областях при атаке дронов ВСУ ранены 4 человека

В Курской и Белгородской областях при атаке дронов ВСУ ранены 4 человека - РИА Новости Крым, 27.07.2024

В Курской и Белгородской областях при атаке дронов ВСУ ранены 4 человека

Три мирных жителя в Курской области и один в Белгородской получили ранения в результате вражеской атаки с применением беспилотников, об этом сообщили власти... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T10:50

2024-07-27T10:50

2024-07-27T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Три мирных жителя в Курской области и один в Белгородской получили ранения в результате вражеской атаки с применением беспилотников, об этом сообщили власти регионов.Атака на Курскую областьВ субботу утром вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Сергеевка Глушковского района. Ранения получил водитель машины, сейчас он находится под наблюдением врачей.Также он уточнил, что пострадавшим оказана вся необходимая помощь.Удары по Белгородской областиБелгородская область за минувшие сутки также подверглась вражеским атакам, ВСУ ударили по селам: Бочковка, Красный Хутор, Журавлевка, Нечаевка, Устинка и Шагаровка.ВСУ выпустили 23 боеприпаса в ходе четырех обстрелов и совершили атаки четырех беспилотников. Системой ПВО сбиты три беспилотника.Также в селе повреждена ферма и ЛЭП.Кроме того, враг направил пять беспилотников в села Байцуры, Березовка и Зозули Борисовского района. Повреждены два дома, сарай и машина.Атакам ВСУ подверглись также села и хутора в Валуйском и Грайворонском горокругах, в Волоконовском, Корочанском И Краснояружском районах. Пострадавших нет."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и Терезовка выпущено 4 снаряда и 12 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. За прошедшие сутки повреждены 10 частных домовладений, 6 автомобилей и линия электропередачи", - подытожил Гладков.25 июля житель села Новое Волоконовского района Белгородской области получилосколочные ранения спины и грудной клетки в результате атаки ВСУ. Ранее также Гладков сообщал, что сразу два поселка Белгородского района атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. Кроме того, в результате обстрела ВСУ погиб один мирный житель, двое пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Брянскую область – силы ПВО сбили 14 дронов ВСУМассированная атака дронов на семь регионов России - что известноДвое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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