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Двое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области
Двое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Двое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области
Двое мальчиков пострадали в одном из сел Белгородской области при воздушной атаке ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T17:09
2024-07-22T17:09
2024-07-22T17:09
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
обстрелы всу
шебекино (город в белгородской области)
новости
общество
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Двое мальчиков пострадали в одном из сел Белгородской области при воздушной атаке ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, удары пришлись по селу Никольское Шебекинского городского округа.Дети госпитализированы в детскую клиническую больницу, уточнил губернатор. Кроме того, при обстреле в селе повреждены автомобили и домовладения. В селах Нечаевка и Вергилевка также есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов и здания социального объекта.При беспилотной атаке ВСУ на социальный объект в городе Грайворон Белгородской области ранее в понедельник была ранена одна из сотрудниц. В этот же день при атаке украинского дрона в селе Устинка Белгородского района погиб тракторист и ранена его супруга.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенокДонецк обстреляли ракетами HIMARS – есть погибшая и раненыеАтака ВСУ на Шебекино: ранены трое жителей, город частично обесточен
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, шебекино (город в белгородской области), новости, общество, вячеслав гладков
Двое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области
Двое детей получили осколочные ранения при атаке ВСУ на Никольское в Белгородской области