https://crimea.ria.ru/20240721/vsu-udarili-po-levoberezhyu-khersonschiny---est-pogibshaya-i-ranenye-1139030133.html

ВСУ ударили по левобережью Херсонщины - есть погибшая и раненые

ВСУ ударили по левобережью Херсонщины - есть погибшая и раненые - РИА Новости Крым, 21.07.2024

ВСУ ударили по левобережью Херсонщины - есть погибшая и раненые

В результате обстрелов гражданских объектов левобережья Херсонщины погибла женщина, еще два мирных жителя получили ранения. Сообщил в воскресенье губернатор... РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T16:59

2024-07-21T16:59

2024-07-21T16:59

новости

владимир сальдо

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В результате обстрелов гражданских объектов левобережья Херсонщины погибла женщина, еще два мирных жителя получили ранения. Сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо."Нападению со стороны киевских террористов подверглись населенные пункты в Голопристанском и Алешкинском округах. В селе Черноморском ракета противника попала прямо в частный дом, погибла женщина 1974 года рождения, еще одна получила повреждения", - написал Сальдо в своем Telergam-канале.Еще одна мирная жительница ранена при ударе украинского дрона по жилому дому в населенном пункте Костогрызово. Женщина госпитализирована с осколочными ранениями ног.ВСУ продолжают атаковать регионы РФ, в том числе новые территории,а также крымский полуостров. Пять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моря в ночь на воскресенье.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMSВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщинаБьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия