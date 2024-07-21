https://crimea.ria.ru/20240721/pyat-ukrainskikh-bespilotnikov-perekhvacheny-v-akvatorii-chernogo-morya-1139015892.html
Пять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моря
Пять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Пять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моря
Средства российской противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T07:14
2024-07-21T07:14
2024-07-21T07:20
министерство обороны рф
новости сво
черное море
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.Три украинских дрона перехвачены ночью над территорией Белгородской области.Накануне массированной атаке дронов подверглась Ростовская область. Над территорией региона были сбиты 26 украинских беспилотников.В пятницу 19 дронов ВСУ были уничтожены над Крымом, а также Курской и Белгородской областями. При падении обломков в Курске ожоги и ранения получили два мирных жителя.
https://crimea.ria.ru/20240719/v-krymu-sozdayut-dopolnitelnye-fortifikatsii---aksenov-1138993068.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, черное море, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Пять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моря
В акватории Черного моря ночью перехвачены пять украинских беспилотников
07:14 21.07.2024 (обновлено: 07:20 21.07.2024)