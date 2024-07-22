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ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок
ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок - РИА Новости Крым, 22.07.2024
ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок
Боевики ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами прибрежное село Железный Порт в Херсонской области, ранения получили мужчина и его четырехлетняя дочь. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T11:01
2024-07-22T11:01
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами прибрежное село Железный Порт в Херсонской области, ранения получили мужчина и его четырехлетняя дочь. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Пострадавших госпитализировали в Скадовск, медики оказали им квалифицированную медицинскую помощь. На данный момент их жизни вне опасности, добавил Сальдо.Накануне ВСУ обстреляли гражданские объекты на левобережье Херсонской области. В результате попадания ракеты в частный дом в селе Черноморское погибла женщина. Еще два мирных жителя получили ранения.20 июля украинские боевики обстреляли из минометов жилой сектор Новой Каховки. В результате пострадала мирная жительница, с осколочными ранениями ее доставили в Каховскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:На Белгородчине при атаке ВСУ погиб тракторист и ранена его жена10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР – ПушилинПрямой удар по многоэтажкам – в Шебекино ранены семь человек
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок

На Херсонщине 4-летняя девочка и ее отец получили ранения в результате обстрела ВСУ

11:01 22.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРайонная больница в Херсонской области
Районная больница в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами прибрежное село Железный Порт в Херсонской области, ранения получили мужчина и его четырехлетняя дочь. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Боевики преступного киевского режима выбрали объектом террора курортное село Железный Порт Голопристанского муниципального округа. На этот раз озверевшие украинские террористы обстреляли населенный пункт кассетными боеприпасами. Множественные осколочные ранения получили члены одной семьи: 35-летний отец и 4-летняя дочь", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших госпитализировали в Скадовск, медики оказали им квалифицированную медицинскую помощь. На данный момент их жизни вне опасности, добавил Сальдо.
Накануне ВСУ обстреляли гражданские объекты на левобережье Херсонской области. В результате попадания ракеты в частный дом в селе Черноморское погибла женщина. Еще два мирных жителя получили ранения.
20 июля украинские боевики обстреляли из минометов жилой сектор Новой Каховки. В результате пострадала мирная жительница, с осколочными ранениями ее доставили в Каховскую больницу.
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Херсонская областьВладимир СальдоОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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