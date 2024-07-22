https://crimea.ria.ru/20240722/vsu-obstrelyali-khersonschinu-kassetnymi-bombami--ranen-rebenok-1139041991.html

ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок

ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок - РИА Новости Крым, 22.07.2024

ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок

Боевики ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами прибрежное село Железный Порт в Херсонской области, ранения получили мужчина и его четырехлетняя дочь. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T11:01

2024-07-22T11:01

2024-07-22T11:01

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами прибрежное село Железный Порт в Херсонской области, ранения получили мужчина и его четырехлетняя дочь. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Пострадавших госпитализировали в Скадовск, медики оказали им квалифицированную медицинскую помощь. На данный момент их жизни вне опасности, добавил Сальдо.Накануне ВСУ обстреляли гражданские объекты на левобережье Херсонской области. В результате попадания ракеты в частный дом в селе Черноморское погибла женщина. Еще два мирных жителя получили ранения.20 июля украинские боевики обстреляли из минометов жилой сектор Новой Каховки. В результате пострадала мирная жительница, с осколочными ранениями ее доставили в Каховскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР – ПушилинПрямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости