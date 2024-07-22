Рейтинг@Mail.ru
Двое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240722/dvoe-detey-raneny-pri-atake-vsu-na-selo-v-belgorodskoy-oblasti-1139052991.html
Двое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области
Двое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Двое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области
Двое мальчиков пострадали в одном из сел Белгородской области при воздушной атаке ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T17:09
2024-07-22T17:09
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
обстрелы всу
шебекино (город в белгородской области)
новости
общество
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/16/1139052593_0:363:853:843_1920x0_80_0_0_e72c0c937d9a6e9fb7971aad9bac53c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Двое мальчиков пострадали в одном из сел Белгородской области при воздушной атаке ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, удары пришлись по селу Никольское Шебекинского городского округа.Дети госпитализированы в детскую клиническую больницу, уточнил губернатор. Кроме того, при обстреле в селе повреждены автомобили и домовладения. В селах Нечаевка и Вергилевка также есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов и здания социального объекта.При беспилотной атаке ВСУ на социальный объект в городе Грайворон Белгородской области ранее в понедельник была ранена одна из сотрудниц. В этот же день при атаке украинского дрона в селе Устинка Белгородского района погиб тракторист и ранена его супруга.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенокДонецк обстреляли ракетами HIMARS – есть погибшая и раненыеАтака ВСУ на Шебекино: ранены трое жителей, город частично обесточен
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/16/1139052593_0:283:853:923_1920x0_80_0_0_0352d8532dfa68e9e47b888cb73aa191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, шебекино (город в белгородской области), новости, общество, вячеслав гладков
Двое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области

Двое детей получили осколочные ранения при атаке ВСУ на Никольское в Белгородской области

17:09 22.07.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ по Белгородской области
Последствия атаки ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Двое мальчиков пострадали в одном из сел Белгородской области при воздушной атаке ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, удары пришлись по селу Никольское Шебекинского городского округа.

"У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у второго — поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Дети госпитализированы в детскую клиническую больницу, уточнил губернатор.
Кроме того, при обстреле в селе повреждены автомобили и домовладения. В селах Нечаевка и Вергилевка также есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов и здания социального объекта.
При беспилотной атаке ВСУ на социальный объект в городе Грайворон Белгородской области ранее в понедельник была ранена одна из сотрудниц. В этот же день при атаке украинского дрона в селе Устинка Белгородского района погиб тракторист и ранена его супруга.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок
Донецк обстреляли ракетами HIMARS – есть погибшая и раненые
Атака ВСУ на Шебекино: ранены трое жителей, город частично обесточен
 
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияОбстрелы ВСУШебекино (город в Белгородской области)НовостиОбществоВячеслав Гладков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ
17:33Газовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены трое
17:26Ехал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенок
17:09Двое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области
17:01В Феодосии остановят насосы – жители 50 улиц на сутки останутся без воды
16:50Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор
16:30Пожар на территории ТЦ в Симферополе – эвакуированы 70 человек
16:16Ситуация у Крымского моста – актуальные данные по пробкам и ожиданию
16:11В Севастополе собаки напали на женщину - возбуждено дело
15:53В Крыму житель села украл автомат со жвачками ради любимой
15:33"Искандер-М" уничтожил ангар с HIMARS в Николаевской области – видео
15:07Горят "Леопарды" и "Крабы" - ВСУ потеряли еще почти 2 тысячи боевиков
14:55Дрон взорвался у окна соцобъекта в Грайвороне – ранена женщина
14:45Шансы на президентство: куда Харрис может завести США
14:34Российская ПВО уничтожила 3 американские ракеты ATACMS и 163 беспилотника
14:20В Севастополе закрывают леса - где оставят доступ к местам отдыха
14:10Донецк обстреляли ракетами HIMARS – есть погибшая и раненые
14:03Песков назвал приоритетные цели России и оценил отношения с США
13:55В Севастополе утонул пожилой турист из Петербурга
13:52Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в Донбассе
Лента новостейМолния