https://crimea.ria.ru/20240719/dva-cheloveka-poluchili-ozhogi-pri-padenii-oblomkov-dronov-v-kurske-1138983855.html

Два человека получили ожоги при падении обломков дронов в Курске

Два человека получили ожоги при падении обломков дронов в Курске - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Два человека получили ожоги при падении обломков дронов в Курске

Двое мирных жителей ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Курск, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T07:58

2024-07-19T07:58

2024-07-19T08:57

курск

обстрелы курской области

курская область

происшествия

алексей смирнов

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Курск, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.11 дронов ВСУ были уничтожены над Курской областью в ночь на пятницу, сообщали ранее в Минобороны.По его данным, за ночь падение обломков зафиксировано на нескольких улицах Курска. Мест происшествия обследуют. Врио главы региона призвал жителей не приближаться к обломкам ракет, БПЛА и не трогать их, а сообщать об опасных находках по номеру 112.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены людиВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской областиПожар вспыхнул на заводе в Курской области после атаки дрона

курск

курская область

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2024

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курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, алексей смирнов, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости