https://crimea.ria.ru/20240720/massirovannaya-ataka-dronov-na-rostovskuyu-oblast--chto-izvestno-1139005185.html
Массированная атака дронов на Ростовскую область – что известно
Массированная атака дронов на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Массированная атака дронов на Ростовскую область – что известно
Силы противовоздушной обороны России в ночь на субботу отразили массированную атак беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T06:41
2024-07-20T06:41
2024-07-20T06:48
ростовская область
василий голубев
беспилотник (бпла, дрон)
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безопасность
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в ночь на субботу отразили массированную атак беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его данным, пострадавших в результате атаки нет.ВСУ ежедневно пытаются нанести удары по мирным российским регионам. Боевики применяют беспилотники, западные ракеты и снаряды, безэкипажные катера. ПВО противостоит натиску, каждый раз отражая атаки.Накануне 19 дронов ВСУ были уничтожены над Крымом, а также Курской и Белгородской областями. При падении обломков в Курске ожоги и ранения получили два мирных жителя. К вечеру пятницы в Шебекино Белгородской области при обстреле серьезные ранения получили трое мирных жителей. Ударами была обесточена часть города из-за повреждения линий электропередачи.
https://crimea.ria.ru/20240719/v-krymu-sozdayut-dopolnitelnye-fortifikatsii---aksenov-1138993068.html
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ростовская область, василий голубев, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, обстрелы всу, новости
Массированная атака дронов на Ростовскую область – что известно
Над Ростовской областью за ночь сбили 26 беспилотников ВСУ – губернатор
06:41 20.07.2024 (обновлено: 06:48 20.07.2024)