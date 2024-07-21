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ВСУ ударили по левобережью Херсонщины - есть погибшая и раненые
ВСУ ударили по левобережью Херсонщины - есть погибшая и раненые - РИА Новости Крым, 21.07.2024
ВСУ ударили по левобережью Херсонщины - есть погибшая и раненые
В результате обстрелов гражданских объектов левобережья Херсонщины погибла женщина, еще два мирных жителя получили ранения. Сообщил в воскресенье губернатор... РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T16:59
2024-07-21T16:59
2024-07-21T16:59
новости
владимир сальдо
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В результате обстрелов гражданских объектов левобережья Херсонщины погибла женщина, еще два мирных жителя получили ранения. Сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо."Нападению со стороны киевских террористов подверглись населенные пункты в Голопристанском и Алешкинском округах. В селе Черноморском ракета противника попала прямо в частный дом, погибла женщина 1974 года рождения, еще одна получила повреждения", - написал Сальдо в своем Telergam-канале.Еще одна мирная жительница ранена при ударе украинского дрона по жилому дому в населенном пункте Костогрызово. Женщина госпитализирована с осколочными ранениями ног.ВСУ продолжают атаковать регионы РФ, в том числе новые территории,а также крымский полуостров. Пять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моря в ночь на воскресенье.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMSВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщинаБьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия
ВСУ ударили по левобережью Херсонщины - есть погибшая и раненые
Одна мирная жительница погибла и двое ранены при ударе ВСУ по Херсонщине - Сальдо