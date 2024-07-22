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ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок
ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок - РИА Новости Крым, 22.07.2024
ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок
Боевики ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами прибрежное село Железный Порт в Херсонской области, ранения получили мужчина и его четырехлетняя дочь. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T11:01
2024-07-22T11:01
2024-07-22T11:01
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами прибрежное село Железный Порт в Херсонской области, ранения получили мужчина и его четырехлетняя дочь. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Пострадавших госпитализировали в Скадовск, медики оказали им квалифицированную медицинскую помощь. На данный момент их жизни вне опасности, добавил Сальдо.Накануне ВСУ обстреляли гражданские объекты на левобережье Херсонской области. В результате попадания ракеты в частный дом в селе Черноморское погибла женщина. Еще два мирных жителя получили ранения.20 июля украинские боевики обстреляли из минометов жилой сектор Новой Каховки. В результате пострадала мирная жительница, с осколочными ранениями ее доставили в Каховскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР – ПушилинПрямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок
На Херсонщине 4-летняя девочка и ее отец получили ранения в результате обстрела ВСУ