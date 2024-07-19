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Два человека получили ожоги при падении обломков дронов в Курске - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Два человека получили ожоги при падении обломков дронов в Курске
Два человека получили ожоги при падении обломков дронов в Курске - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Два человека получили ожоги при падении обломков дронов в Курске
Двое мирных жителей ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Курск, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T07:58
2024-07-19T08:57
курск
обстрелы курской области
курская область
происшествия
алексей смирнов
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Курск, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.11 дронов ВСУ были уничтожены над Курской областью в ночь на пятницу, сообщали ранее в Минобороны.По его данным, за ночь падение обломков зафиксировано на нескольких улицах Курска. Мест происшествия обследуют. Врио главы региона призвал жителей не приближаться к обломкам ракет, БПЛА и не трогать их, а сообщать об опасных находках по номеру 112.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены людиВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской областиПожар вспыхнул на заводе в Курской области после атаки дрона
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курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, алексей смирнов, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Два человека получили ожоги при падении обломков дронов в Курске

Два человека получили ранения и ожоги в результате атаки беспилотников ВСУ на Курск

07:58 19.07.2024 (обновлено: 08:57 19.07.2024)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у жилого дома
Машины скорой помощи у жилого дома - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Курск, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
11 дронов ВСУ были уничтожены над Курской областью в ночь на пятницу, сообщали ранее в Минобороны.
"На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
По его данным, за ночь падение обломков зафиксировано на нескольких улицах Курска. Мест происшествия обследуют. Врио главы региона призвал жителей не приближаться к обломкам ракет, БПЛА и не трогать их, а сообщать об опасных находках по номеру 112.
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КурскОбстрелы Курской областиКурская областьПроисшествияАлексей СмирновОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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