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Пять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 21.07.2024
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Пять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моря
Пять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Пять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моря
Средства российской противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T07:14
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министерство обороны рф
новости сво
черное море
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.Три украинских дрона перехвачены ночью над территорией Белгородской области.Накануне массированной атаке дронов подверглась Ростовская область. Над территорией региона были сбиты 26 украинских беспилотников.В пятницу 19 дронов ВСУ были уничтожены над Крымом, а также Курской и Белгородской областями. При падении обломков в Курске ожоги и ранения получили два мирных жителя.
https://crimea.ria.ru/20240719/v-krymu-sozdayut-dopolnitelnye-fortifikatsii---aksenov-1138993068.html
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министерство обороны рф, новости сво, черное море, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Пять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моря

В акватории Черного моря ночью перехвачены пять украинских беспилотников

07:14 21.07.2024 (обновлено: 07:20 21.07.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкЗРК "Стрела-10М"
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© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять БпЛА перехвачены в акватории Черного моря", – говорится в сообщении.
Три украинских дрона перехвачены ночью над территорией Белгородской области.
Накануне массированной атаке дронов подверглась Ростовская область. Над территорией региона были сбиты 26 украинских беспилотников.
В пятницу 19 дронов ВСУ были уничтожены над Крымом, а также Курской и Белгородской областями. При падении обломков в Курске ожоги и ранения получили два мирных жителя.
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