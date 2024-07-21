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10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР - Пушилин - РИА Новости Крым, 21.07.2024
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10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР - Пушилин
10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР - Пушилин - РИА Новости Крым, 21.07.2024
10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР - Пушилин
10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР Горловки и Пантелеймоновки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T23:01
2024-07-21T23:13
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
денис пушилин
новости
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. 10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР Горловки и Пантелеймоновки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По данным Пушилина, в Никитовском районе Горловки в результате обстрела с применением ствольной артиллерии погибла женщина 1947 г.р. Также в результате детонации ВОП ранен подросток 2011 г.р.На трассе Ясиноватая - Горловка при атаке ударного дрона-камикадзе пострадала семья: ранены парень 2005 г.р., мужчина 1970 г.р. и женщина 1974 г.р. В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа в результате обстрела с применением противников реактивной артиллерии ранены женщина 1976 г.р., мужчины 1976 и 1968 г.р.Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. "К этому часу со стороны ВФУ совершены 30 вооруженных атак, выпущено порядка 80 боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе, кассетного типа, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
https://crimea.ria.ru/20240721/vsu-udarili-po-levoberezhyu-khersonschiny---est-pogibshaya-i-ranenye-1139030133.html
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донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), денис пушилин, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР - Пушилин

10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР Горловки и Пантелеймоновки

23:01 21.07.2024 (обновлено: 23:13 21.07.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. 10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР Горловки и Пантелеймоновки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На сегодняшний день 14 человек: 4 погибли, 10 ранены", - перечислил он.
По данным Пушилина, в Никитовском районе Горловки в результате обстрела с применением ствольной артиллерии погибла женщина 1947 г.р. Также в результате детонации ВОП ранен подросток 2011 г.р.
На трассе Ясиноватая - Горловка при атаке ударного дрона-камикадзе пострадала семья: ранены парень 2005 г.р., мужчина 1970 г.р. и женщина 1974 г.р. В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа в результате обстрела с применением противников реактивной артиллерии ранены женщина 1976 г.р., мужчины 1976 и 1968 г.р.
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"К этому часу со стороны ВФУ совершены 30 вооруженных атак, выпущено порядка 80 боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе, кассетного типа, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
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